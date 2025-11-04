Colombia

Ejército confirma secuestro de dos soldados en La Macarena, Meta, durante asonada de la comunidad

La institución denunció que los uniformados fueron despojados de su equipo militar y trasladados a un lugar desconocido. Exigió su liberación inmediata y respeto por su vida e integridad

Guardar
IMAGEN REPRESENTATIVA | Secuestro de
IMAGEN REPRESENTATIVA | Secuestro de dos soldados en La Macarena, Meta - Crédito Infobae IA

Dos soldados profesionales del Batallón de Acción Directa y Reconocimiento No. 12, adscrito a la Fuerza de Tarea Omega, fueron secuestrados en la vereda Getsemaní, municipio de La Macarena (Meta), durante una operación de acompañamiento a funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI) de la Fiscalía General de la Nación.

De acuerdo con la información publicada por la Revista Semana, los uniformados participaban en un operativo para capturar a una mujer señalada de colaborar con estructuras armadas ilegales.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Imagen de archivo referencial.Secuestrado .
Imagen de archivo referencial.Secuestrado . /Colprensa

Durante la acción judicial, unas 400 personas de la comunidad, presuntamente bajo constreñimiento de las disidencias de las Farc, rodearon a las tropas y al personal del CTI, provocando una asonada que terminó en el secuestro de los militares.

Según explicó el Ejército en un comunicado, un teniente y tres soldados profesionales fueron retenidos inicialmente, aunque el oficial y uno de los uniformados fueron liberados horas después. Los otros dos soldados siguen en cautiverio, tras haber sido despojados de su armamento y obligados a vestirse de civil.

Su integridad física y vida son motivo de preocupación institucional”, expresó la Fuerza de Tarea Omega, que indicó además que el hecho fue reportado al Mecanismo de Veeduría, Monitoreo y Verificación.

Uniformados del Ejército Nacional
Uniformados del Ejército Nacional - crédito Colprensa

El Ejército Nacional condenó enérgicamente lo ocurrido y exigió la liberación inmediata de sus hombres. A través de su cuenta oficial en X, la institución señaló:

Condenamos categóricamente el secuestro de nuestros soldados, quienes cumplen la misión de proteger a la población civil y contrarrestar el accionar criminal de los grupos armados organizados. Exigimos su liberación inmediata y el respeto absoluto por su vida e integridad”.

De acuerdo con lo informado por Semana, los hechos estarían relacionados con el accionar de la estructura Jorge Suárez Briceño, perteneciente a las disidencias de las Farc, que opera en el sur del departamento del Meta y que habría presionado a los habitantes de la zona para impedir el traslado de la capturada.

Visuales IA | Dos soldados
Visuales IA | Dos soldados colombianos secuestrados en la selva

En el mismo comunicado, la Fuerza de Tarea Omega reiteró que “rechaza toda acción que vulnere los derechos humanos y las normas del derecho internacional humanitario” y confirmó que se adelantan operaciones legales y militares para ubicar a los soldados secuestrados y restablecer el orden en la zona.

Fuentes del Ejército indicaron que se desplegaron equipos de inteligencia y unidades especiales de búsqueda, con apoyo aéreo, para dar con el paradero de los militares. Asimismo, el Ministerio de Defensa reiteró su respaldo a las tropas y advirtió que estos hechos constituyen una violación al derecho internacional humanitario.

Hasta el momento, no se conoce el paradero de los soldados ni se ha recibido prueba de supervivencia. Las autoridades locales hicieron un llamado a los habitantes de La Macarena para mantener la calma y no dejarse manipular por los grupos armados ilegales.

El Ejército Nacional aseguró que continuará con las operaciones de control territorial y búsqueda de los dos uniformados, reafirmando su compromiso con la protección de la población civil y la defensa de la soberanía nacional.

Temas Relacionados

Ejército Nacional de ColombiaFuerzas MilitaresSecuestro por disidencias de las FarcLa Macarena MetaColombia-noticias

Más Noticias

Así pasajeros de Avianca vivieron 24 horas de retraso en vuelo México-Bogotá y denuncian caos operativo

Más de 180 pasajeros denunciaron que el vuelo AV187 de Avianca sufrió retrasos y reprogramaciones por más de un día. La aerolínea reconoció fallas técnicas y cambios de tripulación

Así pasajeros de Avianca vivieron

El Pico y Placa en Cartagena para este martes 4 de noviembre

Esto le interesa si va a manejar por las calles de Cartagena este martes

El Pico y Placa en

Pico y Placa en Villavicencio: restricciones vehiculares para este martes 4 de noviembre

Este programa de restricción vehicular aplica de lunes a viernes en Villavicencio

Pico y Placa en Villavicencio:

Estos son los cortes de agua en Bogotá este 4 de noviembre

Que los cortes de agua en la ciuadad no te tomen por sorpresa, toma tus precauciones y alista las reservas

Estos son los cortes de

Pico y placa en Cali hoy 4 de noviembre de 2025, así regirá la medida

La restricción vehicular en Cali cambia diariamente y depende del tipo de auto que se tiene, así como de la terminación de la placa

Pico y placa en Cali
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Así funciona la finca ‘resort’

Así funciona la finca ‘resort’ que estaría usando la disidencia de ‘Iván Mordisco’ para esconder secuestrados: “Ni el Ejército entra”

Explosión de mina antipersona en Antioquia deja dos heridos de gravedad y activa un operativo de traslado a Medellín

Investigan presunto secuestro de jóvenes en el Catatumbo a manos del ELN: habían llegado a la región por motivos laborales

Capturan a ‘Bladimir’ y ‘Mauricio’, cabecillas regionales del Clan del Golfo que pretendían expandir la presencia del grupo armado en Tolima

Organización social denuncia aparición de un presunto grupo armado en Antioquia: exigen presencia de las autoridades

ENTRETENIMIENTO

Apple Colombia: las 10 canciones

Apple Colombia: las 10 canciones más reproducidas este día

La Toxi Costeña enfrentó con pruebas a su exmánager tras tildarla de “fracasada” y de haber mantenido a sus hijos: “Me vale mond*”

Exparticipante del ‘Desafío Siglo XXI’ se sometió a una intervención estética

“La agente encubierta” domina el top 10 Netflix Colombia: series más populares que no podrás dejar de ver

Juanes hizo parte del festival Futttura y cantó junto a Tini sus éxitos más icónicos

Deportes

Junior perdería a uno de

Junior perdería a uno de sus máximos referentes para 2026: partiría para otro equipo de la Liga BetPlay Dimayor

Hincha de León intentó tomarse una foto con James Rodríguez, pero un delegado de seguridad del club lo apartó a empujones: tenso momento

Medellín sacó ventaja en la ida de las semifinales de la Copa BetPlay: venció 0-1 a Envigado y puso un pie en la final

Lesión de Jorge Carrascal no sería tan grave: el panorama del volante de Flamengo para la final de Copa Libertadores y los amistosos de Colombia

Carlos Antonio Vélez destacó a dos figuras de Nacional tras goleada sobre América: los calificó de “brillantes”