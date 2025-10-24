Colombia

Así reaccionó el país político a la inclusión de Petro y su familia a la Lista Clinton por posibles nexos con el narcotráfico: “Hay más en camino”

La oposición al Gobierno nacional destacó que la medida es consecuencia de las malas decisión del jefe de Estado

Por Luciano Niño

Por Luciano Niño

País político reaccionó a la
País político reaccionó a la inclusión de Petro y su familia a la Lista Clinton - crédito Reuters/Colprensa

La inclusión de Gustavo Petro y varios miembros de su entorno cercano en la Lista Clinton marca un nuevo episodio en la escalada de tensiones entre Estados Unidos y el Gobierno colombiano. La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), dependiente del Departamento del Tesoro estadounidense, publicó este viernes la actualización de la Lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas, en la que figuran el presidente colombiano, su hijo Nicolás Petro, el ministro Armando Benedetti y la primera dama Verónica Alcocer, todos vinculados a hechos relacionados con drogas ilícitas.

La medida se produce en un contexto de confrontación diplomática, tras semanas de declaraciones cruzadas entre Petro y el presidente estadounidense Donald Trump. Este último acusó públicamente a su homólogo colombiano de ser el supuesto “líder del narcotráfico” en Colombia, intensificando la presión sobre la administración de Bogotá. Paralelamente, la Casa Blanca intensificó su ofensiva contra el narcotráfico, con operaciones recientes en el Pacífico que, según los reportes, resultaron en el bombardeo de diez presuntas ‘narcolanchas’.

El presidente Petro, parte de
El presidente Petro, parte de su familia y el ministro Armando Benedetti fueron incluidos en la Lista Clinton - crédito Office of Foreign Assets Control

Cabe recordar que la Lista Clinton, creada en 1995 durante la presidencia de Bill Clinton (1993-2001), constituye una herramienta clave de la política estadounidense para combatir el lavado de activos y el tráfico de drogas. Gestionada por la OFAC, esta lista permite congelar bienes, bloquear operaciones financieras y prohibir que ciudadanos o empresas estadounidenses mantengan cualquier tipo de relación comercial con las personas o entidades sancionadas. El alcance de estas sanciones implica la inmovilización de activos y la exclusión del sistema financiero estadounidense, lo que suele tener repercusiones internacionales.

En reacción a los hechos, el país político, en especial los opositores al Gobierno nacional, celebraron la inclusión del jefe de Estado y su familia en el listado.

La precandidata fue de las
La precandidata fue de las primeras en pronunciarse al respecto de la sanción a Petro - crédito @MariaFdaCabal/X

La precandidata presidencial María Fernanda Cabal utilizó sus redes sociales para asegurar que la decisión de Estados Unidos solo es el inicio de varias sanciones en contra del actual gobierno. “Petro, su familia y Benedetti en la lista Clinton. Y la noche que llega”, escribió en su cuenta de X.

Abelardo de la Espriella aseguró
Abelardo de la Espriella aseguró que vienen más sanciones en camino - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

El también aspirante a la Casa de Nariño Abelardo de la Espreilla escribió un mensaje en inglés que traduce: “Hay más cosas en el camino”, advirtió el abogado.

Bajo la misma línea, el congresista Juan Espinal señaló que la medida es una consecuencia de los ataques del presidente Petro a su homólogo estadounidense.

“No fue una amenaza, presidente Gustavo Petro, fue el resultado de sus propias decisiones, Bernie Moreno ha hecho más por los colombianos que usted”, expuso.

El congresista reaccionó a la
El congresista reaccionó a la inclusión de Petro a la Lista Clinton - crédito @juanespinal/X

En efecto, Espinal sostuvo que la cercanía de Petro con el dictador venezolano Nicolás Maduro y los indicios de que su campaña presidencial 2022 recibió financiación del cartel de los Soles desencadenaron la inclusión en la Lista Clinton.

“Le recuerdo que fue usted quien decidió abrazar a Maduro, insistió en negociar con PDVSA y dejó que sus amigos del Pacto de la Picota se fortalecieran e inundaran el país en coca. No venga ahora a posar de víctima: el gobierno americano está viendo lo que aquí ya sabíamos: un presidente aliado de los bandidos por medio de su fracasada Paz Total”, sentenció el legislador.

En desarrollo...

