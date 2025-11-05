Llane reveló por qué salió de Piso 21 y cómo era su relación con los demás cantantes del grupo: “Siempre me ha costado encajar”

Llane revela los verdaderos motivos detrás de su salida de Piso 21 - crédito @llane/IG

Durante doce años, Llane formó parte de Piso 21, una de las agrupaciones pop más reconocidas de Colombia y América Latina, y cuando se conoció que iba a dejar la banda para lanzarse como solista, se convirtió en una de las noticias más comentadas en el mundo del entretenimiento.

Sin embargo, solo ahora se han dado a conocer las razones detrás de la determinación que tomaron en el grupo y se supo que su salida no obedeció a motivos superficiales ni a una simple búsqueda de nuevos horizontes profesionales.

El cantante reveló en entrevista para el pódcast Los hombres sí lloran, de Juan Pablo Raba, que la decisión estuvo marcada por dificultades personales para encajar, conflictos internos y una percepción de diferencias de madurez con los demás integrantes, factores que lo llevaron a replantear su lugar dentro de la agrupación musical y a priorizar su crecimiento personal.

Al profundizar en los motivos que lo impulsaron a tomar esta determinación, Llane reconoció que, desde mucho antes de unirse a Piso 21, ya sentía que le costaba integrarse en los grupos sociales y esto se intensificó cuando estaba dentro de la banda.

Juan Pablo Raba: ¿Por qué sales de Piso 21, si se puede saber?

Llane: Llevábamos doce años y yo siempre me sentí como un mosco en leche... porque, mira que yo vengo de un entorno familiar que, no sé, por alguna razón, siempre me ha costado mucho como encajar.

Empezó narrando el cantante, aludiendo a una sensación de desubicación que lo acompañó desde su infancia y que, según relató, no se originó en su núcleo familiar más cercano, sino en los entornos sociales ampliados, como las familias de sus amigos.

Aunque se describió como una persona cariñosa y cercana en el ámbito familiar, admitió que nunca lograba permanecer del todo en esos espacios, pues sentía la necesidad de buscar su propio camino.

Esta dificultad para encajar se trasladó también a su experiencia dentro de Piso 21, incluso en su momento su incomodidad llegó a presentarle otro tipo de inconvenientes, los cuales Llane definió como alguien “muy conflictivo” y “peleadorcito”, reconociendo que su carácter impulsivo y su tendencia a buscar confrontaciones generaron tensiones en la convivencia grupal.

Explicó que, mientras de cara al público mantenía una imagen positiva, en la intimidad del grupo afloraban sus dificultades para gestionar las relaciones personales.

“Sí, muy fosforito. Yo vengo de una familia que tiene un fosforito, hermano, y se estallan. Y creo que una de mis cosas en Piso era eso. Era muy conflictivo. Y también era como ese tema de que eres uno de la casa pa’ adentro y de la casa pa’ afuera eres otro. Entonces, ante la gente siempre fui como bien, pero uno en la casa no era tan bien”, relató, evidenciando la dualidad entre su faceta pública y privada.

La dinámica con los demás integrantes de Piso 21 también influyó en su decisión, pues Llane señaló que sus compañeros ya habían alcanzado etapas de madurez distintas y empezó a evidenciar que no estaba en la misma temporada que ellos.

“Empiezan a pasar muchas cosas. Yo siempre cuento que ellos siempre tuvieron... Ellos casados, ya estaban casados, con hijos. Y yo decía: ‘Pero yo me siento hermano todavía, que es como un cagón, hermano’. Esos manes ya están casados, con hijos, una madurez y yo todavía envidioso, pues como con celos y guevonadas”, expresó entre risas, subrayando la brecha generacional y emocional que sentía respecto a los otros miembros.

En particular, recordó anécdotas con Dim, otro de los integrantes, con quien compartía rivalidades amistosas, especialmente en el ámbito sentimental, pero que lo marcaron en su momento.

“Yo me acuerdo muy bien que yo era como, por así decirlo, como el galán, era como que cada uno tenía su público, pero yo era como el de la carita, toda la cosa, pero Dim siempre se llevaba a las que yo siempre quería (risas). Entonces era esa rabia. Y yo decía: ‘Pero por qué este man siempre se lleva a las mujeres que a mí más me gustan’”, comentó, reconociendo que estas situaciones le generaban frustración y lo llevaban a reflexionar sobre sus propias carencias emocionales.

A lo largo de su proceso personal, Llane identificó que su búsqueda de aceptación y su tendencia a la superficialidad en las relaciones afectivas respondían a una falta de conexión espiritual.

Reconoció que, durante mucho tiempo, no tuvo una relación cercana con la espiritualidad ni con Dios, lo que, según él, le restaba profundidad a sus vínculos y dificultaba su integración en el grupo y esta introspección lo llevó a comprender que necesitaba soltar ciertas actitudes y dar un paso al costado para poder avanzar en su propio desarrollo.

“En mi proceso entendí que yo tenía como una carencia espiritual. Las mujeres no... Un hombre que sea muy bonito y lo que sea, pues va bonito y todo, pero si no tiene, no tiene sustancia, hermano, next (siguiente). En mi caso, yo me di cuenta de que eso era lo que me faltaba a mí. Yo nunca tuve a Dios, nunca tuve como una conexión con eso, mis conversaciones en cuanto a eso, siempre fui una persona que en esa parte era un poco superficial... Entonces, viví ese tipo de cosas y eso dentro de un grupo y todo ese tema era difícil de manejar en mi entorno. Y un momento a otro solté eso y me di cuenta de que ya era momento de irme. Pues eso es una de las cosas dentro de lo de conflictivo”, confesó el cantante.

Finalmente, Llane afirmó que la decisión de dejar Piso 21 fue completamente suya y al mirar hacia atrás, expresó aprecio por sus excompañeros y valoró el tiempo compartido, destacando la importancia de la gratitud y el reconocimiento hacia quienes lo acompañaron en esa etapa.