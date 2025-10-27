En video: bañistas en Caquetá se salvaron de impresionante creciente; “espero que sirva de recomendación a las personas que no creen”

Los bañistas se salvaron por poco gracias a las alertas ciudadanas - crédito @faiversusunaga / TikTok

La rápida intervención de la comunidad de San José de la Fragua, Caquetá, evitó que una creciente súbita en el río local terminara en tragedia.

Un grupo de bañistas, que se encontraba en el agua sin advertir el peligro inminente, logró ponerse a salvo tras recibir alertas desde el puente, donde varias personas advirtieron la llegada de la creciente.

El episodio, registrado en video, muestra cómo la fuerza del agua sorprendió a quienes disfrutaban del río en Caquetá.

En las imágenes se observa a los bañistas reaccionando con premura tras escuchar los gritos de advertencia de quienes se encontraban en una posición más elevada.

En el video se puede sentir la angustia de quien graba dado que los bañistas estaban en gran peligro - crédito @faiversusunaga / TikTok

“¡Hey! No se confíe, salga. Mira, amigo, una avalancha grandísima está bajando. Mire, muchacho. Este es el peligro, amigo, de este río. Una creciente bastante grande. Qué peligro, muchacho", se escucha en la grabación.

La situación puso de manifiesto la importancia de la vigilancia comunitaria en zonas propensas a emergencias naturales, especialmente durante la temporada de lluvias, “espero que de pronto este video le sirva de recomendación a las personas que de pronto en veces no la creemos, no la creemos. Gracias a Dios parece que hasta el momento no ha pasado nada. Los muchachos que estaban bañando ahí se fueron a salir a tiempo”

Las autoridades han reiterado la recomendación de evitar bañarse en ríos durante el periodo invernal, ya que las lluvias incrementan el riesgo de crecientes súbitas y avalanchas.

Y es que el peligro que representan las crecientes súbitas en los ríos supera con frecuencia al de las inundaciones habituales, ya que su capacidad destructiva se manifiesta de manera inesperada.

Este fenómeno se caracteriza por un rápido aumento del caudal fluvial, que puede originarse, en su mayoría, por lluvias intensas. En muchos casos, la crecida ocurre incluso en ausencia de precipitaciones directas en el lugar afectado.

La comunidad se agolpó en el puente, a pesar del peligro, para ver la creciente - crédito @faiversusunaga / TikTok

Esto ocurre en especial durante la temporada invernal cuando las precipitaciones son torrenciales y se prolongan, especialmente en las zonas altas de los ríos, el suelo se satura con rapidez, lo que provoca que el caudal aumente de forma súbita.

Este proceso puede desarrollarse en cuestión de minutos, dejando poco margen de reacción a quienes se encuentran cerca a la orilla del río o en el mismo, como en el caso del video.

Ante la inminencia de una creciente súbita, la recomendación fundamental es evacuar de inmediato hacia un lugar elevado y seguro. Intentar caminar, nadar o conducir a través del agua representa un riesgo extremo, ya que incluso una corriente de poca profundidad puede arrastrar a una persona o un vehículo.

Si alguien queda atrapado en un automóvil, debe subirse al techo; en el caso de encontrarse en un edificio, es imprescindible dirigirse al nivel más alto o al techo y hacer señales para solicitar auxilio.

Los bañistas se salvaron por poco de ser arrastrados por la corriente - crédito @faiversusunaga / TikTok

La instrucción de no cruzar el agua resulta crucial. Las aguas de inundación pueden ocultar objetos peligrosos y arrastrar troncos u otros elementos que pueden golpear con fuerza. Además, la corriente puede ser lo suficientemente potente como para desestabilizar a una persona o un vehículo, incrementando el riesgo de lesiones graves o de ser arrastrado.

Incluso quienes se encuentran sobre un puente no están exentos de peligro. Las autoridades advierten que no se debe cruzar puentes durante una creciente súbita, ya que el agua en movimiento rápido puede derribarlos sin previo aviso, poniendo en riesgo la vida de quienes los transitan.

Es así que en estos casos, es vital evacuar a zonas altas, evitar cualquier intento de cruzar aguas en movimiento y mantenerse alejado de puentes para evitar cualquier riesgo.