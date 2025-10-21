Colombia

No habría aumento de aranceles para Colombia por ahora, aseguró el senador estadounidense Bernie Moreno: “No es algo que estamos considerando”

Moreno, congresista de origen colombiano, señaló que no se estudian cambios en la política comercial, lo que por ahora brinda estabilidad a los exportadores nacionales

Yeison Andrés López Romero

Por Yeison Andrés López Romero

Guardar
Funcionarios estadounidenses descartaron aplicar tarifas
Funcionarios estadounidenses descartaron aplicar tarifas a productos colombianos, según reveló el senador Moreno - crédito Annabelle Gordon/REUTERS

El senador de Estados Unidos Bernie Moreno confirmó este martes 21 de octubre de 2025 que no existe en los planes actuales de la Casa Blanca la imposición de aranceles a Colombia.

El pronunciamiento de Moreno se conoció tras conversaciones recientes con funcionarios de la administración estadounidense.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Durante el diálogo con Noticias Caracol, el legislador republicano explicó que, a pesar de las discusiones internacionales sobre medidas comerciales restrictivas, “ese no es el plan” y “los aranceles no es algo que estamos considerando ahorita”.

Esta declaración ofrece un respiro a los sectores exportadores colombianos, que permanecían en alerta ante la posibilidad de nuevos gravámenes.

En su mensaje, Moreno reiteró que la postura compartida surge directamente de intercambios sostenidos con representantes de la Casa Blanca, quienes enfatizaron que la relación económica con Colombia mantiene su curso habitual.

La posición de la Casa
La posición de la Casa Blanca, transmitida por el senador Bernie Moreno, brinda tranquilidad a los exportadores de Colombia ante los rumores sobre la posible implementación de aranceles - crédito Sue Ogrocki/AP Foto

Bernie Moreno pidió más sanciones para Petro: “Es un presidente que fue elegido por los carteles de droga”

El senador republicano Bernie Moreno, uno de los aliados cercanos de Donald Trump, propuso nuevas medidas de presión contra el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y su entorno.

Moreno anunció su intención de promover sanciones personales y la inclusión de Petro y su familia en la llamada “lista Clinton”, gestionada por la Office of Foreign Assets Control (Ofac) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

Durante una entrevista con Fox News, el senador colombo-estadounidense afirmó: “Y lo que tenemos en Colombia es un presidente que fue elegido gracias a la ayuda de los carteles de la droga. Vamos a continuar investigando eso. De hecho, vamos a acelerar esa investigación. Mientras tanto, vamos a incluirlo a él, a su familia extendida y a sus cómplices en la lista Ofac, y vamos a designar a carteles adicionales en Colombia como organizaciones terroristas extranjeras”.

El anuncio del legislador estadounidense
El anuncio del legislador estadounidense surge en un contexto de tensión comercial en la región, aunque Estados Unidos descarta ahora medidas restrictivas para los productos colombianos - crédito Mike Segar/REUTERS

La Ofac, conocida como lista Clinton, es un registro oficial que impide a ciudadanos y empresas estadounidenses realizar transacciones financieras con personas y entidades allí incluidas.

Esta iniciativa surge tras el anuncio de Trump de suspender la ayuda económica a Bogotá. El presidente estadounidense acusó a Petro de ser un “líder narcotraficante”, incrementando la tensión existente en la relación bilateral.

Frente a la ofensiva política, el gobierno colombiano reaccionó con la llamada a consultas de su embajador en Washington, al tiempo que el presidente Petro denunció amenazas de “invasión”.

El contexto se agravó luego de que Trump exigió la eliminación de los cultivos ilícitos en Colombia e insinuó posibles represalias si no se cumplían sus demandas.

Moreno, advirtió que la administración de Trump no tolerará gobiernos que envíen “veneno para matar a nuestros ciudadanos”, haciendo referencia al tráfico de fentanilo y cocaína hacia Estados Unidos.

El senador expresó además su confianza en que las próximas elecciones determinarán el rumbo de la relación bilateral: “La buena noticia es que en Colombia la gente apoya a Estados Unidos, y Estados Unidos apoya al pueblo colombiano. Solo tienen un líder morónico al mando en este momento. Pero hay elecciones el próximo año, y creo que eso cambiará completamente nuestra relación con Colombia. Estaremos de nuevo en el camino correcto cuando este tipo se haya ido”.

Bernie Moreno se despachó contra
Bernie Moreno se despachó contra Gustavo Petro - crédito Sue Ogrocki/AP - Mauricio Dueñas Castañeda/EFE

La relación diplomática entre ambos países ha mostrado signos de deterioro. En agosto, durante una visita oficial a Bogotá, Moreno ya había sentenciado que el vínculo bilateral dependería de la erradicación total de cultivos ilícitos.

Insistió en que Estados Unidos respaldaría “a un gobierno que tome eso muy, muy en serio”, objetivo compartido con sectores tanto republicanos como demócratas en el Senado.

Moreno también se refirió a la política exterior de Colombia respecto a China, señalando que la adhesión colombiana a la iniciativa Nuevas Rutas de la Seda representa una elección geoestratégica definitiva.

Así lo afirmó: “O eres aliado de los Estados Unidos o eres aliado de China, pero no vas a ser ambos”, declaró el senador. Para el legislador, el futuro político será clave para definir el tipo de relación que mantendrán ambas naciones.

Temas Relacionados

Bernie MorenoSenador estadounidensePresidente PetroGustavo PetroAranceles a ColombiaGobierno Trump

Más Noticias

Turistas decepcionados muestran en TikTok por qué es recomendable no ir a Santa Marta en octubre: “Mis ahorros, mi dinero”

La temporada invernal le ha dado malos ratos a los turistas que esperaban disfrutar las playas, pero han tenido que permanecer en los hoteles

Turistas decepcionados muestran en TikTok

Leonel Álvarez reveló que tuvo contactos con Atlético Nacional: “No había tenido tanta cercanía como hoy”

El entrenador de Atlético Bucaramanga reconoce la importancia de estar en la órbita de Atlético Nacional, aunque insiste en que su presente y compromiso están con el club santandereano y su afición

Leonel Álvarez reveló que tuvo

Hija de Andrés Felipe Arias se refirió a su estado de salud y aclaró cuál es su diagnóstico, lo que siente y cómo está viviendo su día a día

La hija del presentador de noticias habló abiertamente sobre su enfermedad, para desmentir versiones alarmistas que se han publicado en los medios y las redes sociales

Hija de Andrés Felipe Arias

María Fernanda Cabal lanzó duras críticas a la jueza que condenó a Álvaro Uribe en primera instancia: “La bruja no debió estar ahí”

En conversación con Infobae Colombia, la precandidata María Fernanda Cabal, se refirió al fallo en segunda instancia del Tribunal Superior de Bogotá, que declaró ilegales las interceptaciones telefónicas entre Uribe y Diego Cadena

María Fernanda Cabal lanzó duras

Abogado de las víctimas confirmó que apelará el fallo que absolvió a Álvaro Uribe en el caso de soborno y fraude procesal: “Esta batalla no ha terminado”

Los magistrados del Tribunal Superior de Bogotá absolvieron al exmandatario Álvaro Uribe de los cargos de soborno y fraude procesal por los que había sido condenado en primera instancia

Abogado de las víctimas confirmó
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

La JEP publicó video de

La JEP publicó video de la audiencia en la que Álvaro Ashton vinculó a Efraín Cepeda y Armando Benedetti con paramilitares

Confirman el rescate de las dos niñas indígenas que permanecían en poder de las disidencias de las Farc

Judicializan a un hombre que engañó a un campesino que sería presentado como “baja en combate”

El audio con el que vinculan a alias Chejo con amenazas de desplazamiento forzado en Antioquia: “Que se quede una persona por casa si tiene que ordeñar”

Reportan combate activo entre el Ejército Nacional y presuntos integrantes de las disidencias en plena jornada electoral, en Cauca

ENTRETENIMIENTO

Hija de Andrés Felipe Arias

Hija de Andrés Felipe Arias se refirió a su estado de salud y aclaró cuál es su diagnóstico, lo que siente y cómo está viviendo su día a día

Así fue la despedida de La Valdiri en Bogotá tras su victoria en Stream Fighters: “Gracias por tanto machis”

La Liendra reveló la millonaria suma que le ofrecieron por hacer parte de una campaña política: “Si me ofrecen otra vez, los expongo”

Abogados del papá de Greeicy Rendón se pronunciaron sobre la supuesta tortura: “Los hechos imputados no constituyen una verdad judicial”

Influenciador bogotano reveló la historia de joven que tiene muñecos como hijos y comparte su “maternidad” en redes sociales: “Son mis niños”

Deportes

Presidente del Fenerbahce calificó de

Presidente del Fenerbahce calificó de “falsas” las noticias sobre la salida de Jhon Jader Durán

Narrador chileno se emocionó con el gol de Colombia ante Francia por el tercer puesto en el Mundial Sub-20: “Parece el carnaval de Barranquilla”

Presidente del Cali aclaró polémica de premios al plantel femenino por ganar la Liga y participar en la Copa Libertadores

Figura del Mundial Sub-20 con la selección Colombia será compañero de James Rodríguez en el Club León

Hora y dónde ver Millonarios vs. Bucaramanga: el Embajador debe ganar para evitar la eliminación