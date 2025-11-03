Colombia

Aida Victoria Merlano se sinceró entre lágrimas sobre la compra de su finca y el drama con Juan David Tejada

La creadora de contenido barranquillera abrió su corazón en una entrevista, contando cómo el embarazo y la deuda de la finca la llevaron al límite, mientras los desacuerdos con su ahora expareja siguen dando de qué hablar

La creadora de contenido expuso nuevos detalles de su relación con Juan David Tejada - crédito @aidavictoriam.emilianom/TikTok

El impacto emocional y financiero que supuso la adquisición de una finca durante el embarazo de Aida Victoria Merlano ha salido a la luz tras la difusión de fragmentos de una entrevista en pódcast en el que la influencer estivo como invitada, donde relató con lágrimas las dificultades que enfrentó en ese periodo.

La situación se ha visto amplificada por la reciente publicación de conversaciones privadas con su expareja, Juan David Tejada, en las que Merlano Manzaneda dejó en evidencia tensiones y desacuerdos sobre la propiedad y la deuda asociada.

Aida victoria Merlano replicó en sus redes sociales los chats en los que interactuaba con Juan David Tejada - crédito @aidavictoriam/IG

En la entrevista, Aida Victoria explicó que la compra de la finca coincidió con su embarazo, lo que la llevó a mantener una intensa actividad laboral hasta etapas avanzadas de la gestación.

Según relató, trabajó hasta la semana treinta y ocho para poder cumplir con los pagos del inmueble. “Yo trabajé hasta la semana 38 porque estaba pagando la finca. Todo este esfuerzo va a valer la pena, todo este trabajo. No sabes todo lo que yo lloré, abrumada por esa deuda, pero decía: ‘No importa, voy para adelante, tengo fuerza’”, expresó durante la conversación en el pódcast en el que estuvo como invitada.

La presión económica y el desgaste emocional se hicieron evidentes cuando, al recordar ese periodo, Aida Victoria no pudo evitar las lágrimas al narrar cómo ocurrió la situación con el llamado “agropecuario”.

En sus palabras, el dolor y las pérdidas personales se sumaron a la carga financiera, llevándola a reflexionar sobre la importancia de no centrarse únicamente en las dificultades. “En medio de mis pérdidas, mis dolores, mis tristezas, yo me pongo a pensar y digo: ‘Yo no me quiero enfocar en esto’”, afirmó en la entrevista.

Aida Victoria Merlano narra con honestidad y humor su experiencia de parto natural - crédito aidavictoriam / Instagram

La controversia en torno a la finca se intensificó tras la publicación de los chats con Juan David Tejada. En esas conversaciones, Aida Victoria buscaba que el inmueble quedara oficialmente a su nombre para poder venderlo y desvincularse de cualquier compromiso compartido con su expareja.

Por su parte, Tejada proponía vender la propiedad y repartir el dinero entre ambos, aunque, según la creadora de contenido, él no había cumplido con su parte del pago.

Este desacuerdo sobre la titularidad y la deuda ha generado debate entre los seguidores de la pareja, quienes han cuestionado la versión de los hechos presentada por ambos.

Durante la entrevista, Aida Victoria también abordó las críticas que recibe por sus relaciones sentimentales y reveló que, pese a las dificultades económicas, rechazó una campaña publicitaria que le habría reportado una suma considerable de dinero, por considerar que no era adecuada para ella en ese momento. “Qué en estos momentos de mi vida, que estoy tumbada, me hubiese servido mucho”, confesó.

La reacción del público no se hizo esperar. En redes sociales, los usuarios han comentado con escepticismo y sarcasmo la situación financiera de la pareja y la veracidad de las versiones expuestas.

Aida Victoria Merlano vuelve a las redes sociales y explica la razón de su ausencia - crédito @aidavictoriam/IG

Entre los mensajes más destacados figuran: “Una cosa es lo que vemos en redes sociales y otra muy diferente lo que es la realidad”; “el tipo es agropecuario, pero ni una finca tenía”; “Aida me cae bien, pero ¡cuál es la necesidad de pintar algo que no es! Según era el mejor hombre”; “creo que se desdibujó en el camino”, entre otros.

La exposición de los conflictos personales y económicos entre Aida Victoria Merlano y Juan David Tejada reavivó el debate sobre la transparencia y la autenticidad en las redes sociales, así como sobre las presiones que enfrentan los creadores de contenido al compartir aspectos íntimos de su vida con millones de seguidores.

Además, deja en evidencia lo expuesta que se encontraba la creadora de contenido con su expareja, de quien incluso hay acusaciones de maltrato durante el embarazo de la joven.

