Esta fue la viral reacción de un japonés ante la pasión de los hinchas de la selección Colombia en el triunfo sobre Uzbekistán en el Mundial 2026: “Fucking great!”

El creador de contenido de fútbol conocido en redes sociales como Taiyo no ocultó su emoción al compartir la imponente postal desde el estadio abarrotado de hinchas de la Tricolor - crédito @taiyojr.10/IG

En medio de lo que fue la primera presentación de la selección Colombia en el Mundial 2026, en el estadio Azteca de Ciudad de México, y que terminó en victoria por 3 goles a 1 sobre Uzbekistán, un aficionado y creador de contenido japonés compartió a través de redes sociales cómo se vivió el ambiente en las tribunas del Coloso de Santa Úrsula, como se le conoce de forma popular el recinto deportivo.

“Fucking great!” (o jodidamente bueno, en español), estas fueron las únicas palabras que pronunció el influencer nipón conocido en redes sociales como Taiyo (@taiyojr.10), luego de mostrar con su celular la panorámica del Azteca.

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En otras publicaciones que compartió días antes del partido que se disputó el miércoles 17 de junio de 2026, el creador de contenido también vivió la alegría entre hinchas colombianos y mexicanos, que se dieron cita la tarde-noche del martes 16 de junio en el monumento del Ángel de la Independencia para el banderazo en apoyo a la Tricolor.

El influencer mexicano Carlos Camacho se mostró impactado por la forma en como los aficionados colombianos entonaron el himno de su país - crédito @aycarloscamacho/IG

El caso del ciudadano japonés es solo uno de varios que se han conocido a través de las redes sociales.

Otro de los hinchas que quedó anonadado con la forma de alentar de los hinchas cafeteros fue un joven mexicano y también influencer Carlos Camacho, que se sorprendió por la manera en como todos los aficionado de la Tricolor entonaron el himno nacional en el estadio en los actos protocolarios.

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“Colombia, no mamen, están muy cabrones. Están muy cabrones los colombianos, güey. Gente, estuve aquí en la inauguración, el himno nacional de México se escuchó impresionante, pero no sé si esto se escuchó todavía más, es que retumbó esto de una manera que no les puedo explicar”, inicia la grabación por parte de Camacho.

El creador de contenido afirmó sobre los colombianos: “Esta gente de verdad está en otro nivel. La fiesta de Colombia es verdadera. Felicidades a todos mis amigos, hermanos colombianos. Está muy cabrón lo que hacen cuando vienen a alentar a su equipo. Impresionante, de verdad”, concluyó el influencer mexicano.

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