Chipaque celebrará 425 años con festival y ferias: la programación está cargada de sorpresas para toda la familia

El Festival 'Chipaque Vive, Chipaque se Transforma' celebra los 425 años de fundación del municipio con una variada agenda cultural y artística - crédito Gobernación de Cundinamarca

La Alcaldía Municipal de Chipaque presentó oficialmente la programación de la segunda versión del Festival “Chipaque Vive, Chipaque se Transforma”, celebración que coincide con las tradicionales Ferias y Fiestas entre el 31 de octubre y el 3 de noviembre, en conmemoración de los 425 años de fundación del municipio.

La alcaldesa Jhoana Moreno Mora, junto con el Concejo Municipal, destacó que el evento permitirá fortalecer el sentido de pertenencia y proyectar la riqueza cultural e histórica del municipio. “Chipaque abre sus puertas con alegría para compartir su historia y tradiciones con toda la región”, expresó la mandataria.

Durante cuatro días, el municipio —ubicado a 34 kilómetros al sureste de Bogotá, con un clima templado y trayecto de apenas una hora en automóvil— ofrecerá una variada agenda de integración comunitaria y tradición. A continuación, la programación oficial de Ferias y Fiestas 2025:

La programación de las Ferias y Fiestas 2025 en Chipaque incluye actividades ganaderas, desfiles, conciertos y muestras de danzas tradicionales - crédito Alcaldía Municipal de Chipaque

Viernes 31 de octubre

05:00 a. m. Amanecer y Alborada Chipaquense.

06:00 a. m. Instalación de la Feria Ganadera de Oriente en la Plaza Comercial de ganado.

08:00 a. m. Inscripción y juzgamiento de ejemplares en la feria ganadera.

10:00 a. m. Presentación de la Banda de Músicos del Municipio en la Plaza Comercial.

11:00 a. m. Festival Internacional y Regional de Danzas. Presentación de escuelas de formación en danzas de Chipaque y la región de Oriente.

04:00 p. m. Chiqui Cabalgata, Carnaval Infantil y desfile del Día del Niño en el Parque Principal.

06:00 p. m. Presentación artística del Grupo Herencia en el Parque Principal.

08:00 p. m. DJ Sebastián Venegas y show mix con Toño Cortéz en el Parque Principal.

Sábado 1 de noviembre

05:00 a. m. Amanecer y Alborada Chipaquense.

07:00 a. m. II Festival de bandas músico marciales en el Polideportivo Municipal.

08:00 a. m. Gran exhibición de Car Audio en el Parque Principal.

10:00 a. m. Desfile de Jeep Willys.

10:00 a. m. Presentación artística de Jhíar Carillo y Grupo Herencia en el Hijo del Cacique de La Junta.

12:00 m. Festival de Música Popular en el Parque Principal.

04:00 p. m. Presentación de la agrupación San Miquelito en la Plaza Principal.

08:00 p. m. DJ Sebastián Venegas y show mix con Toño Cortéz en el Parque Principal.

Domingo 2 de noviembre

05:00 a. m. Amanecer y Alborada Chipaquense.

10:00 a. m. Mercado campesino y feria de ganado en el Parque Principal y Plaza Comercial de ganado.

10:30 a. m. Solemne eucaristía campal en homenaje a agricultores y víctimas de la región.

12:00 m. Gran concierto de cuerdas a cargo de la Banda Sinfónica de Chipaque en el Parque Principal.

02:00 p. m. Presentaciones artísticas: Angie Natalia Ortiz, Colombia Los Hermanos Ariza Show, y otras agrupaciones locales en el Parque Principal.

08:00 p. m. DJ Sebastián Venegas y show mix con Toño Cortéz en el Parque Principal.

Lunes 3 de noviembre

05:00 a. m. Amanecer y Alborada Chipaquense.

11:00 a. m. Feria de artes y Feria de inglés en el Parque Principal.

12:00 m. Presentaciones culturales del grupo de cuerdas local.

02:00 p. m. Presentaciones de escuelas de formación en danzas Verdales y Casco Urbano en el Parque Principal.

03:00 p. m. Gran concierto de clausura con la revelación de la música popular Julián Daza.

El evento ofrece presentaciones de bandas musicales, agrupaciones locales y artistas invitados en el Parque Principal y otros escenarios del municipio - crédito Gobernación de Cundinamarca

La programación incluye actividades ganaderas, culturales, infantiles, desfiles, presentaciones artísticas y shows musicales dirigidos a públicos de todas las edades. Paralelamente, Chipaque invita a los visitantes a disfrutar de su naturaleza, senderos y montañas, así como de su reconocida hospitalidad y la autenticidad de la vida rural.