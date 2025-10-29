Colombia

Claudia López acusa a Petro de “traquetopolítica” y advierte que habrá encarcelados por alianzas con criminales: “Todos los vimos”

La exalcaldesa de Bogotá señaló que el Pacto Histórico estaría repitiendo el modelo de la ‘parapolítica’, por sus alianzas con grupos criminales para captar votos en todo el país

Juan Sánchez Romero

Claudia López afirmó que el
Claudia López afirmó que el gobierno Petro estaría haciendo "traquetopolítica" frente a los ojos de los colombianos - crédito Colprensa

Claudia López, exalcaldesa de Bogotá y actual precandidata presidencial, emitió duras declaraciones en contra de Gustavo Petro y su Gobierno, ahora por un complejo contexto político que denominó “traquetopolítica”, luego de los resultados de las votaciones de la consulta del Pacto Histórico, el 26 de octubre de 2025.

López afirmó que, así como ella buscó ser una de las voces más prominentes en contra de los políticos que se aliaron con el paramilitarismo, especialmente en la primera década de los años 2000, también haría una contrafuerza para exponer los aparentes nexos de Petro con el narcotráfico.

De hecho, confirmó que no se necesitan pruebas de mayor peso, ya que el presidente se habría encargado de hacer visible este tipo de nexos, según lo que comentó en el diálogo radial.

“Pero todos los vimos, todos vimos cómo el presidente Petro fue a la Alpujarra, en Medellín, sacó a los traquetos de la cárcel, los paró en tarima para lanzar a su candidato Daniel Quintero. ¿Lo vimos o no lo vimos?“, dijo la precandidata a la presidencia.

