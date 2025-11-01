Colombia

Shakira celebró Halloween en Bogotá junto a sus hijos y presentó el disfraz que eligió para la ocasión: las imágenes

Horas antes de su concierto en el Vive Claro, la barranquillera reveló que aprovechó su estancia en la capital colombiana para sumarse a las celebraciones con un particular disfraz

Guardar
Shakira se sumó a Halloween
Shakira se sumó a Halloween en Bogotá junto a sus hijos Milan y Sasha - crédito @shakira/Instagram

Este sábado 1 de noviembre, Shakira se convierte en la primera figura colombiana que se presenta como artista principal en el Vive Claro de Bogotá, en su regreso a la capital del país como parte de Las mujeres ya no lloran World Tour.

La agenda de presentaciones que seguirá por Suramérica en las semanas siguientes tuvo la casualidad de que su paso por la capital colombiana coincidió con la celebración de Halloween. Pese a su condición de celebridad internacional, la cantante no tuvo problema en sumarse a la celebración y fue así que eligió un disfraz especialmente ambicioso para la ocasión.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En su cuenta de Instagram, la cantante lució un atuendo inspirado en los de la realeza europea de los siglos XVII y XVIII, acompañada de su hijo Milan, que optó por disfrazarse de conejo.

“Tricky tricky Halloween en Bogota!”, añadió Shakira en la descripción.

La barranquillera compartió algunas fotos
La barranquillera compartió algunas fotos de su experiencia celebrando Halloween en la capital colombiana - crédito @shakira/Instagram

En desarrollo...

Temas Relacionados

ShakiraHalloweenShakira en BogotaLas mujeres ya no lloran World TourColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

Yina Calderón protagonizó polémica con otra participante en ‘La mansión de Luinny’: Karina García intervinó

Durante una actividad en el ‘reality show’, la huilense soltó un duro calificativo contra otra participante, llevando a un debate sobre su significado, pues no todos lo interpretaron de la misma manera

Yina Calderón protagonizó polémica con

Así celebró Abelardo “Tigre” de la Espriella el ‘sold out’ que logró en el Movistar Arena: “Esto no es con buses ni tamales”

El abogado y precandidato presidencial, en diálogo con Infobae Colombia, aseguró que la convocatoria en la capital reflejó un fervor genuino de los asistentes, alejado de maquinarias políticas o incentivos económicos

Así celebró Abelardo “Tigre” de

Los bancos alertan a los colombianos sobre los pagos digitales durante fin de año: “La responsabilidad es compartida”

El avance tecnológico exige nuevas estrategias de protección y colaboración para anticipar amenazas y fortalecer la confianza de los usuarios. Infobae Colombia consultó al vicepresidente técnico de Asobancaria, Alejandro Vera

Los bancos alertan a los

Exministro Ricardo Bonilla envió duro mensaje a la Fiscalía por el escándalo de la Ungrd: “No tengo recursos para salir del país”

El exjefe de Hacienda aseguró que puso a disposición de las autoridades su pasaporte como acto de buena fe

Exministro Ricardo Bonilla envió duro

Los padres de Esteban Moreno, estudiante de Los Andes asesinado en Bogotá, expresaron su dolor: “Hemos perdido a un ser maravilloso”

Monica Jaramillo y Esteban Moreno emitieron un comunicado en el que lamentaron los hechos registrados en la madrugada del 31 de octubre

Los padres de Esteban Moreno,
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Concejala de la Unión Patriótica

Concejala de la Unión Patriótica Heidy Sánchez criticó entrevista de María Fernanda Cabal en la que insultó al periodista: “Viene a pisotear la memoria de las víctimas”

Entre amenazas, recuerdos dolorosos y el rechazo de las autoridades, la lucha de una colombiana por probar la culpabilidad de su propio padre

Fue abatido ‘Mano Tigre’, señalado explosivista del Frente 36, vinculado al ataque del helicóptero de la Policía en Amalfi

Estas son las zonas en las que hay alianzas entre grupos armados de Colombia: Fuerzas Militares revelaron objetivos del accionar

Cayó ‘Nando’, cabecilla de Los Espartanos que tenía la misión de expandir las redes de narcotráfico en Centroamérica desde Chile

ENTRETENIMIENTO

Yina Calderón protagonizó polémica con

Yina Calderón protagonizó polémica con otra participante en ‘La mansión de Luinny’: Karina García intervinó

Shakira anunció la llegada de su marca de cuidado capilar a Colombia y otros dos países por los que pasará su gira

Hija del Joe Arroyo se pronunció tras conocerse que uno de los éxitos del ‘Rey del Carnaval de Barranquilla’ será la canción oficial en 2026: “Un bacán”

Samor One negó haber maltratado a Baby Demoni, pese a denuncia pública de su familia: “Era violenta”

Conoce las 10 series que arrasan en Netflix Colombia este fin de semana

Deportes

Esta fue la ‘jugadita’ de

Esta fue la ‘jugadita’ de América de Cali para suspender la sanción del estadio Pascual Guerrero por Copa BetPlay

Bayern Múnich sigue intratable: goleada por 3-0 ante Bayer Leverkusen por la Bundesliga, Luis Díaz jugó 34 minutos

Atlético Nacional vs. América de Cali: hora y dónde ver la semifinal de ida de la Copa BetPlay

Mal momento para los colombianos en River Plate, esto dicen desde Argentina sobre su titularidad: “No es para cualquiera”

Leyenda del Manchester United criticó al Liverpool por dejar que Luis Díaz se fuera del equipo: “Ni de lejos”