El regreso del tren de Zipaquirá: estos serán los recorridos que conectará y beneficiará a la Región Metropolitana

El Tren de Zipaquirá impulsa la integración y sostenibilidad en la Región Metropolitana Bogotá–Cundinamarca, según el DNP - crédito DNP

El Tren de Zipaquirá marca el regreso del tren como motor estratégico de integración, sostenibilidad y progreso para la Región Metropolitana Bogotá–Cundinamarca, así lo destacó el Departamento Nacional de Planeación (DNP).

La aprobación del documento Conpes 4171 por parte del Gobierno nacional, el Departamento de Cundinamarca y el Distrito Capital sella el respaldo institucional, técnico y financiero para uno de los proyectos férreos más ambiciosos de las últimas décadas, destinado a transformar la movilidad y la competitividad del centro del país.

La decisión, liderada por el DNP y la administración del presidente Gustavo Petro, responde a la necesidad de reactivar la red férrea como pilar de conectividad, equidad y transición energética en Colombia. “El Tren de Zipaquirá marca un hito en la movilidad sostenible de la Región Metropolitana... Con este proyecto y los que avanzan en estructuración, el Gobierno nacional le apuesta a sentar las bases de una verdadera industrialización del país que contribuya a la prosperidad, equidad y acción climática”, afirmó Natalia Irene Molina Posso, directora general de la entidad.

Un trazado que cambiará la movilidad regional

El trazado del Tren de Zipaquirá abarca 49 kilómetros y 17 estaciones, conectando Bogotá, Chía, Cajicá y Zipaquirá - crédito DNP

El trazado del Tren de Zipaquirá contempla una longitud total de 49 kilómetros, dividida casi en partes iguales entre el Distrito Capital (24,6 km) y la provincia de la Sabana Centro (24,3 km). El sistema incluye 17 estaciones distribuidas estratégicamente —11 en Bogotá, una en Chía, tres en Cajicá y dos en Zipaquirá—, que permitirán la integración multimodal con el Sistema Integrado de Transporte Público (SITP), el Metro de Bogotá y el Regiotram de Occidente.

El recorrido inicia en las estaciones Zipaquirá Centro y Zipaquirá Norte, continúa por puntos clave como Umng, Cajicá, Cajicá Variante y La Caro, enlazando luego con Chía y la estación CIM Norte. Ya en territorio bogotano, el tren se detendrá en estaciones urbanas ubicadas a lo largo de corredores como calle 200, calle 170, calle 164, calle 134a, calle 116, calle 97, calle 72, calle 68 y calle 26, conectando finalmente con la extensa red de transporte de la capital. Esta infraestructura refuerza la promesa de una conectividad fluida e intermodal en toda la región.

El proyecto permitirá movilizar diariamente a más de 187.000 pasajeros, con una reducción estimada en tiempo de viaje de hasta 60 minutos por persona, hecho que impactará positivamente la productividad, la calidad de vida y la transición hacia una movilidad limpia. El tren de Zipaquirá será totalmente eléctrico, resaltando su aporte a la reducción de emisiones de CO₂, en concordancia con el compromiso nacional de mitigar 2,14 millones de toneladas de gases de efecto invernadero del sector transporte para 2030.

El tren eléctrico de Zipaquirá movilizará a más de 187.000 pasajeros diarios y reducirá hasta 60 minutos de viaje por persona - crédito DNP

El tren será declarado Proyecto de Interés Nacional y Estratégico (Pines), asegurando prioridad y articulación interinstitucional bajo los lineamientos del Conpes. La inversión total se calcula en 17,45 billones de pesos, de los cuales la Nación financiará el 68,48 % (11,95 billones), mientras que la Gobernación de Cundinamarca y la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. aportarán el 31,52 % restante (3,1 billones y 2,3 billones, respectivamente).

Los recursos serán entregados entre 2026 y 2039 mediante vigencias futuras, medida que garantiza la continuidad de la obra desde su estructuración hasta su operación plena. Entre los beneficios ambientes, sociales y productivos, el DNP precisó que:

Reducción significativa de emisiones y contaminación atmosférica.

Menos congestión vehicular en corredores de alta demanda.

Fomento a la industria férrea nacional y a servicios tecnológicos y de mantenimiento.

Impulso al desarrollo regional, la especialización y la creación de empleo verde.

La inversión total de 17,45 billones de pesos será financiada por la Nación, Cundinamarca y Bogotá, garantizando continuidad hasta 2039 - crédito Alcaldía de Bogotá

El Tren de Zipaquirá se conecta, a su vez, con otras apuestas férreas en el marco de la Estrategia de Reactivación Ferroviaria nacional, que incluye la rehabilitación de 278 kilómetros de vías en corredores como Pacífico y Bogotá–Belencito. La suma de estos esfuerzos busca posicionar al tren como eje vertebral del desarrollo económico, competitivo y sostenible del país.

El inicio de la ejecución de esta obra marca el regreso de la confianza en el transporte férreo y el nacimiento de una nueva época para la conectividad regional, la prosperidad y la calidad de vida de millones de colombianos.