Petro volvió a lanzarle pulla a Trump por operativo que dejó 38 capturas: “Hemos logrado incautar casi 8 toneladas de cocaína cerca a Europa sin un solo muerto”

Petro compartió el resultado desde Oriente Medio - crédito @gustavopetrourrego/IG | @realdonaldtrump/IG

En medio de su gira por Oriente Medio, y que irá hasta el sábado 4 de noviembre de 2025, el presidente de Colombia Gustavo Petro volvió a referirse a un operativo en la lucha antidrogas en el que le dejó un mensaje a su homólogo norteamericano, Donald Trump.

El jefe de Estado latinoamericano compartió el saldo de un operativo conjunto la mañana del martes 28 de octubre de 2025 (tras su llegada a Riad, Arabia Saudita), y en el que como señaló Petro, “con colaboración de la armada de Colombia, hemos logrado incautar casi 8 toneladas de cocaína cerca a Europa sin un solo muerto y en puertos europeos”.

Además de la millonaria carga, se capturaron un total de 38 personas “con vida”, recalcó en su mensaje oficial el presidente colombiano.

“Aquí demostramos la eficacia de nuestra política antinarcotraficante aliados con las policías de España, Suecia, Alemania y Portugal”, precisó Petro.

Por el momento, y según lo que explicó el mandatario latinoamericano, las nacionalidad de los hoy detenidos es “aún desconocida”.

crédito @petrogustavo/X

Detalles del operativo que resaltó Gustavo Petro en lucha contra el narcotráfico

“La cocaína estaba en contenedores en puertos y una lancha rápida (tipo go fast)“, añadió en su publicación el presidente Petro.

En otro aparte de su informe, el jefe de Estado hizo una aclaración, al referirse que “los hechos desmienten la voz del gobierno de los EE. UU.”

Además, Petro dejó en su reporte los pormenores del operativo conjunto entre Colombia y las “autoridades españolas, de Malta, Suecia, Alemania, Francia, Portugal y Agencia NCA (del Reino Unido) con Inteligencia Naval RINCA.

En total fueron doce diligencias (siete en aguas de España, Alemania y Portugal); y en Suecia (otros cinco “eventos de inspección de contenedores a MN portacontenedores y 02 eventos de control marítimo con 18 allanamientos y 01 interdicción marítima a GO-FAST”, reza en el mensaje de Petro), se logró como resultado la incautación de:

7.887 Kg de clorhidrato de cocaína.

1.056 Gal combustible.

Cuatro armas largas.

Un arma corta

Un sistema anti drones

15 vehículos alta gama

150.000 euros en efectivo.