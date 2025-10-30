Gustavo Petro se molestó con la demanda que podría dejar al Pacto Histórico sin personería jurídica: “Tutela inmediata”

El presidente anunció que acudirá a instancias legales de confirmarse la perdida de la personería de su partido político - crédito Luisa González/Reuters/Pacto Histórico Facebook

El presidente de la república Gustavo Petro expresó su molestia con el Consejo de Estado, luego de que este organismo admitiera una demanda que pretende anular una resolución emitida por el Consejo Nacional Electoral (CNE) que otorgó el reconocimiento legal al Pacto Histórico tras su integración con movimientos políticos bajo escrutinio.

A través de su cuenta de X, el mandatario nacional manifestó que, en caso de que la acción judicial surta efecto, podrán acudir a instancias legales e internacionales, al considerarlo como una ‘arbitrariedad’ contra el movimiento político.

“Si prohíben la personería jurídica del Pacto Histórico, contra lo que ordena la Constitución, solicito acción inmediata en todos los organismos internacionales de Derechos Humanos y tutela inmediata ante la Corte Constitucional”, escribió el jefe de Estado en sus redes sociales.

Así mismo, Petro indicó que, con esta solicitud judicial, existe cierto riesgo en la democracia nacional.

“El derecho constitucional y universal a elegir y ser elegido debe sobrevivir en Colombia, si queremos Democracia y Liberta”, añadió.

La demanda fue interpuesta por los abogados Samuel Ortiz Mancipe y Lucas Durán, quienes argumentan que la entidad electoral habría pasado por alto una prohibición explícita al permitir la fusión de partidos o movimientos políticos que se encuentran inmersos en procesos sancionatorios.