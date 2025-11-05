Miguel Uribe Londoño propuso tres encuestas para definir el candidato presidencial del Centro Democrático: “Debe ser transparente”

El bogotano oficializó su precandidatura - crédito @migueluribel/X

A finales de noviembre de 2025 se tiene previsto que el partido Centro Democrático defina el candidato único que defenderá las banderas de la colectividad en las elecciones presidenciales de 2026.

No obstante, el precandidato Miguel Uribe Londoño, padre del fallecido senador Miguel Uribe Turbay, presentó una propuesta que podría generar polémica al interior del movimiento político liderado naturalmente por el expresidente Álvaro Uribe Vélez.

En declaraciones dadas a W Radio, el aspirante presidencial cuestionó el acuerdo previo entre precandidatos, que consistía en que la elección se realizara mediante una encuesta internacional, delegando la responsabilidad a la firma brasileña Atlas Intel.

Sin embargo, Uribe Londoño planteó sus dudas frente a la disposición de una sola firma encuestadora, por lo que planteó la necesidad de involucrar a tres encuestadoras en el proceso.

“Si se hace una encuesta, debe ser transparente, con tres empresas encuestadoras, que se pueda auditar y que sea presencial. Yo debo ganar esa encuesta”, expresó el hoy precandidato presidencial al citado medio de comunicación.

Igualmente, manifestó su desacuerdo en que solo sea una firma internacional la que defina la situación del Centro Democrático cuando, según él, hay firmas nacionales que también podrían participar en ello.

“No entiendo por qué se empecinan en que sea únicamente Atlas Intel, de Brasil, cuando en Colombia tenemos encuestadoras serias que pueden hacerlo”, añadió.

Por último, reconoció que el método de selección sigue siendo uno de los elementos en los que hay desacuerdos entre los precandidatos, por lo que rememoró las palabras del expresidente para aclarar su polémica.

“Lo hemos hablado, pero todavía no nos hemos puesto de acuerdo (...) (Uribe quiere) que nos pongamos de acuerdo”, puntualizó.