Shakira celebró Halloween en Bogotá junto a sus hijos y presentó el disfraz que eligió para la ocasión: las imágenes

Este sábado 1 de noviembre, Shakira se convierte en la primera figura colombiana que se presenta como artista principal en el Vive Claro de Bogotá, en su regreso a la capital del país como parte de Las mujeres ya no lloran World Tour.

La agenda de presentaciones que seguirá por Suramérica en las semanas siguientes tuvo la casualidad de que su paso por la capital colombiana coincidió con la celebración de Halloween. Pese a su condición de celebridad internacional, la cantante no tuvo problema en sumarse a la celebración y fue así que eligió un disfraz especialmente ambicioso para la ocasión.

En su cuenta de Instagram, la cantante lució un atuendo inspirado en los de la realeza europea de los siglos XVII y XVIII, acompañada de su hijo Milan, que optó por disfrazarse de conejo.

“Tricky tricky Halloween en Bogota!”, añadió Shakira en la descripción.

La barranquillera compartió algunas fotos de su experiencia celebrando Halloween en la capital colombiana - crédito @shakira/Instagram

