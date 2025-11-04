Golpe a red de contrabando que vendía medicamentos vencidos en Bogotá: uno de los puntos de distribución estaba ubicado en un centro comercial

crédito Mebog

La mañana del martes 4 de noviembre de 2025 se conoció el balance final de un operativo que dio como resultado la desarticulación de una red dedicada a la venta de medicamentos adulterados.

Así lo dio a conocer en declaraciones a medios de comunicación del brigadier general Giovanni Cristancho Zambrano, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá (Mebog), luego de que esto se logró producto de una denuncia ciudadana.

Las dos diligencias se llevaron a cabo en un local ubicado en un centro comercial y en una bodega en las localidades de Fontibón y Los Mártires.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

crédito Mebog

Tal y como quedó evidenciado en el video que compartió la institución como parte de los operativos, la Policía Nacional llevó a cabo estas acciones en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima); además del apoyo de peritos y representantes de los laboratorios Novartis, VITAMAC, Opella y Tecnoquímicas S.A., que intervinieron los puntos dejando como saldo la incautación de:

5.730 unidades de medicamentos falsos y con registro sanitario vencido.

6.207 empaques primarios (frascos o blísteres) y secundarios (cajas y cartones alusivos a varios de los productos de los laboratorios mencionados al principio).

Entre todos estos medicamentos y productos, se estima que el avalúo comercial sería de $56 millones.

Asimismo, y entre las medicinas y elementos que se decomisaron figuran:

Analgésicos.

Antibióticos.

Condones (material profiláctico).

crédito Mebog

Todos estos productos eran comercializados en el punto comercial ubicado en un centro comercial en Los Mártires, y se elaboraba desde una bodega ubicada en Fontibón en la que “se realizaban actividades de fabricación, almacenamiento y distribución irregular de medicamentos”, detalló el general Giovanni Cristancho Zambrano.

“Una denuncia ciudadana permitió a las autoridades ubicar estos inmuebles”, señaló el oficial en su reporte oficial, “y en el proceso de verificación, peritos certificados establecieron que los lotes no contaban con sistemas oficiales de control, por lo que se presume estos productos fueron falsificados”, agregó.

Al no contar con registros sanitarios, mencionó el alto oficial, “presentaban alerta de riesgo para la salud pública”.

Asimismo, se confirmó que “se tomaron muestras que serán enviadas a laboratorios especializados para determinar los componentes y posibles riesgos asociados a su consumo” recalcó el comunicado oficial.

crédito Mebog

“Seguimos comprometidos protegiendo la vida y la salud y la economía de los colombianos. Invitamos a los ciudadanos a seguir denunciando cualquier hecho delictivo a través de los diferentes canales de comunicación”, preció el general Cristancho, que son:

La línea Anticontrabando 159.

El correo electrónico polfa.anticontrabando@policia.gov.co

Línea 3203022222, disponibles las 24 horas del día.