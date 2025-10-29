Halloween 2025: opciones rápidas de disfraces para este 31 de octubre con elementos del hogar

Ante la falta de tiempo, es posible resolver la situación con disfraces que requieren materiales básicos - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

El próximo 31 de octubre se celebra Halloween y muchas personas buscan alternativas de último minuto para sumarse a la tradicional jornada de disfraces.

Tanto adultos como niños participan en esta fecha, que suele caracterizarse por los recorridos para pedir dulces, las fiestas de disfraces y la creatividad en los atuendos.

Ante la falta de tiempo, es posible resolver la situación con disfraces que requieren materiales básicos y que pueden encontrarse en casa o adquirirse de manera rápida.

A continuación, compartimos algunas ideas para quienes buscan sumarse a la celebración este 31 de octubre, una fecha especial que este año coincide con un viernes y se extiende gracias al festivo del lunes 3 de noviembre, lo cual la convierte en una ocasión propicia para reunirse con familiares y amigos.

Disfraces para mujer

El Pato Lucas: Para recrear este personaje, utilice un pantalón azul o gris holgado y un saco o blusa negra de manga larga, preferiblemente con cuello tortuga. Puede adaptar una gorra negra agregando ojos hechos en papel y un pico naranja en la visera. Si quiere mayor detalle, añada patas naranjas y zapatos acordes.

Este disfraz es practico y se hace de manera sencilla - Crédito Pinterest

Pucca: Este disfraz también funciona en pareja, sumando a Garu. Se recomienda un vestido rojo o combinar una blusa roja con falda o minishort negro, junto con botas y medias negras. El peinado se logra con dos moños rojos. El maquillaje incluye líneas largas en los ojos, labial rojo y rubor en las mejillas.

Disfraces para hombre

Sid de Toy Story: Emule al clásico personaje con un pantalón azul oscuro, una camiseta negra con el dibujo de una calavera blanca al frente y unos tenis Converse negros. El cabello corto se ajusta mejor al look de Sid.

Momia : Vístase con una camisa blanca. Enrolle vendas en brazos y pecho. Prepare un engrudo de agua y colbón para la cara y aplique vaselina antes de pintar de blanco el rostro. Con papel higiénico y el engrudo, forme relieves para resaltar pómulos, cejas y nariz.

Bruja: Basta un vestido negro, rojo o morado—largo o corto—junto con botas y medias largas. El maquillaje debe resaltar labios y ojos en negro. Un sombrero de bruja disponible en papelerías completa el disfraz.

Es muy fácil recrear este disfraz sin gastar tanto dinero ni tiempo - crédito Freepik

Fantasma: Utilice una sábana blanca y recorte dos orificios para los ojos. Puede sumar unas gafas oscuras para un efecto sencillo y efectivo.

Opciones adicionales

Espantapájaros: Combine una camisa leñadora, un sombrero de ala ancha que simule la paja y pinte el rostro simulando parches. Puede añadir pantalones anchos y botas para completar el atuendo.

Mia Thermopolis: Inspirado en la protagonista de “El diario de la princesa”, basta un vestido blanco, unas gafas oscuras y una pequeña corona para replicar este sencillo disfraz.

Las mujeres pueden adecuar su disfraz con elementos que puede tener en su closet - crédito @gabrielacmedina6 / TikYok

Un disfraz en pareja facil de recrear es el de Timmy Turner Y Stacy Shein de los Padrinos Mágicos, en los que solo hace falta tener los colores de los atuendos.

Estas ideas permiten participar en Halloween con atuendos prácticos, aprovechando prendas y objetos disponibles en casa, sin necesidad de grandes preparativos.

Películas para ver en Halloween

Durante Halloween, aumenta el interés por las películas de terror, comedia y misterio, y son muchos quienes aprovechan la ocasión para organizar maratones temáticos en casa.

Las plataformas de streaming ofrecen una variedad de opciones para todos los públicos, con clásicos y estrenos que año tras año se posicionan entre los favoritos de la temporada.

Entre las recomendaciones para disfrutar en familia, ‘Hotel Transylvania’ sigue siendo una de las opciones más populares. Esta cinta animada cuenta la historia de Drácula y su hotel para monstruos y resulta entretenida tanto para niños como para adultos. Quienes prefieren una propuesta con algo más de aventura pueden optar por ‘ParaNorman’ (2012), que narra la experiencia de Norman, un niño capaz de comunicarse con los muertos y que debe enfrentarse a extrañas amenazas en su ciudad.

Para quienes buscan un público más adulto, ‘Terrifier 3’ se perfila como una elección reciente que ha destacado en el género. La historia está centrada en Art el payaso, un personaje que genera tensión y miedo durante las fiestas navideñas con su comportamiento violento e impredecible.

Cada una de estas películas ofrece una experiencia distinta para las noches de Halloween y responde a distintos gustos y edades.