Ejército confirma secuestro de dos soldados en La Macarena, Meta, durante asonada de la comunidad

Dos soldados profesionales del Batallón de Acción Directa y Reconocimiento No. 12, adscrito a la Fuerza de Tarea Omega, fueron secuestrados en la vereda Getsemaní, municipio de La Macarena (Meta), durante una operación de acompañamiento a funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI) de la Fiscalía General de la Nación.

De acuerdo con la información publicada por la Revista Semana, los uniformados participaban en un operativo para capturar a una mujer señalada de colaborar con estructuras armadas ilegales.

Durante la acción judicial, unas 400 personas de la comunidad, presuntamente bajo constreñimiento de las disidencias de las Farc, rodearon a las tropas y al personal del CTI, provocando una asonada que terminó en el secuestro de los militares.

Según explicó el Ejército en un comunicado, un teniente y tres soldados profesionales fueron retenidos inicialmente, aunque el oficial y uno de los uniformados fueron liberados horas después. Los otros dos soldados siguen en cautiverio, tras haber sido despojados de su armamento y obligados a vestirse de civil.

“Su integridad física y vida son motivo de preocupación institucional”, expresó la Fuerza de Tarea Omega, que indicó además que el hecho fue reportado al Mecanismo de Veeduría, Monitoreo y Verificación.

El Ejército Nacional condenó enérgicamente lo ocurrido y exigió la liberación inmediata de sus hombres. A través de su cuenta oficial en X, la institución señaló:

“Condenamos categóricamente el secuestro de nuestros soldados, quienes cumplen la misión de proteger a la población civil y contrarrestar el accionar criminal de los grupos armados organizados. Exigimos su liberación inmediata y el respeto absoluto por su vida e integridad”.

De acuerdo con lo informado por Semana, los hechos estarían relacionados con el accionar de la estructura Jorge Suárez Briceño, perteneciente a las disidencias de las Farc, que opera en el sur del departamento del Meta y que habría presionado a los habitantes de la zona para impedir el traslado de la capturada.

En el mismo comunicado, la Fuerza de Tarea Omega reiteró que “rechaza toda acción que vulnere los derechos humanos y las normas del derecho internacional humanitario” y confirmó que se adelantan operaciones legales y militares para ubicar a los soldados secuestrados y restablecer el orden en la zona.

Fuentes del Ejército indicaron que se desplegaron equipos de inteligencia y unidades especiales de búsqueda, con apoyo aéreo, para dar con el paradero de los militares. Asimismo, el Ministerio de Defensa reiteró su respaldo a las tropas y advirtió que estos hechos constituyen una violación al derecho internacional humanitario.

Hasta el momento, no se conoce el paradero de los soldados ni se ha recibido prueba de supervivencia. Las autoridades locales hicieron un llamado a los habitantes de La Macarena para mantener la calma y no dejarse manipular por los grupos armados ilegales.

El Ejército Nacional aseguró que continuará con las operaciones de control territorial y búsqueda de los dos uniformados, reafirmando su compromiso con la protección de la población civil y la defensa de la soberanía nacional.