Turistas decepcionados muestran en TikTok por qué es recomendable no ir a Santa Marta en octubre: “Mis ahorros, mi dinero”

Varios turistas han publicado videos en Tiktok donde recomiendan no ir a Santa Marta en octubre, y es que en los clips, se evidencia una ciudad gris y lluviosa.
De hecho, la playa se ve fría y con pocos visitantes. Otros menos afortunados publicaron videos desde las ventanas de los hoteles donde se ven las calles inundadas.
Estos videos se complementan con el popular audio que acompaña a los infortunios de los internautas: “mis ahorros, mis ahorros, mi dinero tanto que me costó ahorrarlo” y es que no ha podido disfrutar de la playa y el mar debido a las condiciones climáticas.
Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel
Actualmente la ciudad se encuentra en medio de lluvias e inundaciones. El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) atribuyó el fenómeno a la onda tropical AL98, que actualmente se encuentra al este del mar Caribe.
El Ideam informó que “el fenómeno se encuentra al este del mar Caribe, incidiendo en las condiciones de viento y oleaje, especialmente hacia el noreste de las Antillas Neerlandesas, donde se presentan vientos con velocidades cercanas o superiores a 30 nudos (55,56 km/h) y una altura significativa de ola cercana a 3,0 metros”.