Así celebró Abelardo “Tigre” de la Espriella el ‘sold out’ que logró en el Movistar Arena: “Esto no es con buses ni tamales”

Las boletas para el evento político de De la Espriella se agotaron en solo cuatro días, un hecho que el abogado describe como una demostración del “fervor” de sus seguidores - crédito Infobae Colombia

El lunes 3 de noviembre, el Movistar Arena de Bogotá será el escenario de una convención nacional convocada por Abelardo de la Espriella, abogado, empresario, precandidato presidencial y líder del movimiento Defensores de la Patria.

Con un aforo total de más de 15.000 asistentes, el evento, que ya tuvo sold out, se presenta como una demostración de fuerza y respaldo ciudadano pocas veces vista en el país, en este caso, de la representación de la derecha colombiana.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En conversación con Infobae Colombia, De la Espriella aseguró que este encuentro representa un momento decisivo para su campaña: “Lo primero que hay que decir es que esto es un parteaguas, porque una cosa va a ser esta candidatura antes y otra después del Movistar. Con la ayuda de Dios y el apoyo de mis compatriotas, espero que hagamos un sold out en cualquier momento y vamos a tener 15.000 almas, 15.000 patriotas, 15.000 defensores de la patria, tigres y tigresas que están peleando a mi lado por la democracia, la institucionalidad y la libertad”.

El lunes 3 de noviembre, el Movistar Arena de Bogotá acogerá a más de 15.000 personas en la gran convención de Abelardo de la Espriella, precandidato presidencial y líder de los Defensores de la Patria - crédito @delaespriella_style/Instagram - Movistar Arena

El abogado explicó que el éxito de la convocatoria no se debe a estrategias políticas tradicionales, sino a la conexión directa con la ciudadanía: “No acepto que vaya nadie y recoja personas en buses. Todo esto ha sido, como dicen ustedes los pelados ahora, orgánico. ¿Por qué? Porque hay fervor, porque hay cariño”.

Frente a las críticas que señalan un supuesto apoyo de maquinarias políticas o grandes inversiones económicas, De la Espriella fue enfático al señalar: “Mis contradictores dicen: ‘No, es que hay ríos de plata, bodegas’. Y resulta que yo ni estoy gastando ríos de plata ni tengo bodegas, porque hay fervor”.

Luego, en tono anecdótico, añadió: “Eso me recuerda cuando uno estaba en la universidad o era soltero y salía con una mujer bonita. Todo el mundo decía: ‘No, está saliendo con ella porque tiene carro o plata’. Pero entonces qué, ¿yo no hablo chévere, ni bailo bacano, ni tengo swing? Todo solo por plata. Yo creo que están leyendo mal el fenómeno político del tigre, porque en realidad hay fervor”.

De la Espriella señaló que llenar el Movistar Arena sin ayudas políticas es prueba del respaldo popular que, según él, impulsa su aspiración presidencial - crédito @delaespriella_style/Instagram

El precandidato destacó que la respuesta del público fue abrumadora: “Mira, las boletas se agotaron en tres, en cuatro días. ¿Qué concierto logra eso? Como si se estuviese presentando mi compadre Silvestre Dangond. Esta mañana hablé con él y me dijo: ‘Oye, vi que eso estaba casi que a reventar en el Movistar’. Le respondí: ‘Claro, casi como tus conciertos’. Mira cómo va la película ya. Entonces, hay fervor”.

De la Espriella resaltó que su proyecto busca una conexión directa con los ciudadanos, lejos de los acuerdos tradicionales y del poder centralizado. Según él, su convocatoria refleja un respaldo genuino, basado en la emoción y el compromiso de las personas, no en incentivos materiales ni en estructuras partidistas.

“Yo me quiero encontrar con mi gente, con mi pueblo, porque esa es la verdadera alianza que he hecho. Esto no es una alianza política con las viejas castas, con los grandes poderes, con el ‘bobocentrismo’. Mi comunión ha sido con la gente, con el pueblo, y eso es lo que representa llenar el Movistar sin buses, sin dar tamales, sin repartir nada, solamente fervor”, señaló.

Abelardo de la Espriella logró un lleno total en el Movistar Arena de Bogotá y recibió las felicitaciones de su amigo, el cantante Silvestre Dangond - crédito De La Espriella Style/Facebook

Durante la conversación con Infobae Colombia, el líder de los Defensores de la Patria explicó que el encuentro no solo será una reunión política, sino una experiencia pensada para los ciudadanos que comparten su visión de país.

“El pueblo colombiano está preocupado por el futuro de Colombia y sabe que yo tengo el carácter, la ardentía, la determinación, perdónenme el castizo, los cojones para hacer lo que Colombia requiere que se haga sin dilación, con total responsabilidad, con apego a la Constitución y la ley, y sin hacer cálculos subalternos”, afirmó.

El evento incluirá invitados nacionales e internacionales, artistas, influencers y oradores que acompañarán al precandidato: “Vamos a tener sorpresas espectaculares. Artistas, influencers, oradores nacionales e internacionales. Es una convención nunca antes vista, porque a mí me gusta hacer las cosas diferentes. Me gusta hacer las cosas, como dice la canción, a mi manera”.

“Una cosa va a ser esta candidatura antes y otra después del Movistar”, afirmó De la Espriella al destacar que su movimiento busca una “Colombia libre del miedo y la corrupción” - crédito Infobae Colombia

Para De la Espriella, la convocatoria del Movistar Arena simboliza la fuerza de una ciudadanía que busca recuperar la esperanza: “Cuando un país atraviesa sus horas más oscuras, sus buenos hijos tenemos que estar firmes por la patria. Y que viva Colombia siempre, libre y en democracia”.