Jhonny Rivera fue condecorado con la Orden del Congreso por su aporte a la música popular

El reconocimiento a la trayectoria de Jhonny Rivera no solo es visible a través de las redes sociales, con cada uno de los comentarios que el famoso recibe por parte de sus seguidores, sino que durante la jornada del 4 de noviembre de 2025, el Congreso de la República le confirió la Orden del Congreso de Colombia en el grado de Caballero.

La distinción fue entregada por el senador Juan Pablo Gallo, con el fin de resaltar la influencia del artista tanto en Colombia como en el ámbito internacional. Del mismo modo, demuestra el impacto que su música ha tenido en millones de personas.

Durante la ceremonia, el senador Juan Pablo Gallo destacó la integridad y el carácter del artista, oriundo de Pereira, que nunca se rindió a pesar de las adversidades que encontró en el camino, teniendo en cuenta que en su juventud fue rechazado en repetidas ocasiones mientras buscaba una oportunidad para brillar en la música.

“Jhonny, usted es el mejor ejemplo de que la humildad es la base del éxito duradero. Usted nunca se ha olvidado de dónde viene, su música, que hace vibrar a millones de colombianos, tiene la honestidad y la sencillez de un hombre que se hizo a pulso”, dijo el senador Gallo en medio del evento.

Estas palabras demostraron el aprecio que tiene la entidad por la autenticidad y el esfuerzo personal del artista, que impulsaron su carrera tras buscar oportunidades y lo convirtieron en el referente de la música popular que es hoy en día.

En medio de la condecoración, el artista tuvo un espacio para hablar, en el que aprovechó para expresar su gratitud al recibir la condecoración, recordando sus orígenes y demostrando la emoción de encontrarse en un lugar emblemático para el país.

Las palabras del artista de música popular emocionaron a los presentes en el recinto: “Me da alegría saber que muchas veces vine a tomarme fotos con las palomas y veía esto como lo más maravilloso cuando salí de mi vereda, hoy en día estar en este sitio tan emblemático, les agradezco a todos”.

Además, agregó: “Es un género que dejó de ser ‘el patito feo’, para convertirse quizás en el género más importante”, al ver el reconocimiento que ha tenido junto a sus compañeros.

Cabe mencionar que el acto contó con la presencia de la pareja del cantante, Jenny López, también intérprete de música popular, con la que el artista se comprometió en mayo de 2025 durante una presentación en el Movistar Arena.

Durante esa importante presentación, Jhonny sintió el cariño del público, por lo que no dudó en dejarle un mensaje de agradecimiento: “Recuerden que los sueños no se logran solos; este lo logré gracias a ustedes. Me hicieron sentir el amor más grande que puede recibir un artista”.

Reacción de Jhonny Rivera en redes sociales

Al concluir el evento, el intérprete de El intenso, El dolor de una partida, Empecemos de cero, Perdí mi libertad y Tomando cerveza compartió su emoción con sus seguidores.

El artista publicó un video mediante sus stories de Instagram en el que le contó a los internautas detalles del reconocimiento que le fue otorgado durante la primera semana de noviembre.

“¡Mi gente! ¿Cómo están? Vean, en este momento estoy saliendo del Senado de la República. Acabo de recibir una condecoración muy bonita. Me da mucha alegría por mí y por el género, porque vemos que el género está hoy en día pisando sitios tan importantes como, como este. Bueno, gracias”.

Cabe mencionar que, por medio de este reconocimiento, la música popular colombiana y sus exponentes continúan ganando visibilidad en el territorio nacional.