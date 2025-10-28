Colombia

Ataque armado en Bosa dejó un presunto sicario muerto y dos heridos: esto se sabe

Un nuevo hecho violento sacudió a Bogotá. Dos hombres abrieron fuego contra un ciudadano, un atacante resultó abatido, una mujer capturada y dos heridos, incluido un policía

Lina Muñoz Medina

Un tiroteo en el barrio Holanda terminó con la muerte de un supuesto agresor, la detención de una mujer y dos personas lesionadas, tras la rápida reacción de la policía que patrullaba la zona - crédito X

Un nuevo episodio de violencia sacudió la tarde del martes 28 de octubre en el barrio Holanda en la localidad de Bosa, donde un ataque armado dejó como saldo un presunto sicario abatido, una mujer detenida y dos personas heridas.

La rápida intervención de la Policía fue determinante tras el atentado, que involucró a dos hombres que se desplazaban en motocicleta y abrieron fuego contra un ciudadano.

De acuerdo con la información disponible por el momento, los agentes policiales que patrullaban la zona respondieron de inmediato al escuchar los disparos. En el intercambio, uno de los presuntos atacantes fue abatido por los uniformados, mientras que una mujer, señalada como cómplice, fue capturada en el lugar de los hechos.

La víctima del ataque y un policía resultaron heridos durante el enfrentamiento.

Noticia en desarrollo...

