Protección Animal dio a conocer el diagnóstico de la perrita Samantha, brutalmente golpeada por su dueño en Bogotá: tiene una fractura antigua por maltrato

La mascota fue golpeada a patadas por, aparentemente, su cuidador, en un edificio del norte de Bogotá - crédito @AnimalesBOG/X

La Policía Nacional de Colombia apoyó el rescate mediante el apoyo de la Inspección de Policía local (Usaquén) y el grupo de Carabineros - crédito Mebog

La recuperación de la perrita Samanta, la golden retriever maltratada físicamente por su cuidador en el norte de Bogotá, continúa en avance, con un monitoreado tratamiento médico.

Según reportó Protección Animal de Bogotá, tras una valoración veterinaria reciente, el animal comenzó a mostrar signos de recuperación.

La entidad señaló que la perra está bajo monitoreo y cuidados especializados, para asegurar que reciba “la recuperación digna e integral que merece”.

“Durante la valoración médica inicial, el equipo veterinario evidenció dolor en la zona de la columna y las costillas, junto con signos de molestia articular que están siendo monitoreados. Además, presenta lesiones dermatológicas y pequeñas masas cutáneas en la región mandibular y labial, actualmente bajo observación”, se leyó en el reporte oficial.

La perrita Samantha fue valorada por funcionarios del Distrito - crédito Protección Animal

Además informaron que “los estudios radiográficos mostraron una fractura antigua en una costilla del lado izquierdo, además de cambios degenerativos crónicos en la columna vertebral y articulaciones compatibles con procesos de larga evolución".

Incluso, se conoció que en la ecografía que se realizó de la mascota en su zona abdominal, “se evidenciaron cambios en el bazo, hallazgos que están siendo evaluados mediante estudios complementarios para determinar su naturaleza”.

La información detalló que la canina se encuentra bajo tratamiento médico para aliviar dolor y cuenta con monitoreo constante y “cuidados especializados por parte del equipo veterinario y de bienestar. Su evolución es vigilada de cerca”, confirmaron voces oficiales de Protección Animal.

Cómo se supo del caso de maltrato animal

Las cámaras de seguridad de un conjunto residencial en Cedritos, al norte de Bogotá, captaron el hecho que indignó a la comunidad: el hombre que le propinó una golpiza a su mascota de 14 años.

El video, difundido ampliamente en redes sociales y grupos comunitarios, muestra cómo el agresor arrastra al animal y le propina varias patadas en presencia de los residentes.}

Las cámaras de seguridad de Cedritos captaron el maltrato animal a una perrita en un conjunto residencial de Bogotá. - crédito Instagram

La repercusión fue inmediata, pues la grabación circuló entre los habitantes y generó un llamado a la acción ciudadana. “Se imaginan lo que le hace al perrito de puertas para adentro? Dios mío, qué impotencia”, escribió un usuario en Instagram, citado por el medio.

Tras la denuncia pública, el caso fue presentado ante el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (Idpyba), que coordinó un operativo con la Policía Ambiental y Ecológica, la Policía Nacional, la Alcaldía Local de Usaquén y la Fiscalía General de la Nación.

Los equipos se trasladaron al edificio donde ocurrieron los hechos y procedieron al rescate de Samantha, que fue retirada del lugar para salvaguardar su integridad.

Durante la valoración veterinaria inicial, el Idpyba reportó que la perra presentaba dolor y señales compatibles con reciente maltrato físico. Por esta razón, las autoridades aplicaron la figura de aprehensión material preventiva, dejando a Samantha al cuidado del Instituto para una atención médica especializada.

El operativo de rescate involucró al Idpyba, la Policía Ambiental, la Alcaldía de Usaquén y la Fiscalía General de la Nación - prensa Idpyba

Las grabaciones de las cámaras fueron entregada a los inspectores de la Policía y a la Fiscalía, institución que inició una investigación formal para establecer responsabilidades penales conforme a la Ley 1774 de 2016, que define el maltrato animal como delito en Colombia.

Adicionalmente, la comunidad exigió la aplicación rigurosa de la recién promulgada Ley Ángel, la cual incrementa las sanciones ante este tipo de conductas.

Sobre el presunto agresor, la Seccional de Carabineros de la Metropolitana de Bogotá informó que el individuo, asistido por su abogado, optó por dejar la residencia voluntariamente para evitar situaciones conflictivas con los vecinos y permitir la labor de las autoridades.

La actriz acompañó a las autoridades en el rescate de Samantha y la movilización en la que se pidió justicia por Samantha - crédito @marcelagallego70/IG

Pero no solo rescataron a Samantha. La entidad confirmó que la noche del 29 de octubre fueron tres animales los que quedaron bajo su custodia.

El director del Idpyba, Antonio Hernández Llamas, destacó la importancia de la denuncia ciudadana y la colaboración de diversas entidades: “Nuestra misión no terminó con el rescate de Samantha. Dos vidas más nos esperaban. Dos felinos que necesitaban urgentemente ser rescatados. Queremos agradecerles de corazón a ustedes, la ciudadanía. Su denuncia a tiempo y su corazón inmenso fueron la fuerza para lograrlo. Este rescate es de todos. Este logro es una prueba de trabajo en equipo”, afirmó en un video difundido en redes sociales.