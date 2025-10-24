Colombia

Nequi suspenderá sus servicios por mantenimiento este fin de semana: esto deben saber los usuarios

La plataforma anunció una pausa temporal en sus operaciones por trabajos de actualización tecnológica

Por Mauricio Villamil

Nequi - Plataforma financiera digital| crédito Nequi

Nequi, una de las billeteras digitales más utilizadas en Colombia, informó que suspenderá temporalmente sus servicios debido a un mantenimiento programado. La medida aplicará desde las 11:50 de la noche del sábado 25 de octubre hasta las 3:00 de la madrugada del domingo 26, periodo durante el cual la aplicación no estará disponible para realizar operaciones financieras.

La compañía notificó a sus usuarios a través de sus redes sociales y dentro de la misma aplicación, explicando que el mantenimiento busca optimizar el funcionamiento de la plataforma.

Nequi - Plataforma financiera digital | crédito Nequi

“¡Ten en cuenta! En Nequi estamos comprometidos con mejorar tu relación con la plata, y para eso nuestra tecnología tiene que estar al día. Por eso, entre las 11:50 p. m. del sábado 25 de octubre de 2025 y las 3:00 a. m. del domingo 26 de octubre, haremos un mantenimiento en nuestra app y, durante ese tiempo, Nequi no estará disponible. Prográmate y recuerda: esto lo hacemos pa’ seguir mejorando para ti. ¡Listo!”, indicó la empresa.

Nequi - Plataforma financiera digital | crédito Nequi

Qué servicios estarán suspendidos durante el mantenimiento

Durante esas horas, los usuarios no podrán realizar pagos, enviar dinero, consultar saldos ni ver movimientos dentro de la aplicación. Según la compañía, las labores de mantenimiento buscan actualizar la infraestructura tecnológica y reforzar la seguridad de los datos de quienes utilizan la plataforma.

La empresa precisó que mientras dure la suspensión ningún canal estará operativo, por lo que recomienda anticipar pagos, retiros o transferencias antes del horario de cierre temporal.

Recomendaciones para los usuarios

Para evitar contratiempos, Nequi sugirió a los usuarios realizar las siguientes acciones antes del mantenimiento:

  • Retirar efectivo en cajeros automáticos habilitados.
  • Enviar dinero con anticipación a otras cuentas o billeteras digitales.
  • Programar pagos de servicios o recargas antes del sábado en la noche.
- crédito Colprensa

Estas medidas permitirán que los usuarios no se vean afectados durante el periodo de mantenimiento.

Nequi garantiza la seguridad del dinero

La empresa aseguró que los fondos de los usuarios no corren ningún riesgo y estarán disponibles una vez se reanude el servicio. Al concluir la actualización, la app volverá a funcionar con normalidad, sin que sea necesario realizar algún trámite adicional.

Asimismo, Nequi recordó la importancia de mantener la aplicación actualizada, pues las nuevas versiones —disponibles en iOS y Android— incluyen mejoras de seguridad, rendimiento y estabilidad.

Parte de un plan de actualizaciones periódicas

Este mantenimiento forma parte de las actualizaciones programadas que Nequi ha implementado durante el año, algunas de ellas derivadas de problemas globales en proveedores tecnológicos como Amazon Web Services (AWS), que han afectado temporalmente a plataformas financieras.

La compañía subrayó que este tipo de intervenciones son prácticas comunes en el sector financiero digital, donde la infraestructura tecnológica debe mantenerse en óptimo estado para soportar millones de transacciones diarias.

Un llamado a planificar operaciones con tiempo

Nequi reiteró que el mantenimiento será temporal y preventivo, enfocado en mejorar la experiencia de sus usuarios. Por ello, recomendó planificar con tiempo todas las operaciones financieras y realizar las transacciones necesarias antes del sábado 25 de octubre.

Una vez concluido el proceso técnico, los servicios se restablecerán completamente y los usuarios podrán acceder a la plataforma de forma habitual.

