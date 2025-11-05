Colombia

Mauricio Gaona no aceptó la propuesta de Juan Manuel Galán de encabezar la lista al Senado del Nuevo Liberalismo: “No soy político”

El abogado expresó en una carta a Juan Manuel Galán que su papel se limita al ámbito académico y profesional, reiterando que también desestimó invitaciones similares de otras colectividades políticas

Juan Manuel Galán, precandidato presidencial;
Mauricio Gaona, abogado

El abogado y académico Mauricio Gaona optó por no aceptar la invitación de Juan Manuel Galán para encabezar la lista del Nuevo Liberalismo al Senado en las próximas elecciones legislativas de Colombia.

En una carta compartida por Gaona en sus redes sociales, expresó que “con la franqueza que la verdad exige, no soy un político y la labor que gentilmente me encomiendas requiere tal disposición”.

Agradeció el ofrecimiento y reconoció el gesto de Galán, pero enfatizó que su trabajo se desarrolla en escenarios distintos al ámbito electoral.

Gaona, hijo del asesinado magistrado de la Corte Suprema Manuel Gaona, señaló que su vocación profesional se enfoca en la defensa del orden constitucional, la ley y los derechos humanos.

Carta de Mauricio Gaona a
Carta de Mauricio Gaona a Juan Manuel Galán

“Mi labor y mi lucha se enfocan en la protección del orden constitucional, de la ley, de los derechos humanos y, particularmente, de la historia”, aseguró el jurista en la misiva.

El abogado también argumentó que mantiene compromisos editoriales, académicos, profesionales y familiares fuera del país, lo que imposibilita su regreso a Colombia para asumir una posición política en este momento.

“Anteceden igualmente a mi respuesta, compromisos editoriales, académicos, profesionales y familiares que, por el momento, impiden mi presencia en Colombia”, precisó. Añadió que está próximo a culminar proyectos que han exigido varios años de trabajo.

En la carta dirigida a Galán, el académico destacó la memoria de sus padres y el vínculo compartido por ambos líderes, cuyas familias resultaron marcadas por hechos violentos en la historia nacional.

“La historia nos ha dejado en causas comunes, Juan Manuel. La eventualidad de nuestro tiempo y nuestro legado, sin embargo, convocan, una vez más, el compromiso ineludible de nuestros predecesores de defender la democracia, la República y el Estado de Derecho en Colombia, desde la posición que nos es más propia a los dos”, escribió Gaona.

El abogado reveló que no solo recibió la invitación del Nuevo Liberalismo, sino también propuestas de otros partidos políticos para encabezar listas al Senado y apoyar candidaturas presidenciales.

“De los partidos he recibido varias ofertas, tanto para encabezar listas al Senado como para apoyar candidatos presidenciales en diferentes roles. En público y en privado, mi respuesta ha sido la misma”, manifestó.

En la carta dirigida a
En la carta dirigida a Galán, el académico destacó la memoria de sus padres y el vínculo compartido por ambos líderes

Aunque rechazó integrarse al certamen electoral, Gaona reconoció la trascendencia del momento político actual y manifestó su intención de continuar colaborando con la defensa de principios republicanos desde sus actuales áreas de trabajo.

Valoró las palabras de Galán y el recuerdo de Luis Carlos Galán, a quien calificó como un referente de integridad y honor en el servicio público.

El Nuevo Liberalismo continúa sin cabeza de lista para el Senado, luego de la negativa de Gaona y la salida de Alejandro Gaviria de la coalición de centro Ahora Colombia.

Declaraciones de Juan Manuel Galán

El precandidato presidencial Juan Manuel Galán detalló en entrevista con W Radio los motivos detrás de su propuesta para que el abogado Mauricio Gaona encabezara la lista al Senado por la coalición entre el Nuevo Liberalismo, Dignidad y Compromiso y el partido Mira.

Explicó que esta decisión se tomó antes de realizar consultas con los otros integrantes de la alianza ni considerar los compromisos previos con el exministro Alejandro Gaviria.

Según mencionó W Radio, la decisión se conoció primero a través de los medios de comunicación, lo que generó inconformidad en Gaviria, quien había sido considerado anteriormente para liderar la lista. Incluso, Gaviria sostenía que existía un acuerdo verbal sobre este tema.

El precandidato Juan Manuel Galán
El precandidato Juan Manuel Galán aseguró que presentó la postulación de Alejandro Gaviria como cabeza de la lista del Senado

“Hace aproximadamente un mes tuvimos una reunión sobre la cabeza de lista y propuse el nombre de Alejandro Gaviria”, contó Galán en la emisora. “En esa reunión, los directivos del Partido Mira y de Dignidad y Compromiso expresaron reparos para que él fuera el vocero de la lista. Dijeron que podía estar, pero no como cabeza”, sostuvo.

Galán relató que, tras estos reparos, la discusión se orientó hacia otras opciones: “Emprendimos una reflexión sobre qué otros nombres podrían ser apropiados para encabezar la lista, porque se trataba de obtener un consenso dentro de la coalición, no de imponer un nombre”, afirmó el precandidato a W Radio.

Además, Galán admitió que Alejandro Gaviria no fue informado a tiempo. “Yo ayer lo llamé al doctor Alejandro Gaviria y le expresé que tenía razón en estar molesto por eso (…) No era mi intención causarle ninguna molestia. Lo aprecio, lo admiro”, puntualizó.

