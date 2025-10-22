Fuertes críticas contra Rodrigo Londoño, excabecilla de Farc, tras comentario sobre la absolución de Álvaro Uribe: “Terrorista”

El fallo que libera a Álvaro Uribe de cargos judiciales generó respuestas inmediatas de Rodrigo Londoño, líder de Comunes, intensificando la discusión pública y polarizando opiniones en redes sociales y sectores políticos - crédito Colprensa

El Tribunal Superior de Bogotá exoneró al expresidente Álvaro Uribe Vélez de los cargos relacionados con fraude procesal y soborno en proceso penal. El anuncio se realizó el 21 de octubre de 2025, luego de que, tres meses antes, un juzgado penal de la capital lo hubiera sentenciado a 12 años de arresto domiciliario tras considerarlo culpable.

La absolución de Uribe Vélez desencadenó reacciones diversas entre figuras políticas de izquierda en el país. Rodrigo Londoño, conocido como Timochenko, excomandante de las Farc y líder del partido Comunes, cuestionó abiertamente el fallo, lo que desató controversia en redes sociales. Personalidades políticas cercanas al expresidente respondieron de inmediato a las palabras, que muchos han calificado de polémicas y sin fundamento.

Londoño expresó su inconformidad ante la decisión del Tribunal Superior de Bogotá sobre Álvaro Uribe Vélez. Sostuvo que esta resolución supuestamente refuerza la percepción de desigualdad frente a la justicia y señaló que la responsabilidad ahora recae en la Corte Suprema de Justicia, a la que instó a actuar imparcialmente y garantizar tanto los derechos de las víctimas como la verdad.

“La absolución de Álvaro Uribe Vélez en Segunda Instancia reafirma el adagio popular: la justicia es para los de ruana. Le corresponde a la Corte Suprema de Justicia actuar en derecho, sin cálculos electorales, protegiendo los derechos de las víctimas y la verdad para el país”, afirmó el líder político del partido Comunes.