Alias El Viejo, ficha importante en el magnicidio de Miguel Uribe, también estuvo relacionado con el asesinato de Luis Carlos Galán: Segunda Marquetalia como principal hipótesis

La captura de Simeón Pérez Marroquín, identificado con el alias de “el Viejo”, en un operativo reciente en Meta, marcó la reaparición de su nombre en investigaciones asociadas a magnicidios políticos de Colombia.

Según las autoridades, a alias el Viejo lo consideran el vínculo entre quienes planearon y quienes ejecutaron el atentado contra Miguel Uribe Turbay, acción registrada en la localidad de Fontibón, en Bogotá, meses atrás.

De acuerdo con las investigaciones judiciales citadas por El Tiempo, Pérez Marroquín ha estado vinculado a casos de alto impacto en la historia reciente del país.

Además de su rol en el atentado contra Miguel Uribe Turbay, su historial lo conecta directamente con hechos clave de violencia política, como la trama alrededor del magnicidio de Luis Carlos Galán en 1989.

Fuentes vinculadas a los procesos penales, consultadas por el citado medio de comunicación, revelaron que en 1994, alias el Viejo, junto a otros dos individuos, fue señalado por el asesinato de los sicarios Luis Enrique Rueda Linares y Omar Rueda Silva, implicados en el homicidio de Galán.

Las autoridades colombianas, citadas por El Tiempo, consideran que la figura de Pérez Marroquín ha perdurado en varias fases de la criminalidad organizada.

A pesar de sus condenas previas y pasos por centros penitenciarios como La Modelo, La Picota, Acacías, Sogamoso y Cómbita, su nombre reapareció en investigaciones de homicidios de líderes políticos. Según fuentes penitenciarias, recuperó la libertad tres años atrás, tras cumplir sentencia por fabricación, tráfico y porte de armas.

Las pesquisas sobre el reciente atentado contra Uribe Turbay muestran que Pérez Marroquín habría sido el contacto estratégico para unir al grupo que planeó el crimen con aquellos que lo ejecutaron, roles documentados en audiencias según material recabado por El Tiempo.

En este contexto, se le relaciona con la coordinación junto a Elder José Arteaga (‘Chipi’), involucrando también a menores en actividades delictivas. Un adolescente de quince años fue el responsable material del ataque perpetrado en Bogotá, mientras que otros miembros de la red —como alias ‘Gabriela’ o alias ‘El Mosco’— fueron identificados en el organigrama investigativo.

La Fiscalía identificó a Pérez Marroquín como figura central en la escalera de mando que conectaba la base de operaciones del atentado en Caquetá hasta la oficina de cobro en Bogotá.

En este sentido, su participación permitió el acercamiento logístico entre actores de distintas regiones del país.

Las investigaciones incluso señalaron que Katherine Martínez, conocida como ‘Gabriela’, tras la comisión del crimen, fue auxiliada por el Viejo y buscó huir hacia zonas bajo influencia de disidencias armadas.

Las hipótesis sobre quién ideó el plan criminal fluctuaron entre la denominada Segunda Marquetalia y otros grupos ilegales.

Según fuentes recogidas por El Tiempo, la captura de Pérez Marroquín reavivó la teoría de la autoría intelectual del segundo al mando de esa organización, ‘Zarco Aldinever’.

Uno de los investigadores afirmó al citado medio: “No ocurre nada en esta región si no está autorizado por el grupo armado”, subrayando el dominio de estas estructuras sobre la criminalidad local.

El historial judicial de Pérez Marroquín incluye cargos por hurto calificado, homicidio, lesiones personales, tráfico de armas y vínculos con el tráfico de drogas, de acuerdo con datos del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) citados por El Tiempo.

Ahora, la Fiscalía le imputaría homicidio agravado, concierto para delinquir, uso de menores en delitos y porte de armas, mientras las autoridades profundizan en otras posibles conexiones criminales relacionadas con atentados recientes.

La firma Víctor Mosquera Marín Abogados expresó su respaldo a la reciente detención de Simeón Pérez Marroquín, conocido como ‘El Viejo’, y manifestó su determinación de perseguir la verdad y la justicia dentro del proceso penal relacionado con el homicidio de Miguel Uribe Turbay.

En un comunicado dirigido a la opinión pública, el grupo de abogados, que asume la representación de las víctimas, reconoció la labor conjunta desarrollada por la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional en el operativo efectuado en Brisas del Guejar, zona rural de Puerto Lleras. La firma consideró que esta captura representa un paso importante para avanzar en la resolución judicial y en el acceso a la justicia para las víctimas.

El equipo jurídico también expresó su respaldo a las autoridades encargadas de la investigación, y se comprometió a mantener el acompañamiento legal en cada etapa del proceso, proporcionando los recursos jurídicos indispensables para que los responsables respondan ante la justicia. El comunicado resaltó que este avance puede dar solidez al esclarecimiento del caso y evitar que los hechos permanezcan sin respuesta judicial.