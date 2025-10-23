Colombia

Hermana de Andrea Valdiri se sumó a las reacciones por las declaraciones de Yina Calderón tras retirarse de la pelea: se burló

Shujam Valdiri desató una ola de comentarios tras publicar videos que los fans interpretaron como una burla hacia la empresaria de fajas y una de sus hermanas, avivando el debate tras el fugaz combate en ‘Stream Fighters 4′

Natalia Perilla

Por Natalia Perilla

Shujam Valdiri enciende la polémica
Shujam Valdiri enciende la polémica con videos que muchos ven como indirecta para Yina Calderón - crédito @shujamvaldiri/IG

El video publicado por Shujam Valdiri en redes sociales, en el que pronuncia entre risas la frase “te jodieron y ‘desjodeo’ no hay. Ya, mamá, ya”, se ha convertido en el nuevo epicentro de la controversia que rodea a las figuras de Andrea Valdiri y Yina Calderón.

La grabación, que muchos usuarios interpretaron como una indirecta dirigida a Yina Calderón, desató una oleada de reacciones y comentarios en las plataformas digitales, polarizando aún más a los seguidores de ambas influenciadoras.

La disputa entre Andrea Valdiri y Yina Calderón se intensificó tras su reciente enfrentamiento en el evento Stream Fighters 4, la contienda de boxeo organizada por Westcol, que había generado grandes expectativas entre el público.

A pesar de la anticipación y la cantidad de veces que se mencionó el tema, el combate se resolvió en apenas 20 segundos, cuando Yina Calderón decidió abandonar el cuadrilátero y esta decisión provocó una avalancha de críticas, memes y expresiones de decepción tanto entre los asistentes presenciales como entre los millones de espectadores en línea y la propia Andrea Valdiri.

Andrea Valdiri y Yina Calderón: la pelea de Stream Fighters 4 sigue dando de qué hablar tras el viral de Shujam Valdiri - crédito @shujamvaldiri/IG

