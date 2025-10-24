En vivo|Gustavo Petro fue incluido en la Lista Clinton: cerraron embajada de Estados Unidos en Bogotá por manifestaciones

La sorpresiva inclusión del presidente colombiano Gustavo Petro en la llamada Lista Clinton del Gobierno estadounidense —junto con su esposa Verónica Alcocer, su hijo Nicolás Petro y el ministro del Interior, Armando Benedetti— tuvo un eco inmediato en la prensa internacional.

También hay manifestaciones en la carrera 7 con avenida Jiménez , por lo que fue suspendido el servicio en la estación Museo del Oro.

Según la Secretaría de Movilidad de Bogotá, los manifestantes se desplazan por la avenida El Dorado (calle 26) con carrera 40, en sentido occidente - oriente, y están generando afectación en la movilidad del corredor vial.

Se registraron manifestaciones en Bogotá, que ya estaban programadas, las cuales derivaron en el cierre de la embajada de Estados Unidos en Bogotá . Esto, en medio de la tensión que se generó por la sanción impuesta al presidente Gustavo Petro, a su familia, y al ministro del Interior, Armando Benedetti.

El 24 de octubre de 2025, Estados Unidos incluyó al presidente de la República, Gustavo Petro, en la Lista Clinton generó inquietud en el ámbito internacional, especialmente por las consecuencias económicas y diplomáticas que esta medida podría acarrear para Colombia y su gobierno.

La tensión entre Colombia y Estados Unidos escaló aún más el viernes 24 de octubre, luego de que se confirmara que tanto él como su familia fueron incluidos en la lista Ofac del Departamento del Tesoro. Un momento que encendió las redes no fue su anuncio, sino la respuesta del político estadounidense Bernie Moreno, que replicó con un escueto y contundente mensaje: “FAFO” y, poco después, “JPAA”.

El ministro del interior Armando Benedetti reaccionó con dureza a la inclusión del presidente Gustavo Petro en la lista Clinton, afirmando que su propio nombre también fue agregado a la lista Ofac por haber defendido la dignidad del país y al mandatario colombiano. En un mensaje publicado en X, Benedetti expresó su indignación frente a lo que considera una injusticia del gobierno de Estados Unidos.

La inclusión de Gustavo Petro y varios miembros de su entorno cercano en la Lista Clinton marca un nuevo episodio en la escalada de tensiones entre Estados Unidos y el Gobierno colombiano. La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), dependiente del Departamento del Tesoro estadounidense, publicó este viernes la actualización de la Lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas, en la que figuran el presidente colombiano, su hijo Nicolás Petro, el ministro Armando Benedetti y la primera dama Verónica Alcocer, todos vinculados a hechos relacionados con drogas ilícitas.

El senador republicano Bernie Moreno advirtió que el presidente Gustavo Petro y su familia podrían ser incluidos en la Lista Clinton, en medio de la polémica desatada por una entrevista en la que el mandatario colombiano lanzó fuertes críticas contra Donald Trump y el Gobierno de Estados Unidos.

El presidente Gustavo Petro confirmó el viernes 24 de octubre su inclusión en la denominada Lista Clinton (OFAC) del Gobierno de Estados Unidos, junto con su esposa, Verónica Alcocer; su hijo, Nicolás Petro; y el ministro del Interior, Armando Benedetti.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió un comunicado en el que informó sobre la inclusión del presidente de Colombia, Gustavo Petro, en la Lista Clinton, debido a su gestión en materia de lucha contra el narcotráfico.

20:31 hs

Inclusión del presidente Petro en la Lista Clinton

Petro fue incluido en la Lista Clinton por sus acciones presuntamente relacionadas con el narcotráfico - crédito Colprensa

Así como lo anunció el senador estadounidense Bernie Moreno, el presidente Gustavo Petro finalmente fue incluido en la Lista Clinton, oficialmente denominada Clinton List of Specially Designated Nationals (SDN). La sanción se estableció a través de Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

“Gustavo Petro está siendo designado hoy de conformidad con la Orden Ejecutiva 14059 por haber participado o intentado participar en actividades o transacciones que han contribuido materialmente o representan un riesgo significativo de contribuir materialmente a la proliferación internacional de drogas ilícitas o sus medios de producción”, se lee en el comunicado de la entidad.

El presidente Petro, parte de su familia y el ministro Armando Benedetti fueron incluidos en la Lista Clinton - crédito Office of Foreign Assets Control

Junto con el presidente, otras personas aparecen en la lista: su esposa, Verónica Alcocer; su hijo mayor, Nicolás Petro Burgos; y el ministro del Interior, Armando Benedetti.

Implicaciones de la sanción al presidente de Colombia

La sanción implica que todos los bienes e intereses en bienes de las personas incluidas en la lista, que estén en Estados Unidos o que estén en posesión o control de ciudadanos estadounidenses, quedarán bloqueados. En ese sentido, deben ser reportados a la Ofac.

También se establece el bloqueo para cualquier entidad que sea propiedad, directa o indirecta, individual o colectivamente, en un 50% o más, de las personas sancionadas.

“El incumplimiento de las sanciones estadounidenses puede resultar en la imposición de sanciones civiles o penales a ciudadanos estadounidenses y extranjeros. La Ofac puede imponer sanciones civiles por incumplimiento de las sanciones basándose en la responsabilidad objetiva”, precisó el Departamento de Estado.