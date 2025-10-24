Colombia

En vivo|Gustavo Petro fue incluido en la Lista Clinton: cerraron embajada de Estados Unidos en Bogotá por manifestaciones

El presidente fue sancionado por el Gobierno de Donald Trump por haber participado o intentado participar en actividades que sirven para la proliferación internacional de drogas ilícitas

Por Carol Salazar

21:08 hsHoy

Así reaccionó la prensa internacional a la inclusión de Gustavo Petro en la Lista Clinton de Estados Unidos

Los principales medios y agencias del mundo destacaron la severidad y el carácter inédito de la sanción impuesta por Estados Unidos al presidente de Colombia, interpretándola como un hecho sin precedentes en la diplomacia latinoamericana reciente

Por Licsa Gómez

Junto al mandatario colombiano, fueron
Junto al mandatario colombiano, fueron incluidos en la lista: su esposa Verónica Alcocer, su hijo Nicolás Petro y el ministro del Interior, Armando Benedetti - crédito Luisa González/REUTERS, El Pais España y Agencia REUTERS

La sorpresiva inclusión del presidente colombiano Gustavo Petro en la llamada Lista Clinton del Gobierno estadounidense —junto con su esposa Verónica Alcocer, su hijo Nicolás Petro y el ministro del Interior, Armando Benedetti— tuvo un eco inmediato en la prensa internacional.

20:55 hsHoy

Cierran embajada de Estados Unidos en Bogotá

Se registraron manifestaciones en Bogotá, que ya estaban programadas, las cuales derivaron en el cierre de la embajada de Estados Unidos en Bogotá. Esto, en medio de la tensión que se generó por la sanción impuesta al presidente Gustavo Petro, a su familia, y al ministro del Interior, Armando Benedetti.

Según la Secretaría de Movilidad de Bogotá, los manifestantes se desplazan por la avenida El Dorado (calle 26) con carrera 40, en sentido occidente - oriente, y están generando afectación en la movilidad del corredor vial.

También hay manifestaciones en la carrera 7 con avenida Jiménez, por lo que fue suspendido el servicio en la estación Museo del Oro.

20:49 hsHoy

Qué es la Lista Clinton en la que Estados Unidos incluyó a Petro y su familia por presuntos nexos con el narcotráfico

El senador de Estados Unidos, Bernie Moreno, destacó que aparecer en la lista mancha la reputación y limita la capacidad de operar en el sistema financiero internacional

El presidente de la República,
El presidente de la República, Gustavo Petro, continúa con las tensiones diplomáticas entre naciones - AP

El 24 de octubre de 2025, Estados Unidos incluyó al presidente de la República, Gustavo Petro, en la Lista Clinton generó inquietud en el ámbito internacional, especialmente por las consecuencias económicas y diplomáticas que esta medida podría acarrear para Colombia y su gobierno.

20:49 hsHoy

Bernie Moreno lanzó duro mensaje a Gustavo Petro luego de su inclusión a la Lista Clinton: “Te metiste con quién no debías”

El político republicano respondió al anuncio de Petro con una frase desafiante que encendió las redes y elevó la tensión entre Washington y Bogotá

El intercambio generó una oleada
El intercambio generó una oleada de reacciones en redes sociales - crédito Jon Cherry/REUTERS

La tensión entre Colombia y Estados Unidos escaló aún más el viernes 24 de octubre, luego de que se confirmara que tanto él como su familia fueron incluidos en la lista Ofac del Departamento del Tesoro. Un momento que encendió las redes no fue su anuncio, sino la respuesta del político estadounidense Bernie Moreno, que replicó con un escueto y contundente mensaje: “FAFO” y, poco después, “JPAA”.

20:49 hsHoy

Benedetti estalló contra EE. UU. tras inclusión de Gustavo Petro en la Lista Clinton: “Gringos Go Home”

El ministro del Interior arremetió contra Washington y aseguró que fue sancionado por “defender la dignidad del país” y al presidente Petro, calificando la lucha antidrogas de “farsa armamentista”

En redes sociales las reacciones
En redes sociales las reacciones se multiplican entre quienes apoyan su postura soberanista y quienes consideran que sus palabras exacerban un conflicto innecesario - crédito @MinInterior/X

El ministro del interior Armando Benedetti reaccionó con dureza a la inclusión del presidente Gustavo Petro en la lista Clinton, afirmando que su propio nombre también fue agregado a la lista Ofac por haber defendido la dignidad del país y al mandatario colombiano. En un mensaje publicado en X, Benedetti expresó su indignación frente a lo que considera una injusticia del gobierno de Estados Unidos.

20:34 hsHoy

Así reaccionó el país político a la inclusión de Petro y su familia a la Lista Clinton por posibles nexos con el narcotráfico: “Hay más en camino”

La oposición al Gobierno nacional destacó que la medida es consecuencia de las malas decisión del jefe de Estado

País político reaccionó a la
País político reaccionó a la inclusión de Petro y su familia a la Lista Clinton - crédito Reuters/Colprensa

La inclusión de Gustavo Petro y varios miembros de su entorno cercano en la Lista Clinton marca un nuevo episodio en la escalada de tensiones entre Estados Unidos y el Gobierno colombiano. La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), dependiente del Departamento del Tesoro estadounidense, publicó este viernes la actualización de la Lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas, en la que figuran el presidente colombiano, su hijo Nicolás Petro, el ministro Armando Benedetti y la primera dama Verónica Alcocer, todos vinculados a hechos relacionados con drogas ilícitas.

20:33 hsHoy

Gustavo Petro fue incluido en la Lista Clinton, estas son las implicaciones: “Va a haber un aislamiento”

En diálogo con Infobae Colombia, Juan Carlos Portilla explicó las repercusiones que se podrían registrar tras la confirmación de la noticia

La lista se conoce de
La lista se conoce de esa forma porque fue publicada por primera vez durante el mandato de Bill Clinton en 1995 - crédito Reuters

El senador republicano Bernie Moreno advirtió que el presidente Gustavo Petro y su familia podrían ser incluidos en la Lista Clinton, en medio de la polémica desatada por una entrevista en la que el mandatario colombiano lanzó fuertes críticas contra Donald Trump y el Gobierno de Estados Unidos.

20:33 hsHoy

Petro reaccionó a la decisión de Estados Unidos e hizo importante anuncio sobre su defensa: “Jamás de rodillas”

El presidente confirmó su inclusión en la Lista Clinton del Gobierno de Estados Unidos, junto con su esposa, Verónica Alcocer; su hijo, Nicolás Petro; y el ministro del Interior, Armando Benedetti

La medida fue adoptada por
La medida fue adoptada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) - crédito Iván Valencia/AP

El presidente Gustavo Petro confirmó el viernes 24 de octubre su inclusión en la denominada Lista Clinton (OFAC) del Gobierno de Estados Unidos, junto con su esposa, Verónica Alcocer; su hijo, Nicolás Petro; y el ministro del Interior, Armando Benedetti.

20:33 hsHoy

Estas son las razones por las que Estados Unidos incluyó a Petro en la Lista Clinton: “Trump está tomando medidas”

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, aseguró que el presidente colombiano ha permitido que los carteles de la droga prosperen

El presidente Gustavo Petro, parte
El presidente Gustavo Petro, parte de su familia y el ministro Armando Benedetti, fueron incluidos en la Lista Clinton - crédito Infobae

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió un comunicado en el que informó sobre la inclusión del presidente de Colombia, Gustavo Petro, en la Lista Clinton, debido a su gestión en materia de lucha contra el narcotráfico.

20:31 hsHoy

Inclusión del presidente Petro en la Lista Clinton

Petro fue incluido en la
Petro fue incluido en la Lista Clinton por sus acciones presuntamente relacionadas con el narcotráfico - crédito Colprensa

Así como lo anunció el senador estadounidense Bernie Moreno, el presidente Gustavo Petro finalmente fue incluido en la Lista Clinton, oficialmente denominada Clinton List of Specially Designated Nationals (SDN). La sanción se estableció a través de Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

“Gustavo Petro está siendo designado hoy de conformidad con la Orden Ejecutiva 14059 por haber participado o intentado participar en actividades o transacciones que han contribuido materialmente o representan un riesgo significativo de contribuir materialmente a la proliferación internacional de drogas ilícitas o sus medios de producción”, se lee en el comunicado de la entidad.

El presidente Petro, parte de
El presidente Petro, parte de su familia y el ministro Armando Benedetti fueron incluidos en la Lista Clinton - crédito Office of Foreign Assets Control

Junto con el presidente, otras personas aparecen en la lista: su esposa, Verónica Alcocer; su hijo mayor, Nicolás Petro Burgos; y el ministro del Interior, Armando Benedetti.

Implicaciones de la sanción al presidente de Colombia

La sanción implica que todos los bienes e intereses en bienes de las personas incluidas en la lista, que estén en Estados Unidos o que estén en posesión o control de ciudadanos estadounidenses, quedarán bloqueados. En ese sentido, deben ser reportados a la Ofac.

También se establece el bloqueo para cualquier entidad que sea propiedad, directa o indirecta, individual o colectivamente, en un 50% o más, de las personas sancionadas.

El incumplimiento de las sanciones estadounidenses puede resultar en la imposición de sanciones civiles o penales a ciudadanos estadounidenses y extranjeros. La Ofac puede imponer sanciones civiles por incumplimiento de las sanciones basándose en la responsabilidad objetiva”, precisó el Departamento de Estado.

El Departamento del tesoro aclaró que la Oficina de Control de Activos Extranjeros está en la capacidad de añadir o designar personas para la lista, así como de eliminarlas, en caso de que así se determine. Las sanciones establecidas no son consideradas un “castigo”; según el Gobierno de Estados Unidos, el objetivo es lograr un cambio de comportamiento positivo.

