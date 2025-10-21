Colombia

Gustavo Petro criticó fallo a favor de Álvaro Uribe y aprovechó para volver a hablar de Constituyente: “Los espero en la plaza de Bolívar”

La decisión del Tribunal Superior de Bogotá de declarar inocente al expresidente de los delitos de fraude procesal y soborno a testigos hizo que el jefe de Estado tomara una decisión

Yeison Andrés López Romero

Por Yeison Andrés López Romero

A Gustavo Petro no le
A Gustavo Petro no le vino muy bien la decisión del Tribunal Superior de Bogotá de declarar inocente al expresidente Uribe - crédito Centro Democrático - Presidencia

La absolución del expresidente Álvaro Uribe Vélez por parte del Tribunal Superior de Bogotá marcó la agenda nacional la mañana del martes 21 de octubre de 2025 y alteró el panorama político y jurídico de Colombia.

El tribunal confirmó que Uribe es inocente de los delitos de fraude procesal y soborno a testigos, luego de una larga comparecencia que inició a las 8:00 a. m. y concluyó a las 12:30 del mediodía.

Esta decisión representó un giro en la causa legal, pues en la primera instancia las pruebas admitidas, principalmente interceptaciones telefónicas, habían sustentado la condena inicial.

Entre los elementos más trascendentes, los magistrados concluyeron que las escuchas realizadas al exmandatario carecían de legalidad, lo que llevó a eliminar del proceso las conversaciones entre Uribe y su abogado, Diego Cadena.

Álvaro Uribe Vélez fue declarado
Álvaro Uribe Vélez fue declarado inocente de los delitos de soborno a testigos y fraude procesal - crédito AP

También se abordó la acusación por soborno a testigos, relacionada con el exparamilitar Carlos Enrique Vélez, y el fallo resultó favorable a Uribe por falta de evidencia suficiente.

Con esto, la sala dejó sin efecto los elementos probatorios que fueron esenciales en la condena dictada por la jueza Sandra Heredia en la primera etapa del juicio.

El caso, con amplio eco mediático, cerró uno de los capítulos más controvertidos en la reciente historia judicial del país.

Petro convocó firmas para una Constituyente: “Los espero este viernes en la Plaza de Bolívar”

En respuesta al fallo y al contexto descrito, Gustavo Petro hizo un llamado directo a la movilización ciudadana y a la acción colectiva hacia un cambio estructural.

“Así que ha llegado la hora de las definiciones y quien define no es Trump, es el pueblo. Los espero en la plaza de Bolívar de Bogotá este viernes para comenzar la recolección de las firmas del poder constituyente”, anunció el presidente.

Pronunciamiento de Gustavo Petro sobre
Pronunciamiento de Gustavo Petro sobre decisión en segunda instancia del cao del expresidente Uribe - crédito @petrogustavo

El jefe de Estado en dicho pronunciamiento, criticó con severidad la decisión de la justicia ordinaria y apuntó a las consecuencias institucionales y sociales del fallo.

El tribunal superior de Bogotá repite la historia, contradicen a la corte Suprema de justicia, y afirma que la interceptación que judicialmente hizo un magistrado de la corte Suprema a un delincuente, en donde aparece la voz de Uribe hablando de sobornos, es intimidad”, cuestionó el mandatario.

En su opinión, el pronunciamiento de segunda instancia representa mucho más que un asunto judicial al considerar que “así se tapa la historia de la gobernanza paramilitar en Colombia, es decir la historia de los políticos que llegaron al poder aliados con el narcotráfico y que desataron el genocidio en Colombia”.

Petro amplió su crítica al contexto internacional, vinculando los acontecimientos recientes con factores y figuras externas.

Ahora Trump, aliado con estos políticos y con Uribe, buscará la sanción al presidente que denunció en su vida, las alianzas entre el poder político colombiano y el narcotráfico paramilitar en Colombia, y lo hace con la ayuda de quienes ayudaron al paramilitarismo en el país”, afirmó el mandatario, aludiendo a supuestas conexiones entre la política interna, intereses foráneos y el crimen organizado.

El jefe de Estado también denunció posibles conspiraciones institucionales en el entorno legislativo colombiano: “En la comisión de acusaciones ya buscan, los que están metidos en el desfalco del Fomag, el golpe de estado”.

Iván Duque se pronunció tras
Iván Duque se pronunció tras el Tribunal Superior de Bogotá de declarar inocente al expresidente Uribe - crédito @IvanDuque

Expresidente Duque se pronunció sobre inocencia de Uribe: “¡Se ha hecho justicia¡"

El expresidente de Colombia Iván Duque celebró la decisión del Tribunal Superior de Bogotá que absolvió a Álvaro Uribe Vélez y destacó el triunfo de la justicia.

Se ha hecho justicia! La inocencia que Álvaro Uribe ha probado a lo largo de su vida, y luego de tantas infamias, ha prevalecido”, afirmó Duque en su cuenta oficial.

Agregó que “su gallardía, honestidad, patriotismo y compromiso con la legalidad han derrotado a tantos malquerientes que pretendieron castigar su batalla contra el crimen”.

Duque felicitó al exmandatario, su equipo de defensa y su familia por lo que consideró “una gran victoria de la democracia”.

