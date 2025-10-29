El frente 18 de las disidencias Farc se une a las filas de Iván Mordisco en el departamento de Antioquia

El bloque comandado por alias Ramiro pasa a formar parte de la organización de Iván Mordisco, aumentando el control territorial de este grupo y modificando el panorama de seguridad en el departamento - crédito EFE/Ernesto Guzmán/Colprensa

La presencia de actores armados en Antioquia se reconfigura, luego de que el ministro de Defensa, general (r) Pedro Sánchez, informara sobre el avance de Iván Mordisco —nombre con el que es identificado Néstor Gregorio Vera, considerado el principal disidente y criminal buscado en Colombia—, quien ahora controla una estructura armada adicional dentro del departamento.

Y es que, mientras estaba de visita en el departamento, el jefe de cartera expresó con respecto al tema: “Por información de Inteligencia sabemos que ahora el frente 18 se ha unido al cartel de ‘Iván Mordisco’”.

A cargo de Erlinson Echavarría Escobar, conocido como “Ramiro”, el frente 18 de las Farc responde a un líder con amplia trayectoria insurgente.

Recientemente esta facción operaba bajo el bloque Magdalena Medio, parte del Estado Mayor de los Bloques y Frente (EMBF), colectivo disidente de las Farc encabezado por Alexánder Díaz Mendoza (“Calarcá”), quien actualmente participa en negociaciones dentro del proyecto de Paz Total del Gobierno Nacional.

El conflicto territorial, que tenía como escenario varios municipios clave para actividades ilegales, provocó tensiones entre el frente 18 y el frente 36, ambas estructuras vinculadas al EMBF en Antioquia.

Según información de El Colombiano, las autoridades atribuyeron la ruptura del frente 18 con el bloque dirigido por “Calarcá” al aumento de disputas con el frente 36.

En ese sentido, de acuerdo con el medio antes mencionado, la presencia territorial del frente 18 se limitó a Ituango y a la zona limítrofe con Córdoba, específicamente en el área del Nudo del Paramillo. Parte de sus integrantes optaron por abandonar sus filas para integrarse al frente 36, lo que impactó negativamente en la fuerza operativa de esa facción.

Según datos recolectados por Inteligencia, esta crisis interna llevó a “Ramiro” a solicitar respaldo al Estado Mayor Central (EMC), el grupo disidente dirigido por “Iván Mordisco”.