Hermana de Andrea Valdiri se sumó a las reacciones por las declaraciones de Yina Calderón tras retirarse de la pelea: se burló

Shujam Valdiri enciende la polémica con videos que muchos ven como indirecta para Yina Calderón - crédito @shujamvaldiri/IG

El video publicado por Shujam Valdiri en redes sociales, en el que pronuncia entre risas la frase “te jodieron y ‘desjodeo’ no hay. Ya, mamá, ya”, se ha convertido en el nuevo epicentro de la controversia que rodea a las figuras de Andrea Valdiri y Yina Calderón.

La grabación, que muchos usuarios interpretaron como una indirecta dirigida a Yina Calderón, desató una oleada de reacciones y comentarios en las plataformas digitales, polarizando aún más a los seguidores de ambas influenciadoras.

La disputa entre Andrea Valdiri y Yina Calderón se intensificó tras su reciente enfrentamiento en el evento Stream Fighters 4, la contienda de boxeo organizada por Westcol, que había generado grandes expectativas entre el público.

A pesar de la anticipación y la cantidad de veces que se mencionó el tema, el combate se resolvió en apenas 20 segundos, cuando Yina Calderón decidió abandonar el cuadrilátero y esta decisión provocó una avalancha de críticas, memes y expresiones de decepción tanto entre los asistentes presenciales como entre los millones de espectadores en línea y la propia Andrea Valdiri.

Andrea Valdiri y Yina Calderón: la pelea de Stream Fighters 4 sigue dando de qué hablar tras el viral de Shujam Valdiri - crédito @shujamvaldiri/IG