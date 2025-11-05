Colombia

Así amanecieron las viviendas que fueron consumidas por un incendio en Soacha: varias familias lo perdieron todo

Una mujer debió ser atendida por un ataque de pánico, y varias personas recibieron los primeros auxilios psicológicos en medio de la emergencia en el sector de Ciudadela Sucre

Guardar
Incendio en Soacha consumió varias
Incendio en Soacha consumió varias viviendas - crédito @PasaenBogota/X

El 4 de noviembre de 2025, la comunidad del sector de Ciudadela Sucre, ubicado en la parte alta de la comuna cuatro del municipio de Soacha, quedó envuelta en una emergencia porque varias viviendas fueran consumidas por un fuerte incendio, que se registró cerca de las 5:40 p. m.

Al lugar acudió el Cuerpo Oficial de Bomberos del municipio, la Policía, la Defensa Civil y varias unidades de bomberos voluntarios unieron esfuerzo para hacerle frente a la emergencia.

Pasaron más de seis horas, y miembros de los organismos de socorro aún intentaban controlar el fuego que alcanzó cerca de cinco casas de la zona.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

  • Cuerpo Oficial de Bomberos de Soacha: 5 unidades, una máquina extintora y un carrotanque.
  • Defensa Civil: 7 unidades.
  • Policía Nacional: 15 uniformados.
  • Gestión del Riesgo de Soacha: 6 unidades.
  • Dirección de Servicios Públicos: 1 carrotanque adicional.
  • ENEL: 3 unidades encargadas de desenergizar el área.
  • ESE Municipal: ambulancia para atención médica.
  • Bomberos Voluntarios: 7 unidades en apoyo.

Afortunadamente, las autoridades no reportaron personas lesionadas, pero los daños materiales son cuantiosos, y varias de las familias perdieron todas sus pertenencias.

De acuerdo con El Espectador, una mujer debió ser atendida por un ataque de pánico, y varias personas recibieron los primeros auxilios psicológicos en medio de la emergencia.

A pesar de que en videos que circularon por las redes sociales la tarde del martes, en la mañana del miércoles se están evidenciando la gravedad de los daños que dejaron las llamas.

Uno de los residentes del sector conversó con Blu Radio y dio detalles de las afectaciones.

El 4 de noviembre de 2025, la comunidad del sector de Ciudadela Sucre, ubicado en la parte alta de la comuna cuatro del municipio de Soacha, quedó envuelta en una emergencia luego de que algunas viviendas fueran consumidas por un fuerte incendio, que se registró cerca de las 5:40 p. m. - crédito redes sociales/X

En primer lugar aseguró que varias personas quedaron damnificadas y perdieron su lugar de descanso, incluyendo a menores de edad.

“No, no, no, pues acá vemos, como cinco u ocho piezas. Ahí vivíamos como once personas, somos once. Fuera los niños, casi los niños también”.

Con respecto a los puntos calientes, aseguró que aún hay algunos activos: “No, mano, pues eso está grave todavía porque eso quedó prendido hasta abajo. Sí, eso está prendido y quedamos sin nada, nada, como ve usted. Todo se acabó”.

Incendio en Soacha dejo varias familias damnificadas - crédito redes sociales/X

Finalmente, dijo que fueron la ayuda de toda la comunidad para apagar el fuego no evito que las labores se extendieran por varias horas: “No, pues eran como las siete u ocho de la noche todavía y la vea toda, toda la gente apagando abajo toda esa madera”.

En las imágenes que están circulando sé cómo los habitantes recorren los escombros del lugar para ver si encuentran algunos enceres, electrodomésticos o algunos objetos personales que salvar, mientras el humo de algunos puntos calientes siguen siendo evidentes, mientras las mascotas los acompañan en el recorrido.

Temas Relacionados

Incendio en SoachaIncendio consumió varias viviendasEmergenciaFamilias damnificadasBomberosColombia-Noticias

Más Noticias

Cancillería gestiona nuevo trámite para que Petro viaje a la ONU pese al retiro de su visa diplomática por parte de EE. UU.

El vicecanciller Mauricio Jaramillo aseguró que confia en que Washington respete los acuerdos internacionales que garantizan el acceso de mandatarios a la sede de la ONU

Cancillería gestiona nuevo trámite para

Lotería de la Cruz Roja resultados 4 de noviembre: Todos números ganadores del premio mayor y los secos millonarios

Esta popular lotería entrega un premio mayor de $7.000 millones y más de 50 secos millonarios. Descubra si fue uno de los ganadores de hoy

Lotería de la Cruz Roja

Luego de su encontronazo con JP Hernández, Iván Cepeda denunció manipulación de imágenes sobre su papel en negociaciones de paz: “Descontextualiza las imágenes”

El candidato presidencial del Pacto Histórico aseguró que las fotografías fueron tomadas durante su papel como facilitador en las negociaciones de paz entre las Farc y el Gobierno nacional en La Habana, Cuba

Luego de su encontronazo con

Familia de Jaime Esteban Moreno, asesinado en Bogotá, solicitó que el caso sea tipificado como homicidio doloso agravado: qué significa

El pedido de la familia busca que la Fiscalía incremente la presión sobre el principal sospechoso y facilite la captura del segundo implicado

Familia de Jaime Esteban Moreno,

Abelardo de la Espriella dijo que Iván Cepeda acusó de “paramilitar” a un activista: “Así sembraron el odio contra Miguel Uribe y contra Charlie Kirk”

El abogado y precandidato presidencial respaldó la denuncia de un usuario de redes sociales que afirmó haber sido etiquetado como paramilitar por el senador

Abelardo de la Espriella dijo
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Abusos, tortura y redención: joven

Abusos, tortura y redención: joven relató cómo fue reclutada por el Clan del Golfo a los 8 años

Dos soldados del Ejército que habían sido liberados en el Meta, fueron retenidos nuevamente por la comunidad: esto se sabe

El abogado que será el vocero del clan del Golfo en las negociaciones con el gobierno en Catar es experto defendiendo a jefes paramilitares: de quién se trata

Así funciona la finca ‘resort’ que estaría usando la disidencia de ‘Iván Mordisco’ para esconder secuestrados: “Ni el Ejército entra”

Explosión de mina antipersona en Antioquia deja dos heridos de gravedad y activa un operativo de traslado a Medellín

ENTRETENIMIENTO

Elder Dayán Díaz lanza un

Elder Dayán Díaz lanza un reclamo en vivo a sus mánagers y enciende las redes sociales: “Vamos a movernos”

Llane reveló por qué salió de Piso 21 y cómo era su relación con los demás cantantes del grupo: “Siempre me ha costado encajar”

“¡De lujo!”: Así reaccionaron las redes sociales a la más reciente publicación de la luna de miel de Paola Usme y Potro

Revelaron la primera tabla de nominados de ‘La mansión de Luinny’: así les fue a Karina García y Yina Calderón

Lina Tejeiro aseguró que mandaría a Yina Calderón a terapia: “Que entienda sus vacíos y lo que tiene que sanar”

Deportes

Luis Díaz envió mensaje a

Luis Díaz envió mensaje a Achraf Hakimi tras la fuerte patada que le valió la expulsión: “Fue una noche llena de emociones”

EN VIVO Benfica vs. Bayer Leverkusen: siga aquí el partido del equipo de Richard Ríos en la cuarta semana de la fase de liga en la Champions League

Periodista marroquí furioso con Luis Díaz por jugada que terminó en la lesión de Achraf Hakimi: “Eres un criminal”

Estos son los partidos de Champions que se perderá Luis Díaz tras ser expulsado por falta contra Achraf Hakimi

Así reaccionó la prensa internacional a la patada de Luis Díaz a Achraf Hakimi y la posterior expulsión del colombiano: “El peor cumpleaños”