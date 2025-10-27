Gustavo Petro emprende nueva gira a Arabia Saudita: dejó a Guillermo Alfonso Jaramillo encargado del país durante su ausencia

Gustavo Petro inicia gira internacional por Egipto, Arabia Saudita y Catar tras consulta interna del Pacto Histórico - crédito Colprensa

Desde este lunes 27 de octubre, el presidente Gustavo Petro inicia una nueva gira internacional por Egipto, Arabia Saudita y Catar, tal como informó la Casa de Nariño.

La presencia del mandatario fuera de Colombia se extenderá hasta el 4 de noviembre, periodo durante el cual el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, asumirá encargos presidenciales.

“Señor presidente del honorable Senado de la República. De conformidad con lo dispuesto en el articulo 196 de la Constitución Política, me permito por su digno conducto dar aviso al honorable Congreso de la República, de mi traslado el día 27 de octubre de 2025, hacia las ciudades de Riad - Arabia Saudita, El Cairo - Egipto y Doha - Estado de Qatar, con el fin de realizar visita Oficial a esos países. El regreso a Colombia será el 4 de noviembre de 2025. Durante mi ausencia ejercerá las funciones constitucionales y legales que le sean delegadas, el doctor Guillermo Alfonso Jaramillo Martínez, Ministro de Salud y Protección Social”, se lee en la carta enviada por el presidente al Congreso de la República.

La visita oficial ocurre inmediatamente después de los resultados de la consulta del Pacto Histórico, donde la coalición de izquierda que respalda al Gobierno obtuvo 2,7 millones de votos.

El domingo, tras depositar su voto y conocer los resultados, Petro resaltó el significado de la participación ciudadana.

“Casi tres millones de personas salieron ayer de sus casas a las urnas a expresarme su amor y solidaridad ante la arbitrariedad. Me siento tranquilo, Trump ha decidido criminalizar, como extranjero, una política pública interna de Colombia”, escribió el presidente en sus redes sociales.

En sus declaraciones, el jefe de Estado añadió que la conformación del denominado “frente amplio” será el siguiente paso.

De acuerdo con Petro, esta coalición podría integrar figuras provenientes de sectores liberales, la Alianza Verde y algunos miembros de La U que respaldan su agenda.

Mencionó además la posible incorporación de líderes como Roy Barreras, Juan Fernando Cristo y Daniel Quintero, este último manteniendo su aspiración política a través del mecanismo de firmas.

El mandatario enfatizó que su proyecto político representa, a su juicio, “la principal fuerza política de Colombia con red real en la vereda campesina y el barrio popular”, mensaje que publicó para reiterar el respaldo recibido tras los recientes comicios internos.

El viaje de Petro por las naciones de Medio Oriente se da en un ambiente en el que el oficialismo busca fortalecer la coalición de gobierno y ampliar su base, tras el resultado de una consulta interna que marcó el pulso político previo a su nueva agenda internacional.