Concejales rechazan la revocatoria del mandato de Carlos Fernando Galán: “Es una estrategia del petrismo”

El alcalde de Bogotá enfrenta un proceso de revocatoria de mandato ante el CNE- crédito Alcaldía de Bogotá

La iniciativa impulsada por el concejal Jairo Avellaneda, de la Colombia Humana, para revocar el mandato del alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, parece ir por buen camino, dada la audiencia pública que fue convocada por el Consejo Nacional Electoral (CNE) en la que el mandatario capitalino respondió a los señalamientos sobre su gestión.

Sobre el proceso que busca anular su llegada al primer cargo de la capital del país, Galán aseguró que es un intento para bloquear el avance de la ciudad, por lo que fue enfático al asegurar que una manifestación de la intención de sus contradictores de frenar los proyectos de infraestructura y políticas públicas que su administración ha ejecutado.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

A las declaraciones del mandatario de la ciudad se sumó la bancada de su partido, el Nuevo Liberalismo, en el Concejo Distrital. Los cabildantes señalaron que el intento de revocatoria es uno más de las ideas de la izquierda por ir en contra de las políticas de Galán que han beneficiado a los bogotanos.

El primero en hacerlo fue Jesús David Araque, que argumentó que el proceso de destitución que se inició contra Galán es una “estrategia” del sector afín al presidente Gustavo Petro para frenar el desarrollo de la capital del país. Esto por razón de los reiterados enfrentamientos que los dos personajes han tenido sobre la manera de abordar las necesidades de la ciudad.

Araque defendió al mandatario asegurando que su gestión no es perfecta, pero que ha sabido afrontar los retos que demandan gobernar una capital con aproximadamente más de 10 millones de habitantes, por lo que fue enfático al cuestionar que la solución a los problemas de la ciudad sea la revocatoria del mandato.

Araque señaló que la iniciativa es "politiqueria" - crédito Concejo de Bogotá

A la par, señaló a la iniciativa de Avellaneda como una “cortina de humo” para tapar los numerosos escándalos que rodean al Gobierno nacional que, según él, insiste en ponerle trabas a las acciones de Galán en Bogotá.

“Esta es una nueva estrategia del petrismo para frenar el desarrollo de nuestra ciudad. Por supuesto que no todo es perfecto y que la alcaldía tiene muchos retos y muchos problemas por solucionar, pero ¿la solución es una revocatoria? No creo. Pienso que es otra cortina de humo para tapar todos los escándalos del gobierno Petro y para ponerle más trabas a Bogotá”, indicó el cabildante.

A la posición de Araque se sumió su copartidario y compañero de corporación Fernando López que manifestó su preocupación por la idea de Avellaneda, que aseguró está recién posesionado en el cabildo de la ciudad, que busca utilizar las instituciones de la ciudad para fines políticos.

El concejal manifestó su preocupación por el uso que Avellaneda le está dando a su curul - crédito @ferlopezgut/x

“Preocupante que un concejal recién posesionado utilice las instituciones con fines políticos, en lugar de ejercer el control político que le corresponde dentro de la corporación“, explicó el concejal.

A la par se pronunció el concejal Juan Manuel Díaz que afirmó que la revocatoria de mandato de Galán “no es un acto democrático”, por lo que señaló que es un intento por tapar los buenos resultados de la llegada del menor de los hermanos Galán al Palacio Liévano.

Díaz mencionó que el avance en las obras del metro, así como la ejecución de más de 40 obras clave de infraestructura que estaban estacadas y la entrega de las que estaban en ejecución, son muestra de que Galán llegó al poder capitalino para trabajar en beneficio de todos los ciudadanos.

El cabildante resaltó los resultados de la Administración Galán en Bogotá - crédito @juanmdiazma/x

“El proceso de revocatoria contra @CarlosFGalan no es un acto democrático, es un intento por frenar nuestra ciudad. Mientras unos buscan retroceder, la ciudad avanza con resultados reales (...) Bogotá por fin está en movimiento. ¡No la frenen por cálculos políticos!“, sentenció el cabildante