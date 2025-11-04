Concejal Fuchi convocó a reunión del gremio motero: uno de los puntos a tratar será recolección de firmas para la revocatoria del alcalde Galán

El concejal convocó a nueva reunión con el gremio de moteros de Bogotá - crédito Concejo de Bogotá

El descontento entre los líderes moteros y conductores ha motivado la convocatoria a una reunión de carácter urgente, en la que se abordarán las consecuencias del reciente decreto de restricción que afectó a este sector durante los últimos cinco días, información que fue difundida por las redes sociales del concejal Edison Julián Forero Castelblanco, más conocido como el Concejal Fuchi.

El encuentro, programado para el martes 4 de noviembre a las 8:00 p. m. en la Casa Banquetes Karen Yineth, tiene como objetivo principal analizar los atropellos, procedimientos inadecuados y abusos que, según los organizadores, han sufrido los participantes a raíz de la medida.

Durante la reunión, los asistentes evaluarán el impacto de la restricción y recopilarán testimonios y pruebas para sustentar futuras denuncias formales.

Además, se discutirá la estrategia para la recolección de firmas con miras a impulsar la revocatoria del alcalde Galán, una iniciativa que surge como respuesta directa a las acciones implementadas por la administración local.

El mensaje dirigido a los convocados radica en enfatizar la necesidad de mantener la unidad y la vigilancia, subrayando que, aunque consideran haber perdido una batalla, la lucha continúa.

Se prevé que en la reunión se definan nuevas acciones y se articule una respuesta colectiva frente a las decisiones que, según los organizadores, han generado inconformida

d y molestia entre los moteros y conductores. La consigna “motero apoya motero” resalta el espíritu de solidaridad que buscan fortalecer en este contexto de movilización.

La invitación estuvo acompañada de un mensaje en la cuenta de Instagram del concejal en la que se solicitó la confirmación de la asistencia y se anuncian nuevas médicas en contra de las restricciones que han impuesto las autoridades, que ha tenido un impacto significativo en su colectivo.

“¡ATENTOS COMPAÑEROS! REUNIÓN URGENTE DE LIDERES MOTEROS Y CONDUCTORES Por favor confirmar asistencia al número personal de Fuchi 32046590821(...) Compañeros, perdimos una batalla, pero no la guerra, hablaremos de lo que se viene, de las nuevas acciones y la respuesta de quienes estamos inconformes y molestos con lo que nos hicieron estos 5 dias porque MOTERO APOYA MOTERO No podemos bajar la guardia".

Procuraduría suspendió e inhabilitó al concejal de ‘Fuchi’

La Procuraduría General ha impuesto una sanción de suspensión e inhabilidad por catorce meses al concejal de Bogotá Julián Forero, conocido como “Fuchi”, en una decisión de primera instancia que aún puede ser apelada por el funcionario.

Denuncia presentada ante la Procuraduría en contra del concejal Fuchi

Esta medida se produce en el marco de un proceso disciplinario que involucra al cabildante y que ha generado repercusión en el ámbito político de la capital colombiana. El proceso disciplinario que llevó a la suspensión de Julián Forero se relaciona con hechos ocurridos durante las protestas del dieciséis de septiembre, según detalló El Tiempo.

En ese contexto, el concejal fue protagonista de un incidente en la avenida carrera 68, donde increpó a un reportero de City TV. El altercado fue registrado en video y difundido en redes sociales, lo que contribuyó a la apertura de la investigación por parte de la Procuraduría.

La sanción impuesta por el ente de control implica que Forero no podrá ejercer funciones públicas ni ocupar su cargo en el Concejo de Bogotá durante el periodo establecido. El Tiempo precisó que la decisión corresponde a un fallo de primera instancia, por lo que el concejal tiene la posibilidad de presentar un recurso de apelación para que el caso sea revisado nuevamente.

Además de la suspensión actual, Julián Forero enfrenta otro proceso disciplinario ante la Procuraduría, abierto en septiembre de 2025, según reportó El Tiempo. Este nuevo expediente se suma a la situación jurídica del concejal, quien permanece bajo la lupa de las autoridades de control.

La noticia ha generado diversas reacciones en el ámbito local, dado el impacto que tiene la suspensión de un miembro activo del Concejo de Bogotá. La Procuraduría, por su parte, reiteró que la sanción es resultado de la evaluación de los hechos y del cumplimiento de los procedimientos disciplinarios establecidos.

El caso de Forero pone de relieve la vigilancia que ejercen los órganos de control sobre el comportamiento de los funcionarios públicos en Colombia, especialmente en situaciones que involucran el ejercicio de sus funciones durante manifestaciones sociales. La decisión de la Procuraduría General, que puede ser apelada, mantiene en vilo la continuidad política del concejal mientras se resuelven los recursos legales disponibles.