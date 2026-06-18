Petro desmintió haber responsabilizado al embajador de Suecia del escándalo de Verónica Alcocer: “Mencionan con nombre propio”

Gustavo Petro, presidente de Colombia (2022-2026) - crédito Ovidio González/Presidencia

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, afirmó durante el más reciente Consejo de Ministros que dispone de datos sobre individuos que, según sus declaraciones, promovieron una campaña para afectar la imagen de la primera dama, Verónica Alcocer, en relación con su viaje y estadía en Suecia.

El presidente Petro indicó que serían integrantes de la embajada de Suecia quienes estaría detrás de la supuesta campaña contra Alcocer. El mandatario afirmó que la información debe ser entregada a la Fiscalía General de la Nación.

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“Yo tengo los nombres de quienes en la Embajada en Suecia pagaron la campaña de desprestigio de Verónica Alcocer, que aquí todo el mundo se creyó”, indicó el jefe de Estado.

Gustavo Petro indicó que serían integrantes de la Embajada de Suecia quienes estaría detrás de la supuesta campaña contra Verónica Alcocer - crédito Juan David Duque/REUTERS

Este jueves 18 de junio de 2026, el presidente Gustavo Petro, en una respuesta al periodista Jorge Espinosa en X, negó que el embajador de Suecia, Guillermo Reyes, sea responsable o que esté involucrado en el supuesta campaña de desprestigio contra Alcocer.

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En su publicación, Espinosa preguntó: “Pero, ¿el embajador en Suecia, el ex ministro de transporte Reyes y su esposa, muy amiga de la primera dama, no eran muy cercanos a Palacio?“.

El mandatario colombiano, en respuesta a la pregunta del periodista, aclaró que nunca mencionó quiénes serían las personas involucradas y descartó que el exministro de Transporte Guillermo Reyes y su esposa formen parte de la supuesta campaña de desprestigio contra la primera dama.

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“El señor Espinosa aquí ha mencionado nombres propios de personas sin que yo lo haya hecho. No dije quienes son las dos personas en la embajada que pagaron dineros para hacer una actividad de desprestigio y menciona con nombre propio a quienes no son (sic)“, aseveró Gustavo Petro.

Gustavo Petro aclaró que nunca mencionó quiénes serían las personas involucradas y descartó que el exministro de Transporte Guillermo Reyes y su esposa formen parte de la supuesta campaña de desprestigio contra la primera dama - crédito @petrogustavo/X

Declaraciones del embajador

El embajador de Colombia en Suecia, Guillermo Reyes, respondió a las acusaciones del presidente Gustavo Petro, quien sugirió que existía una campaña financiada para dañar la imagen de la primera dama, Verónica Alcocer, durante su estadía en Estocolmo.

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Reyes negó rotundamente que la embajada o sus funcionarios hayan participado en una estrategia de desprestigio y señaló que las críticas hacia Alcocer se derivaron de su comportamiento público.

En una entrevista para Caracol Radio, Reyes abordó los señalamientos de Petro, emitidos el 16 de junio, en los que el mandatario afirmó conocer a quienes, según él, impulsaron y financiaron la campaña contra la primera dama. Petro sostuvo que esa información debía llegar a la Fiscalía.

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Frente a esto, Reyes defendió el trabajo de los diplomáticos colombianos en Suecia y subrayó que el equipo de la embajada consta de solo seis personas, entre diplomáticos y personal administrativo. Por ello, pidió al presidente especificar a quiénes se refería con sus acusaciones.

Guillermo Reyes defendió el trabajo de los diplomáticos colombianos en Suecia y subrayó que el equipo de la embajada consta de solo seis personas, entre diplomáticos y personal administrativo - crédito @reyesguillermof/X

El embajador relató que Verónica Alcocer, antes de viajar a Estocolmo para estudiar inglés, manifestó su intención de mantener distancia con la misión diplomática. Según Reyes, Alcocer le dijo: “Mira, no te acerques. Si yo necesito algo te aviso. Yo voy a estudiar inglés y no quiero contactos con nadie que me afecte mi proceso de aprendizaje de inglés”. Durante los meses que Alcocer permaneció en la capital sueca, ambos prácticamente no tuvieron contacto y nunca se reunieron. La primera dama, según el diplomático, no visitó la residencia oficial, alquiló su propia vivienda y realizó sus actividades lejos del entorno de la embajada.

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Uno de los momentos más sensibles de la entrevista ocurrió cuando Reyes desestimó la versión de una campaña orquestada en contra de Alcocer. “El presidente dice en su alocución que tenía los nombres de personas de la embajada que pagaron para la campaña de desprestigio contra Verónica. Eso no necesitaba pagarse un solo peso, ella sola se desprestigiaba”, expresó. Luego reiteró esta postura al decir: “Ella se autodesprestigiaba con sus procederes en las tardes y en las noches”.