Colombia

Estos son los cortes de agua en Bogotá este 30 de octubre

¡Toma tus precaciones! Diferentes barrios de la capital sufrirán recortes de agua

Por Infobae Noticias

Por trabajos en el servicio,
Bogotá programa cortes de agua

La empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá publicó las localidades y los barrios que se verán afectados por la suspensión temporal del suministro de agua a lo largo de este jueves 30 de octubre.

Trabajos de mantenimiento de reparación, instalación y mantenimiento provocarán cortes que pueden durar desde unas cuantas horas hasta un día completo.

Que los cortes de agua no te tomen por sorpresa, revisa la información completa y alista las reservas.

Los cortes de agua de hoy

Localidad: Kennedy.Barrios: Provivienda Oriental.Lugar: De la Avenida Calle 8 Sur a la Calle 26 Sur, entre la Avenida Carrera 68 a la Carrera 71D.Inicio del corte: 7:00 a.m.Duración del corte: 27 horas.Trabajos: Empates redes acueducto

Localidad: Puente Aranda.Barrios: El Remanso.Lugar: De la Avenida Calle 8 Sur a la Diagonal 16 Sur, entre la Carrera 36 a la Avenida Carrera 50.Inicio del corte: 7:00 a.m.Duración del corte: 27 horas.Trabajos: Empates redes acueducto

Localidad: Rafael Uribe Uribe.Barrios: Marco Fidel Suárez I, Arboleda sur, Marco Fidel Suárez.Lugar: De la Avenida Caracas a la Carrera 12C, entre la Diagonal 46 Sur a la Calle 49B Sur.Inicio del corte: 10:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Mantenimiento preventivo

Localidad: Bosa.Barrios: Caldas, Cañaveralejo Rural, Cañaveralejo, El Corzo, El Corzo Rural, El Recuerdo, La Cabaña, La Parcela, Las Margaritas, Osorio X, Osorio XXIII, San Miguel, Santa Barbara, Santa Fe Bosa, Santafé, Urbanización Caldas.Lugar: De la Avenida Calle 43 Sur a la Calle 59 Sur, entre la Avenida Carrera 89B a la Carrera 110A.Inicio del corte: 10:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Mantenimiento preventivo

Localidad: Municipio Gachancipá.Barrios: Gachancipá.Lugar: Gachancipá.Inicio del corte: 10:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Mantenimiento correctivo

Localidad: Usaquén.Barrios: La Pradera Norte, La Iberia, San José De Usaquén.Lugar: De la Carrera 9 a la Carrera 15, entre la Calle 153 a la Calle 180.Inicio del corte: 10:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Empates redes acueducto

Recomendaciones para ahorrar agua

Sin importar si hay suspensión de suministro de agua o no, lo ideal siempre es ahorrarla. Es por eso que la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá realiza una serie de recomendaciones al respecto:

Verifique constantemente, de preferencia durante la noche cuando no se presenten consumos, la lectura del medidor de agua para detectar fugas.

Si tienes lavadora, úsela con carga completa.

Cerciórese que las cisternas de los baños funcionen correctamente revisando el mecanismo del flotador.

Reduzca el tiempo de la ducha a la mitad.

Evite utilizar la manguera para lavar desde pisos, hasta automóviles. Mejor dosifique usando baldes.

Instale duchas y grifos de tipo ahorrador que ayuden a controlar los consumos de agua.

Deposite en la caja del inodoro cualquier tipo de recipiente, como botellas o garrafas de plástico, que ayuden a reducir el consumo de agua.

Los tanques de almacenamiento de agua para consumo interno de las viviendas deben limpiarse, al menos, dos veces al año.

