Violencia en Norte de Santander: Padre e hijo fueron atacados con armas de fuego al frente de su vivienda

Una de las víctimas fue identificada como Jaime Eduardo Niño Márquez de 51 años

El barrio Ospina Pérez de Cúcuta permanece en silencio tras un ataque sicarial que dejó a una familia marcada por la violencia. Un padre fue asesinado y su hijo resultó herido durante un atentado ocurrido frente a su vivienda.

El hecho sucedió cerca de las 8:30 p. m. del sábado 25 de agosto de 2025, cuando dos hombres a bordo de una motocicleta sorprendieron a Jaime Eduardo Niño Márquez y su hijo, Javier Niño Contreras.

De acuerdo con La Opinión, los atacantes abrieron fuego mientras las víctimas se encontraban en una esquina del sector Ospina Pérez.

Varios disparos interrumpieron la tranquilidad habitual, dejando conmoción entre los habitantes del sector. Testigos relataron que, tras oír los disparos, una mujer desesperada pidió ayuda y solicitó una ambulancia para asistir a los heridos.

El padre y el hijo fueron sorprendidos a disparos por dos sicarios

“Lo que pude saber, porque ya me había encerrado en la casa, es que ellos dos estaban ahí afuera de su vivienda, cuando llegaron dos hombres y les dispararon”, relató una vecina al medio citado.

El ataque resultó fatal para Jaime Eduardo Niño Márquez, de 51 años, que recibió dos impactos en la cabeza y uno más en el pecho.

Su hijo Javier Niño Contreras, de 33 años, sufrió una herida de gravedad en el tórax, por lo que fue rápidamente trasladado a la sede de Imsalud en el barrio Comuneros y posteriormente derivado a otro centro médico para recibir atención especializada, donde permanece bajo pronóstico reservado.

La Policía Metropolitana de Cúcuta (Mecuc) acudió de inmediato al sitio, asegurando la escena hasta la llegada de los peritos forenses de la Brigada Interinstitucional de Homicidios (Brinho).

El cuerpo de Niño Márquez fue levantado para llevarlo al Instituto Nacional de Medicina Legal, donde se adelantan los trámites judiciales requeridos.

“La familia se encontraba ayer en trámites en la Fiscalía General de la Nación para la entrega de los restos de Jaime Eduardo”, indicó un allegado de la familia.

Apenas cometieron el sicariato, los dos agresores huyeron rápidamente del lugar

Mientras las autoridades avanzan en las pesquisas para esclarecer las circunstancias y determinar los responsables, la comunidad expresó su preocupación por el nivel de violencia que afecta al barrio.

De acuerdo con reportes del medio citado, al menos tres homicidios se han reportado en Ospina Pérez durante los últimos dos meses, acentuando el temor entre sus habitantes y generando inquietud por la seguridad en la zona.

Hombre fue asesinado de 15 tiros en Cúcuta: La víctima había presenciado un doble homicidio

La muerte violenta de Camilo Andrés Cañizares Cárdenas ha generado inquietud en el barrio García Herreros de Cúcuta, donde fue asesinado con al menos quince disparos mientras permanecía en la vía pública el 23 de octubre de 2025.

De acuerdo con familiares, la víctima temía por su vida tras haber atestiguado un doble homicidio, y había solicitado protección a las autoridades.

El ataque ocurrió a la 1:30 p.m., cuando dos atacantes en motocicleta interceptaron a Cañizares Cárdenas frente a una residencia del barrio mencionado.

El CTI realizó el levantamiento del cuerpo de Camilo Andrés Cañizares Cárdenas

Los disparos pusieron fin a la tranquilidad del sector y causaron conmoción entre los vecinos. Vestía ropa oscura y quedó tendido en la acera, cubierto por el sol del mediodía.

Un allegado expresó a La Opinión que: “Hace dos días él vino y yo le dije que por qué estaba en moto por ahí. Él sabía que no podía andar en la calle”, insistiendo en que Cañizares Cárdenas tenía conocimiento del riesgo.

También se escuchó el reclamo a las autoridades por la falta de respuesta ante los pedidos de protección. Una pariente afirmó: “La Policía no sirve para nada, ni la Fiscalía. Les dijimos le tienen que dar protección. Todo lo que mi hijo les dijo, todo se publicó en las redes sociales”.

La Brigada Interinstitucional de Homicidios (Brinho) realizó el procedimiento de levantamiento del cuerpo, mientras la Policía Metropolitana de Cúcuta (Mecuc) adelanta la investigación para establecer los responsables y posibles móviles.

Según información de las autoridades locales, la víctima fue testigo del ataque armado en el que murieron Julián Andrés Toscano Ríos y Ana Fernanda Villamizar Luna, ocurrido el 28 de noviembre del 2024 en el Anillo Vial Oriental, municipio de Los Patios, Norte de Santander.