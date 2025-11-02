Colombia

Banco Mundial indicó cómo está la eficiencia del Estado colombiano frente a otros países: hay sorpresas

El entorno financiero robusto y la adopción de nuevas tecnologías impulsan la modernización y la reducción de costos para empresas, resaltó la entidad internacional

Guardar
El Banco Mundial es una
El Banco Mundial es una organización internacional que ofrece asistencia financiera y técnica a países en desarrollo para combatir la pobreza y fomentar el crecimiento económico - crédito Infobae Argentina

Colombia figura en el puesto 56 del ranking global de eficiencia estatal elaborado por el Banco Mundial, con una calificación de 48 sobre 100. El resultado ubica al país en la segunda mitad de la tabla mundial, por debajo de varias naciones latinoamericanas, aunque por encima de otras economías relevantes de la región. El informe destaca el desempeño de Colombia en servicios financieros y el impacto de las garantías mobiliarias en el acceso al crédito.

El ranking, liderado por Singapur y Suiza con la puntuación máxima de 100, refleja el dominio de las economías avanzadas en los primeros lugares. Dinamarca (99), Luxemburgo (98) y Noruega (98) completan el top cinco.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

En América Latina, Colombia se encuentra detrás de Uruguay (puesto 30, con 79 puntos), Chile (puesto 34, con 76) y Costa Rica (puesto 43, con 61), pero supera a México (puesto 61, con 43), Argentina (puesto 69, con 36) y Brasil (puesto 76, con 32).

Cambios regulatorios podrían impactar la
Cambios regulatorios podrían impactar la eficiencia del Estado colombiano - crédito Luis Jaime Acosta/Reuters

Factores que explican el desempeño de Colombia

El informe Business Ready 2024 del Banco Mundial resalta que Colombia obtuvo un puntaje de 0,82 sobre 1,0 en servicios financieros, lo que le permitió ingresar al grupo de las 50 economías con mejores bases para las finanzas. El resultado se atribuye, en parte, al sistema de garantías mobiliarias, que incrementó el acceso al crédito entre 8% y 9% y redujo las tasas de interés hasta en tres puntos porcentuales.

La evaluación, que abarcó a 50 países de distintas regiones, consideró la calidad de las normativas, la prestación de servicios públicos dirigidos a empresas y la eficiencia operativa, factores que inciden en la disponibilidad de crédito y el desarrollo de nuevos productos y servicios financieros.

La Asociación de Compañías de Financiamiento (Afic) explicó a La República que el entorno operativo y legislativo es determinante para consolidar el uso de garantías mobiliarias en Colombia. La directora ejecutiva del gremio, Clara Escobar, explicó que contar con un entorno financiero robusto permite que herramientas como las garantías mobiliarias funcionen en la práctica.

Colombia es una de las
Colombia es una de las economías emergentes con mejores condiciones para facilitar el crédito, según el Banco Mundial- crédito Carlos Ruiz/Pixabay

De igual forma, la experta señaló que el desafío actual consiste en ampliar la cobertura de estas garantías, facilitar su adopción por parte de más actores y modernizar su aplicación mediante tecnología y la adaptación a las nuevas dinámicas del mercado.

El informe del Banco Mundial también identifica a Colombia como una de las economías emergentes con mejores condiciones para facilitar el crédito, gracias a la combinación de servicios eficientes y canales institucionales confiables. Durante un foro organizado por la Afic, el experto senior del Banco Mundial, John Martin Wilson, destacó al medio que el sistema colombiano de registro de garantías mobiliarias presenta altos estándares de eficiencia y seguridad.

Metodología y retos para la eficiencia estatal

En cuanto a la metodología, el ranking del Banco Mundial mide la eficiencia estatal de 100 países. Considera aspectos como la calidad de las normativas, la prestación de servicios públicos y la eficiencia operativa.

El Banco Mundial tiene como
El Banco Mundial tiene como misión principal erradicar la pobreza extrema y promover la prosperidad compartida - crédito Johannes P. Christo/Reuters

Además, el informe Business Ready 2024 se centra en la capacidad de los estados para ofrecer un entorno favorable a las empresas, con lo que evalúa tanto la infraestructura financiera como la seguridad jurídica y la modernización tecnológica. Los resultados muestran una brecha muy importante entre las economías avanzadas y emergentes, pero también evidencian avances en países como Colombia, donde la implementación de garantías mobiliarias ha contribuido a mejorar el acceso al crédito y a reducir los costos financieros.

Así las cosas, el futuro de la eficiencia estatal en Colombia dependerá de la capacidad para fortalecer la colaboración entre el sector público, las entidades financieras y los usuarios, así como de cerrar las brechas existentes en conocimiento, tecnología y acceso, una meta que sigue marcando la agenda de los actores clave del sector.

Temas Relacionados

Banco MundialEstado ColombianoEficiencia de ColombiaColombia-EconomíaColombia-Noticias

Más Noticias

Ministro de Defensa anunció recompensa de $1.000 millones por responsables del sobrevuelo de drones en la casa de Armando Benedetti

En la madrugada del 2 de noviembre de 2025, el ministro del Interior grabó videos de las aeronaves no tripuladas cerca de su vivienda, un hecho que él mismo calificó como una amenaza directa

Ministro de Defensa anunció recompensa

Crimen Jaime Esteban Moreno: investigarán club donde estuvo el joven antes de morir; es propiedad de un familiar de conocida congresista

El estudiante de la Universidad de los Andes estuvo en un evento llamado “Relaja la pelvis”

Crimen Jaime Esteban Moreno: investigarán

La posible condena que le espera al conductor que mató a dos ciudadanos en vísperas de Halloween en Bogotá

Aunque el hombre aún no ha sido capturado ni se ha presentado ante las autoridades, los familiares de Viviana Marcela Suárez y Carlos Mario Cavadía exigen justicia

La posible condena que le

Icetex abrió inscripciones para fondos educativos dirigidos a militares retirados y víctimas del conflicto

Nuevos fondos estatales ofrecen condiciones preferenciales para quienes han servido al país, incluyendo apoyo económico y cobertura integral en matrículas y sostenimiento

Icetex abrió inscripciones para fondos

El regreso del tren de Zipaquirá: estos serán los recorridos que conectará y beneficiará a la Región Metropolitana

La inversión de 17,45 billones de pesos y la prioridad nacional aseguran la creación de empleo, reducción de congestión y contaminación, así como el impulso a la industria férrea y la innovación tecnológica en Colombia

El regreso del tren de
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Organización social denuncia aparición de

Organización social denuncia aparición de un presunto grupo armado en Antioquia: exigen presencia de las autoridades

Concejala de la Unión Patriótica Heidy Sánchez criticó entrevista de María Fernanda Cabal en la que insultó al periodista: “Viene a pisotear la memoria de las víctimas”

Entre amenazas, recuerdos dolorosos y el rechazo de las autoridades, la lucha de una colombiana por probar la culpabilidad de su propio padre

Fue abatido ‘Mano Tigre’, señalado explosivista del Frente 36, vinculado al ataque del helicóptero de la Policía en Amalfi

Estas son las zonas en las que hay alianzas entre grupos armados de Colombia: Fuerzas Militares revelaron objetivos del accionar

ENTRETENIMIENTO

Descubre cuál es la canción

Descubre cuál es la canción de K-pop número uno en iTunes Colombia hoy

Estas son las mejores películas de Netflix en Colombia para maratonear esta noche

Participante del ‘Desafío Siglo XXI’ conmovió a sus seguidores tras confesar dolorosa etapa: “Fui víctima de abuso”

La Toxi Costeña se volvió a someter a una cirugía estética y presumió sus avances en redes sociales

Hermana de Karol G se sometió a cirugía plástica para cambiar su apariencia: reveló los detalles en un video

Deportes

Denuncian que Deportivo Pereira estaría

Denuncian que Deportivo Pereira estaría incumpliendo suspensión de actividades ordenada por el Gobierno: habrían citado a los futbolistas a entrenar

René Higuita generó polémica por afirmar que Nacional contra América es el clásico de Colombia

Wolves, equipo donde juegan Jhon Arias y Yerson Mosquera, despidió a su entrenador, Vítor Pereira: la alarmante estadística del club durante su estadía

En video: así fue el agónico gol de Jhon Jader Durán en el clásico entre Fenerbache y Besiktas en Turquía

Jorge Carrascal sufrió lesión con Flamengo y se perdería la final de la Copa Libertadores: también sería baja en la selección Colombia