Colombia

Gustavo Petro se refirió de nuevo a su inclusión en la “lista Clinton” y los problemas con la gasolina del avión presidencial: “Me siento chantajeado”

El mandatario colombiano relató cómo la negativa de una empresa estadounidense a suministrar gasolina al avión presidencial en Cabo Verde lo hizo sentir presionado

La inclusión de Gustavo Petro
La inclusión de Gustavo Petro y su entorno en la lista Clinton generó restricciones durante la gira oficial por Oriente Medio - crédito Presidencia de Colombia

El presidente de la república Gustavo Petro relató públicamente el impacto personal y político que le produjo la negativa de reabastecer de combustible al avión presidencial durante una escala en África, episodio que atribuyó a su inclusión en la lista Clinton por parte del Gobierno de Estados Unidos.

La controversia surgió cuando se conoció que, en medio de una gira oficial por Oriente Medio, el avión presidencial de Colombia enfrentó dificultades para cargar gasolina.

A través de su cuenta de X, el mandatario nacional aseguró sentirse ‘chantajeado’, pero destacó el respaldo recibido por parte de España en la resolución del contratiempo.

“Me siento chantajeado, pero lo importante es no dejar aislar a Colombia. Gracias a España y Espero que el mundo financiero Europeo sepa que esta es su oportunidad en América Latina con independencia y ligado al ancho mundo”, escribió el jefe de Estado en sus redes sociales, en la que compartió la columna de opinión del sociólogo y politólogo español Manuel de la Fuente, publicado en el medio Eldiario.es.

