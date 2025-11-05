Colombia

Miguel Uribe Londoño propuso tres encuestas para definir el candidato presidencial del Centro Democrático: “Debe ser transparente”

El precandidato presidencial cuestionó que en los acuerdos previos se haya dejado a una firma internacional para definir la elección del candidato único sin tener en cuenta a las firmas colombianas

Guardar
El bogotano oficializó su precandidatura
El bogotano oficializó su precandidatura - crédito @migueluribel/X

A finales de noviembre de 2025 se tiene previsto que el partido Centro Democrático defina el candidato único que defenderá las banderas de la colectividad en las elecciones presidenciales de 2026.

No obstante, el precandidato Miguel Uribe Londoño, padre del fallecido senador Miguel Uribe Turbay, presentó una propuesta que podría generar polémica al interior del movimiento político liderado naturalmente por el expresidente Álvaro Uribe Vélez.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En declaraciones dadas a W Radio, el aspirante presidencial cuestionó el acuerdo previo entre precandidatos, que consistía en que la elección se realizara mediante una encuesta internacional, delegando la responsabilidad a la firma brasileña Atlas Intel.

Sin embargo, Uribe Londoño planteó sus dudas frente a la disposición de una sola firma encuestadora, por lo que planteó la necesidad de involucrar a tres encuestadoras en el proceso.

“Si se hace una encuesta, debe ser transparente, con tres empresas encuestadoras, que se pueda auditar y que sea presencial. Yo debo ganar esa encuesta”, expresó el hoy precandidato presidencial al citado medio de comunicación.

Igualmente, manifestó su desacuerdo en que solo sea una firma internacional la que defina la situación del Centro Democrático cuando, según él, hay firmas nacionales que también podrían participar en ello.

“No entiendo por qué se empecinan en que sea únicamente Atlas Intel, de Brasil, cuando en Colombia tenemos encuestadoras serias que pueden hacerlo”, añadió.

Por último, reconoció que el método de selección sigue siendo uno de los elementos en los que hay desacuerdos entre los precandidatos, por lo que rememoró las palabras del expresidente para aclarar su polémica.

“Lo hemos hablado, pero todavía no nos hemos puesto de acuerdo (...) (Uribe quiere) que nos pongamos de acuerdo”, puntualizó.

Temas Relacionados

Miguel Uribe LondoñoCentro DemocráticoCandidatos presidencialesElecciones ColombiaElección candidatoAlvaro UribeEncuestadorasColombia-Noticias

Más Noticias

Dimayor definió hora y fecha de los partidos de vuelta de la semifinal de Copa Colombia: Nacional y Medellín llevan ventaja

El calendario del segundo semestre del fútbol profesional colombiano ha tenido varias eventualidades por el partido aplazado entre Boyacá Chicó y América de Cali, por Liga

Dimayor definió hora y fecha

Se encuentran abiertas las inscripciones en varias universidades públicas: cómo aplicar, hay opciones presenciales y virtuales

Algunas de las principales universidades estatales ofrecen alternativas académicas para 2026, con plazos específicos, valores de PIN y procedimientos en línea

Se encuentran abiertas las inscripciones

Fue habitante de calle y ahora es el mejor Icfes de Bogotá: la historia de superación Jonathan Vergara

El joven vivió seis años en las calles de la capital, pero ahora su sueño es cursar una carrera en ecología y medio ambiente y desempeñarse en este ámbito

Infobae

La selección Colombia estrenará chaqueta para la Copa Mundial de la FIFA 2026: el diseño ya genera polémica

La Tricolor tendrá nuevo diseño de camisetas local y visitante para el torneo que se jugará en México, Canadá y Estados Unidos, así como prendas de presentación

La selección Colombia estrenará chaqueta

Amiga de Jaime Esteban Moreno ya se había relacionado con el capturado: “No tomaba mucho porque cuando tomaba tenía problemas de ira”

La joven relató que ella había compartido con Suárez Ortiz cuando se encontraron en reuniones previas con círculo de conocidos, y que él reveló que tenía problemas de comportamiento cuando ingería alcohol

Amiga de Jaime Esteban Moreno
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Abusos, tortura y redención: joven

Abusos, tortura y redención: joven relató cómo fue reclutada por el Clan del Golfo a los 8 años

Dos soldados del Ejército que habían sido liberados en el Meta, fueron retenidos nuevamente por la comunidad: esto se sabe

El abogado que será el vocero del clan del Golfo en las negociaciones con el gobierno en Catar es experto defendiendo a jefes paramilitares: de quién se trata

Así funciona la finca ‘resort’ que estaría usando la disidencia de ‘Iván Mordisco’ para esconder secuestrados: “Ni el Ejército entra”

Explosión de mina antipersona en Antioquia deja dos heridos de gravedad y activa un operativo de traslado a Medellín

ENTRETENIMIENTO

Ornella Sierra estrena nuevo romance

Ornella Sierra estrena nuevo romance con empresario barranquillero: esto es lo que se conoce del misterioso hombre

Laura González revela por qué se mudó a Medellín y habla del momento de paz que vive: “Necesitaba encontrar tranquilidad”

Elder Dayán Díaz regañó en vivo a sus mánagers y encendió las redes sociales: “Vamos a movernos”

Llane reveló por qué salió de Piso 21 y cómo era su relación con los demás cantantes del grupo: “Siempre me ha costado encajar”

Luna de miel de Paola Usme y Potro creó conmoción entre sus seguidores en redes sociales: “¡De lujo!”

Deportes

La selección Colombia estrenará chaqueta

La selección Colombia estrenará chaqueta para la Copa Mundial de la FIFA 2026: el diseño ya genera polémica

Esta es la camiseta con la que la selección Colombia jugará la Copa Mundial de la FIFA 2026: Adidas hizo la presentación oficial y reveló cuánto costará

Egan Bernal fue víctima de la delincuencia: desapareció la bicicleta con la que conquistó el Tour de Francia

Millonarios vs. Unión Magdalena: la hsitoria del partido de fútbol que fue usado como distracción y censura, mientras el Palacio de Justicia estaba en llamas

EN VIVO Benfica vs. Bayer Leverkusen: siga aquí el partido del equipo de Richard Ríos en la cuarta semana de la fase de liga en la Champions League