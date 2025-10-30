⁠Karina García se defendió de las críticas por su supuesta alopecia: “Pelo en pausa”

La paisa se refirió a las críticas que recibió en redes sociales que la señalas de estarse quedando calva - crédito @karinagarciaoficiall/ Instagram

Después de varias semanas de que las redes sociales en Colombia hicieron tendencia el evento Stream Fighters en el que varios influencers se enfrentaron en el ring de boxeo, lo ocurrido en los combates áun sigue siendo tema de conversación.

Una de las que no había dado detalles de su paso por el ring fue la paisa Karina García, quien se enfrentó a la mexicana Karely Ruiz, quien derrotó a García en el ring.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Con ese contexto, recientemente Karina decidió referirse a las críticas y burlas que recibió durante el evento, entre estas, que al parecer tiene alopecia, ya que después de la pelea, al quitarse el casco las personas notaron que tenía algunos espacios en su cabellera, lo que desató las burlas.

Fue en medio de un en vivo que Karina decidió hablar del tema de una manera despreocupada. “A mí me dio un pesar de mí, con ese pelito así como pelo en pausa, como calvita, me hicieron mucho bullying, que porque yo tengo alopecia, yo no tengo alopecia, me está creciendo mucho mi pelito”, dijo la paisa.

La paisa habló después de semanas de lo que pasó en Stream Fighters - crédito @teamkari55/ TikTok

La modelo confesó que aunque varias personas en internet intentaron insultarla con el tema, ella, por el contrario, lo tomó con humor, pese a que al finalizar la pelea tuvo que usar oxígeno por del desgaste físico. “A mí me decían Karina García oficial con doble oxígeno al final, yo me reí demasiado con eso, a mí ni me daba rabia”, confesó.

La paisa también se defendió de las críticas por haber “empujado” a Karely Ruiz, pues para muchos internautas, la paisa no peleo, sino que empujó a la mexicana todo el tiempo.

“Primero que todo y antes que nada, yo no soy boxeadora profesional, soy boxeadora elite, entonces mi reina, yo entré en un estado de supervivencia y mi mecanismo de defensa fue empujar, yo que más hacía, pues empujar y duré los 3 rounds”, detalló.

Karina García ingresa a ‘La mansión de Luinny’ como una de las participantes mejor pagadas del reality

El ingreso de Karina García a La mansión de Luinny ha generado un notable revuelo en el panorama del entretenimiento latinoamericano, no solo por su popularidad previa, sino también por el elevado contrato que la posiciona entre las figuras mejor remuneradas del reality dominicano.

La creadora de contenido colombiana, reconocida por su participación en La casa de los famosos, se incorpora a este formato televisivo con la expectativa de un reencuentro con Yina Calderón, otro nombre que ha marcado la conversación digital por sus enfrentamientos previos con García.

En República Dominicana, Karina García participará en 'La Mansión de Luinny' y recibirá millonario pago - crédito @karinagarciaoficiall/ Instagram

La noticia de la participación de Karina García en el programa fue confirmada oficialmente y, desde entonces, las redes sociales asociadas al reality han experimentado un crecimiento significativo en seguidores y comentarios, reflejando la anticipación del público ante la dinámica que puedan desarrollar ambas influencers dentro de la mansión. El formato, que comparte similitudes con otros programas de encierro y convivencia, introduce reglas ajustadas y una duración más breve, lo que incrementa la presión sobre los concursantes y mantiene la atención de la audiencia en cada movimiento.

Uno de los aspectos más comentados ha sido la retribución económica que recibirá Karina García. De acuerdo con lo declarado por Yaya Muñoz en el programa digital Dímelo King, la influencer percibirá más de 38 millones de pesos colombianos por cada semana que permanezca en competencia, una cifra que la sitúa entre las participantes mejor pagadas del formato.

Karina García es la segunda participante colombiana convocada para 'La mansión de Luinny' en República Dominicana - crédito @karinagarciaoficiall/IG

“El pago sería en dólares, algo que haría que Karina se convirtiera en una de las mejores pagas”, detalló Yaya Muñoz a Dímelo King. Este dato ha ocupado un lugar central en la conversación digital sobre el reality, reforzando la percepción de García como una de las figuras de mayor valoración dentro de la producción, siempre que logre superar las pruebas y mantenerse bajo las estrictas condiciones del programa.