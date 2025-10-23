Trump llamó a Petro “matón que está fabricando muchas drogas” y el presidente colombiano respondió: “Llevo 17.000 fábricas de cocaína destruidas”

Donald Trump y Gustavo Petro - crédito Reuters/Colprensa

Las tensiones entre los gobiernos de Colombia y Estados Unidos no cesan por cuenta de las fuertes declaraciones de ambos mandatarios.

El presidente Gustavo Petro volvió a utilizar su red social X, para defenderse y responder a las acusaciones que le hizo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al tildarlo de “matón” mientras lo culpa por invadir territorio norteamericano con sustancias estupefacientes.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“Le informó al mundo que llevo 17.000 fábricas de cocaína destruidas en mi gobierno”, fueron las palabras del jefe de Estado, luego de escuchar las declaraciones del político norteamericano desde la Casa Blanca en Washington, en las que se refirió al tema de los cultivos de drogas en Colombia y señaló al presidente Petro de ser el responsable de no detener estas prácticas.

Petro respondió a acusaciones de Trump sobre los cultivos de droga en Colombia - crédito @petrogustavo/X

“Él es un matón y un tipo malo. Es un tipo que está produciendo muchas drogas. Nosotros, justo hoy, hemos detenido todos los pagos que iban a Colombia (...) No, llegamos a un acuerdo. Hicimos un acuerdo con ellos. Pero, no. Él es un matón, y es un tipo malo, y ha dañado mucho a su país. Les está yendo muy mal, a Colombia. Ellos producen cocaína. Tienen fábricas de cocaína. Cultivan todo tipo de porquerías. Eso son drogas, drogas malas que llegan a Estados Unidos, generalmente a través de México. Y, eh, será mejor que tenga cuidado, o tomaremos medidas muy serias contra él y su país”, dijo el magnate estadounidense a los medios de comunicación.