Colombia

Concejal “Fuchi” desafió al alcalde Galán tras las restricciones a los motociclistas en Bogotá: esto dijo

El concejal Julián Forero criticó duramente el decreto que limita la movilidad de miles de trabajadores en la capital durante el puente de Halloween

Lina Muñoz Medina

Por Lina Muñoz Medina

Guardar
Concejal “Fuchi” desafía a Galán
Concejal “Fuchi” desafía a Galán por decreto contra motociclistas - crédito AlcaldíadeBogotá/redessociales

Julián Forero, conocido como “Fuchi”, lanzó un mensaje directo al alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, tras la expedición del decreto que restringe la circulación de motociclistas en la ciudad durante cinco días.

“¿Será que Carlos Fernando Galán también les dará de comer a los miles de mototrabajadores que no podrán salir a trabajar por su decreto estos 5 días?”, cuestionó el concejal a través de la red social X.

La publicación generó una rápida reacción tanto de apoyo como de rechazo en diferentes sectores de la ciudadanía.

El concejal Julián Forero, conocido
El concejal Julián Forero, conocido como “Fuchi”, cuestiona al alcalde Galán por las restricciones a motociclistas en Bogotá - crédito @ConcejalFuchi / X

Las restricciones decretadas por el Distrito Capital

La Alcaldía de Bogotá expidió el Decreto Distrital 528 de 2025 que dispone una serie de restricciones a la circulación de motocicletas como parte de un plan especial de seguridad y movilidad para el puente de Halloween.

Según la información oficial, las medidas incluyen la prohibición de movilizarse con acompañante en motocicleta desde las 12:00 a. m. del jueves 30 de octubre hasta las 11:59 p. m. del lunes festivo 3 de noviembre de 2025.

Además, quedó establecida una restricción total al tránsito de motocicletas en horario nocturno, de 8:00 p. m. a 5:00 a. m., sobre 19 de los principales corredores viales de la capital.

- Autopista Norte

- Autopista Sur

- Carrera 30 (NQS)

- Avenida Boyacá

- Avenida Ciudad de Cali

- Avenida Centenario (Calle 13)

- Avenida Guayacanes

- Avenida Esperanza

- Avenida Villavicencio

- Avenida Circunvalar

- Avenida Primero de Mayo

- Avenida Las Américas

- Avenida Suba

- Calle 26 (Avenida El Dorado)

- Calle 80

- Carrera Séptima

- Carrera 68

- Calle 53

- Calle 63

- Carrera 60

La medida se adopta ante
La medida se adopta ante la coincidencia de Halloween, la quincena y más de treinta eventos masivos que incrementan la presión sobre la movilidad capitalina - crédito X

La Secretaría de Movilidad justificó la decisión como parte de una estrategia para reducir hechos delictivos y accidentes en fechas consideradas de alta exposición, como la celebración de Halloween.

Protestas y bloqueos en Bogotá

Al conocerse el anuncio en la noche del miércoles 29 de octubre, colectivos de motociclistas expresaron su rechazo a la medida impulsada por la Administración local.

Varios grupos salieron a las calles desde la noche del 29 y la jornada del 30 de octubre, realizando bloqueos en puntos estratégicos para la movilidad de la ciudad. Las protestas se concentraron en la calle 20 con avenida Boyacá (sector conocido como Los Tres Elefantes) y en la Autopista Sur con avenida Villavicencio.

El sistema TransMilenio informó pasadas las 7 de la mañana que varios de sus servicios fueron desviados debido a las nuevas movilizaciones, en lugares como avenida Villavicencio con Autopista Sur, carrera 7 con calle 32, avenida Américas con carrera 49 y avenida Villavicencio con avenida Ciudad de Cali.

La intensidad de las protestas se mantuvo durante el día, en medio de la inconformidad de los trabajadores y la presión sobre la Secretaría de Movilidad para que la administración reconsiderara la decisión.

Cuatro miembros del gremio motero fueron capturados por presuntamente agredir a funcionarios públicos - crédito X

Reacciones divididas y antecedentes del concejal

La publicación de “Fuchi” provocó un amplio debate en redes sociales. Parte de algunos motociclistas que manifestaron respaldo a sus palabras, mientras otros usuarios criticaron los métodos de protesta y el historial del concejal.

Algunas respuestas a su mensaje en X señalaron: “Señor, usted no nos representa y su forma de realizar los actos nos ha perjudicado y estigmatizado más. No tiene decencia ni decoro para ocupar el cargo”.

Y: “¿Usted cree que afectando la movilidad de los bogotanos va a ganar popularidad? Por favor, existen muchas otras formas de hacer política sin perjudicar a quienes nada tenemos que ver con esas posturas de inconformidad. Siempre los ciudadanos llevamos la de perder”.

Denuncia presentada ante la Procuraduría
Denuncia presentada ante la Procuraduría en contra del concejal Fuchi - crédito X

En el trasfondo de este episodio, la Procuraduría General de la Nación había anunciado la suspensión e inhabilidad por 14 meses para Julián Forero por hechos registrados el 22 de febrero de 2024, cuando el concejal utilizó expresiones como “perro” y “gamín” en dirección a integrantes de la Policía Nacional durante un procedimiento de tránsito.

La sanción fue aplicada por considerar que incurrió en una falta grave al agredir verbalmente a funcionarios públicos.

