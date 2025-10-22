Colombia

Fuertes críticas contra Rodrigo Londoño, excabecilla de Farc, tras comentario sobre la absolución de Álvaro Uribe: “Terrorista”

La reacción del exlíder de la extinta guerrilla de las Farc ante la exoneración del expresidente Álvaro Uribe por parte del Tribunal Superior de Bogotá provocó críticas y un intenso debate en plataformas digitales y círculos políticos

Nelson Álvarez

Por Nelson Álvarez

Guardar
El fallo que libera a
El fallo que libera a Álvaro Uribe de cargos judiciales generó respuestas inmediatas de Rodrigo Londoño, líder de Comunes, intensificando la discusión pública y polarizando opiniones en redes sociales y sectores políticos - crédito Colprensa

El Tribunal Superior de Bogotá exoneró al expresidente Álvaro Uribe Vélez de los cargos relacionados con fraude procesal y soborno en proceso penal. El anuncio se realizó el 21 de octubre de 2025, luego de que, tres meses antes, un juzgado penal de la capital lo hubiera sentenciado a 12 años de arresto domiciliario tras considerarlo culpable.

La absolución de Uribe Vélez desencadenó reacciones diversas entre figuras políticas de izquierda en el país. Rodrigo Londoño, conocido como Timochenko, excomandante de las Farc y líder del partido Comunes, cuestionó abiertamente el fallo, lo que desató controversia en redes sociales. Personalidades políticas cercanas al expresidente respondieron de inmediato a las palabras, que muchos han calificado de polémicas y sin fundamento.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Londoño expresó su inconformidad ante la decisión del Tribunal Superior de Bogotá sobre Álvaro Uribe Vélez. Sostuvo que esta resolución supuestamente refuerza la percepción de desigualdad frente a la justicia y señaló que la responsabilidad ahora recae en la Corte Suprema de Justicia, a la que instó a actuar imparcialmente y garantizar tanto los derechos de las víctimas como la verdad.

“La absolución de Álvaro Uribe Vélez en Segunda Instancia reafirma el adagio popular: la justicia es para los de ruana. Le corresponde a la Corte Suprema de Justicia actuar en derecho, sin cálculos electorales, protegiendo los derechos de las víctimas y la verdad para el país”, afirmó el líder político del partido Comunes.

Temas Relacionados

Rodrigo LondoñoÁlvaro UribeDaniel PalaciosDaniel BriceñoAndrés ForeroJuicio UribeUribe inocenteFallo UribeUribe absueltoÁlvaro Uribe VélezColombia-Noticias

Más Noticias

Gustavo Petro explicó las razones de la salida de Carlos Fernando Triana de la Policía Nacional: “Mala planificación”

El presidente recordó el ataque que sufrió la fuerza pública en Amalfi, Antioquia, que dejó trece policías muertos: “Si hay la sospecha, pues hermano, uno no aterriza en el sitio tan ingenuamente como aterrizaron”

Gustavo Petro explicó las razones

EN VIVO Colombia vs. Costa de Marfil: fecha 2 del Grupo E de la Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA

La Tricolor está obligada a ganar para seguir con opciones de clasificar a los octavos de final del torneo juvenil que se juega en Marruecos

EN VIVO Colombia vs. Costa

Hernán Torres, técnico de Millonarios, y su reacción al empate ante Bucaramanga: “Amargura y tristeza”

La escuadra azul no logró concretar sus oportunidades en el primer tiempo y terminó cediendo un punto ante un rival que aprovechó un error defensivo, que generó autocrítica en el técnico del equipo bogotano

Hernán Torres, técnico de Millonarios,

Lina María Garrido comparó a Petro con Pablo Escobar y Maduro por convocar a “marcha por la paz” en la plaza de Bolívar: “Cínico”

El llamado del presidente a movilizarse “por la paz y la democracia” despertó respuestas directas de la representante, quien comparó la iniciativa con marchas impulsadas por el dictador venezolano

Lina María Garrido comparó a

Gobierno Petro apoyó la idea de restituir la mesada 14, pero descartó su aplicación universal por razones fiscales: por qué

El proyecto de ley que busca restablecer el pago adicional a cerca de 60.000 profesores jubilados avanza en el Congreso, tras años de reclamos por parte del sector educativo y sindicatos de pensionados

Gobierno Petro apoyó la idea
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ejército asestó duro golpe a

Ejército asestó duro golpe a las disidencias de Iván Mordisco: millonario cargamento de marihuana fue incautado en carreteras del Huila

Los Shottas niega haber amenazado con matar al contralor de Buenaventura, pese a que existe un audio con la advertencia: “Ojo pues, objetivo militar”

Ejército Nacional investiga el presunto asesinato de una menor de edad a manos de un soldado en Amazonas

La JEP publicó video de la audiencia en la que Álvaro Ashton vinculó a Efraín Cepeda y Armando Benedetti con paramilitares

Confirman el rescate de las dos niñas indígenas que permanecían en poder de las disidencias de las Farc

ENTRETENIMIENTO

Fans en Colombia lanzan tendencia

Fans en Colombia lanzan tendencia “Queremos Twice en nuestros cines” tras quedar fuera del estreno del documental

Las 10 producciones más populares de Disney+ en Colombia de esta semana

Interacción de Karina García y La Jesuu en medio de ‘Stream Fighters’ generó preguntas en redes sociales

Estos son los podcast mas escuchados de Spotify Colombia hoy

Karina García y Karely Ruiz protagonizan nueva polémica por foto viral tras Stream Fighters 4: “¿Qué te duele?”

Deportes

Cuándo se volverán a reunir

Cuándo se volverán a reunir los jugadores de la selección Colombia sub-20: tienen un nuevo torneo

Millonarios también se quedaría sin cupo a la Copa Sudamericana 2026: así va la reclasificación

Referente de la selección sub-20 reveló que fue contactado por James Rodríguez: “Me invitó a su casa”

Millonarios desplegó un ‘tifo’ en homenaje a Miguel Ángel Russo previo al partido ante Bucaramanga: “Todo se cura con amor”

Bucaramanga dejó a Millonarios al borde de la eliminación: empate 1-1 en El Campín por la Liga BetPlay