Turistas decepcionados muestran en TikTok por qué es recomendable no ir a Santa Marta en octubre: “Mis ahorros, mi dinero”

Varios turistas reportan que no han podido disfrutar de las vacaciones debido a la temporada invernal - crédito @julianvalero6 - @rivastours / TikTok

Varios turistas han publicado videos en Tiktok donde recomiendan no ir a Santa Marta en octubre, y es que en los clips, se evidencia una ciudad gris y lluviosa.

De hecho, la playa se ve fría y con pocos visitantes. Otros menos afortunados publicaron videos desde las ventanas de los hoteles donde se ven las calles inundadas.

Estos videos se complementan con el popular audio que acompaña a los infortunios de los internautas: “mis ahorros, mis ahorros, mi dinero tanto que me costó ahorrarlo” y es que no ha podido disfrutar de la playa y el mar debido a las condiciones climáticas.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Actualmente la ciudad se encuentra en medio de lluvias e inundaciones. El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) atribuyó el fenómeno a la onda tropical AL98, que actualmente se encuentra al este del mar Caribe.

Los turistas que han ido a las playas muestran que no ha parado de llover y se presenta bastante nubosidad - crédito @rivastours / TikTok

El Ideam informó que “el fenómeno se encuentra al este del mar Caribe, incidiendo en las condiciones de viento y oleaje, especialmente hacia el noreste de las Antillas Neerlandesas, donde se presentan vientos con velocidades cercanas o superiores a 30 nudos (55,56 km/h) y una altura significativa de ola cercana a 3,0 metros”.