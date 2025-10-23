La Corte Suprema autorizó la extradición de Geovany Andrés Rojas, alias la Araña, negociador de los Comandos de la Frontera

La Sala Penal autorizó el envío de alias la Araña a Estados Unidos, pero la entrega depende ahora de la aprobación presidencial, tras su historial en grupos armados ilegales desde 2008 - crédito Jesús Bernal News / Facebook

La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia emitió un concepto positivo sobre la solicitud de extradición a Estados Unidos de Geovany Andrés Rojas, conocido con el alias de la “Araña”, que actúa como negociador de la organización Comandos de la Frontera, según informó W Radio.

El futuro de este proceso ahora depende de la decisión presidencial, ya que será responsabilidad de Gustavo Petro dar la aprobación final para que Rojas sea entregado a las autoridades norteamericanas.

El recorrido de Geovany Andrés Rojas en organizaciones armadas ilegales inició en 2008, año en que fue relacionado con la banda criminal Los Rastrojos. Dos años más tarde, integró las filas de la antigua guerrilla de las Farc, según registros oficiales.

El Gobierno de Colombia había dejado sin efecto de manera provisional las órdenes de captura contra Geovany Andrés Rojas por su papel como negociador, según la Resolución 0-0139 del 12 de abril de 2024. Sin embargo, esta determinación no tuvo impacto sobre las notificaciones rojas de Interpol, una de las cuales permitió su detención. La Fiscalía aclaró que la ejecución de dicha orden internacional responde a obligaciones adquiridas por Colombia ante otros países.

Y es que, a la “Araña” lo reclama una corte del Distrito Sur de California en Estados Unidos, donde enfrenta señalamientos actuales por actividades de narcotráfico. Su aprehensión se llevó a cabo cuando participaba en encuentros de diálogo entre los Comandos de la Frontera y representantes de la oficina del Alto Comisionado para la Paz.

En ese contexto, la Sala Penal de la Corte Suprema respaldó por unanimidad la petición de extradición de Geovany Andrés Rojas, alias ‘Araña’, al considerar suficientes y precisas las pruebas reunidas por la Corte del Distrito Sur de California contra el líder de los Comandos de la Frontera.

Tras este aval judicial, el proceso depende ahora exclusivamente del presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, quien debe decidir si firma la resolución que otorga el envío de Rojas a Estados Unidos o expone las razones legales que justifiquen no proceder con la extradición.

Alias la Araña fue capturado por personal del CTI de la Fiscalía en un hotel ubicado en el occidente de Bogotá, poco después de concluir la tercera ronda de conversaciones entre el Gobierno nacional y la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano.

La detención se efectuó el miércoles 12 de febrero de 2025, como resultado de una orden internacional de captura impulsada por la Interpol, a solicitud de la Corte del Distrito Sur de California, Estados Unidos, que lo acusa de delitos vinculados con el tráfico de drogas.

La captura de Rojas ha despertado polémica, ya que forma parte de la comisión negociadora y anteriormente el Gobierno nacional había dejado en suspenso las órdenes de captura en su contra.

Por su parte, la organización Comandos de la Frontera–Ejército Bolivariano en su momento afirmó mantener su intención de avanzar en la vía del diálogo y la reconciliación, incluso luego de la detención para extradición de su principal líder, Geovany Andrés Rojas, conocido como “Araña”.

“Corroboramos nuestra responsabilidad con la paz en los territorios donde hacemos presencia, para el cumplimento e implementación de lo acordado con el gobierno nacional y avanzar en los temas que siguen en la agenda, todo esto será posible en la medida que haya reciprocidad de la contraparte en la mesa”, aseguró el grupo armado en un comunicado sobre el tema en su momento.

Comandos de Frontera - Ejército Bolivariano, afirmaron que a pesar de la captura de Giovanni Andrés Rojas, alias Araña, pretenden continuar con los encuentros con el grupo negociador - crédito Comandos de fronteras-Ejército Bolivariano

Tras surgir como resultado de la fragmentación de la ‘Segunda Marquetalia’, esta organización consideró en su momento que la captura de ‘Araña’, actualmente en la prisión La Picota de Bogotá, representa un evento grave que ha puesto en situación crítica las conversaciones en curso.

Finalmente, en su comunicado del mes de febrero de 2025 ratificaron su compromiso de llevar la paz a todos los territorios donde tienen influencia y seguir avanzando con la agenda, esperando la misma reciprocidad de la otra parte.