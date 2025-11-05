Así amanecieron las viviendas que fueron consumidas por un incendio en Soacha: varias familias lo perdieron todo

Incendio en Soacha consumió varias viviendas - crédito @PasaenBogota/X

El 4 de noviembre de 2025, la comunidad del sector de Ciudadela Sucre, ubicado en la parte alta de la comuna cuatro del municipio de Soacha, quedó envuelta en una emergencia porque varias viviendas fueran consumidas por un fuerte incendio, que se registró cerca de las 5:40 p. m.

Al lugar acudió el Cuerpo Oficial de Bomberos del municipio, la Policía, la Defensa Civil y varias unidades de bomberos voluntarios unieron esfuerzo para hacerle frente a la emergencia.

Pasaron más de seis horas, y miembros de los organismos de socorro aún intentaban controlar el fuego que alcanzó cerca de cinco casas de la zona.

Cuerpo Oficial de Bomberos de Soacha: 5 unidades, una máquina extintora y un carrotanque.

Defensa Civil: 7 unidades.

Policía Nacional: 15 uniformados.

Gestión del Riesgo de Soacha: 6 unidades.

Dirección de Servicios Públicos: 1 carrotanque adicional.

ENEL: 3 unidades encargadas de desenergizar el área.

ESE Municipal: ambulancia para atención médica.

Bomberos Voluntarios: 7 unidades en apoyo.

Afortunadamente, las autoridades no reportaron personas lesionadas, pero los daños materiales son cuantiosos, y varias de las familias perdieron todas sus pertenencias.

De acuerdo con El Espectador, una mujer debió ser atendida por un ataque de pánico, y varias personas recibieron los primeros auxilios psicológicos en medio de la emergencia.

A pesar de que en videos que circularon por las redes sociales la tarde del martes, en la mañana del miércoles se están evidenciando la gravedad de los daños que dejaron las llamas.

Uno de los residentes del sector conversó con Blu Radio y dio detalles de las afectaciones.

En primer lugar aseguró que varias personas quedaron damnificadas y perdieron su lugar de descanso, incluyendo a menores de edad.

“No, no, no, pues acá vemos, como cinco u ocho piezas. Ahí vivíamos como once personas, somos once. Fuera los niños, casi los niños también”.

Con respecto a los puntos calientes, aseguró que aún hay algunos activos: “No, mano, pues eso está grave todavía porque eso quedó prendido hasta abajo. Sí, eso está prendido y quedamos sin nada, nada, como ve usted. Todo se acabó”.

Incendio en Soacha dejo varias familias damnificadas - crédito redes sociales/X

Finalmente, dijo que fueron la ayuda de toda la comunidad para apagar el fuego no evito que las labores se extendieran por varias horas: “No, pues eran como las siete u ocho de la noche todavía y la vea toda, toda la gente apagando abajo toda esa madera”.

En las imágenes que están circulando sé cómo los habitantes recorren los escombros del lugar para ver si encuentran algunos enceres, electrodomésticos o algunos objetos personales que salvar, mientras el humo de algunos puntos calientes siguen siendo evidentes, mientras las mascotas los acompañan en el recorrido.