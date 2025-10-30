Colombia

Gustavo Petro se molestó con la demanda que podría dejar al Pacto Histórico sin personería jurídica: “Tutela inmediata”

El presidente aseveró que, en caso de que sea favorable la demanda interpuesta en el Consejo de Estado, podría existir cierto riesgo para la democracia colombiana

Jhon Bernal

Por Jhon Bernal

Guardar
El presidente anunció que acudirá
El presidente anunció que acudirá a instancias legales de confirmarse la perdida de la personería de su partido político - crédito Luisa González/Reuters/Pacto Histórico Facebook

El presidente de la república Gustavo Petro expresó su molestia con el Consejo de Estado, luego de que este organismo admitiera una demanda que pretende anular una resolución emitida por el Consejo Nacional Electoral (CNE) que otorgó el reconocimiento legal al Pacto Histórico tras su integración con movimientos políticos bajo escrutinio.

A través de su cuenta de X, el mandatario nacional manifestó que, en caso de que la acción judicial surta efecto, podrán acudir a instancias legales e internacionales, al considerarlo como una ‘arbitrariedad’ contra el movimiento político.

“Si prohíben la personería jurídica del Pacto Histórico, contra lo que ordena la Constitución, solicito acción inmediata en todos los organismos internacionales de Derechos Humanos y tutela inmediata ante la Corte Constitucional”, escribió el jefe de Estado en sus redes sociales.

Así mismo, Petro indicó que, con esta solicitud judicial, existe cierto riesgo en la democracia nacional.

“El derecho constitucional y universal a elegir y ser elegido debe sobrevivir en Colombia, si queremos Democracia y Liberta”, añadió.

La demanda fue interpuesta por los abogados Samuel Ortiz Mancipe y Lucas Durán, quienes argumentan que la entidad electoral habría pasado por alto una prohibición explícita al permitir la fusión de partidos o movimientos políticos que se encuentran inmersos en procesos sancionatorios.

Temas Relacionados

Gustavo PetroPacto HistóricoConsejo de EstadoPersonería jurídicaDemandaCNECorte ConstitucionalColombia-Noticias

Más Noticias

Un menor de edad murió en medio de una caravana de motociclistas que celebraba Halloween

Franyer Figueroa Pedraza, de 16 años, falleció en el accidente, mientras que otras tres personas resultaron heridas, en medio de una de las polémicas caravanas de motociclistas por el Día de las Brujas

Un menor de edad murió

“En Colombia hay mucho polvo”; estás son las cosas que no se le deben decir a un colombiano según influencer mexicano

Según el creador de contenido Hiram Santos, hay ciertas preguntas o comentarios pueden resultar ofensivos o incómodos para los colombianos

“En Colombia hay mucho polvo”;

Siga en vivo el paro nacional de Fecode en Colombia: puntos y horarios de las movilizaciones, hoy 30 de octubre de 2025

A partir de las 8:30 a. m., docentes y líderes del sindicato de educadores se movilizarán en diferentes capitales del país para exigir mejoras en el nuevo sistema de salud para maestros

Siga en vivo el paro

Piden suspender operaciones en planta de Ecopetrol en Boyacá ante posible desastre ambiental

La Planta Sutamarchán y su poliducto en el municipio boyacense fueron señalados como un foco de riesgo extremo e inminente para la población y el ecosistema local

Piden suspender operaciones en planta

Colegios deberán enseñar sobre protección animal: esto dice proyecto que fue aprobado en el Congreso

La nueva normativa impulsa cambios en los colegios, para integrar en el currículo escolar contenidos sobre bienestar, conservación, respeto y responsabilidad frente a los animales desde la infancia

Colegios deberán enseñar sobre protección
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Activista le explicó a Laura

Activista le explicó a Laura Gallego por qué “opinión política no es lo mismo que apología a la violencia”, tras magnicidio de Miguel Uribe Turbay: “Reina, más fácil decir ‘me equivoqué’”

Atentado contra el Ejército en el Cauca deja un soldado muerto y diez heridos: disidencias de ‘Iván Mordisco’ fue la responsable

La JEP otorgó beneficio judicial a 133 exmilitares por ‘falsos positivos’ en Catatumbo entre 1999 y 2008

Disidencias de las Farc atentaron contra la estación de Policía de Suárez, Cauca: ataque habría sido ejecutado con drones

Cayó ‘Junior’, integrante del ELN que habría participado en el atentado a la escuela General Santander en 2019, que dejó 22 cadetes asesinados

ENTRETENIMIENTO

Christopher Carpentier volvió a ‘MasterChef

Christopher Carpentier volvió a ‘MasterChef Celebrity’ y desafió a los finalistas con un doble reto: “Van a cocinar conmigo”

J Balvin y Valentina Ferrer estuvieron dando clases en el salón de estudio de su hijo Río: así les fue

Yina Calderón y Karina García tienen una sola regla que no pueden romper durante su participación en ‘La mansión de Luinny’

La actriz Ana María Estupiñán anunció que tendrá su primer hijo con conmovedor video: “El papel que nunca imaginé interpretar”

Esta sería la jugosa cifra que se podrían llevar Karina García y Yina Calderón de ganar ‘La mansión de Luinny’

Deportes

Luis Díaz sigue siendo reconocido

Luis Díaz sigue siendo reconocido en Alemania: fue nominado a mejor jugador del mes en la Bundesliga

Iván Mejía lanzó fuerte crítica a los directivos de Millonarios: “Denle las gracias al petulante”

Periodista de Espn le lanzó fuerte crítica a Millonarios tras el empate ante Once Caldas: “Es un equipo de outlet”

Atracado goleador del Independiente Medellín a la salida del Atanasio Girardot: marcó en la victoria ante Atlético Bucaramanga

Millonarios se podría quedar sin copas internacionales tras la eliminación de la Liga: así se reparten los cupos