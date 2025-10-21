No habría aumento de aranceles para Colombia por ahora, aseguró el senador estadounidense Bernie Moreno: “No es algo que estamos considerando”

Funcionarios estadounidenses descartaron aplicar tarifas a productos colombianos, según reveló el senador Moreno - crédito Annabelle Gordon/REUTERS

El senador de Estados Unidos Bernie Moreno confirmó este martes 21 de octubre de 2025 que no existe en los planes actuales de la Casa Blanca la imposición de aranceles a Colombia.

El pronunciamiento de Moreno se conoció tras conversaciones recientes con funcionarios de la administración estadounidense.

Durante el diálogo con Noticias Caracol, el legislador republicano explicó que, a pesar de las discusiones internacionales sobre medidas comerciales restrictivas, “ese no es el plan” y “los aranceles no es algo que estamos considerando ahorita”.

Esta declaración ofrece un respiro a los sectores exportadores colombianos, que permanecían en alerta ante la posibilidad de nuevos gravámenes.

En su mensaje, Moreno reiteró que la postura compartida surge directamente de intercambios sostenidos con representantes de la Casa Blanca, quienes enfatizaron que la relación económica con Colombia mantiene su curso habitual.

La posición de la Casa Blanca, transmitida por el senador Bernie Moreno, brinda tranquilidad a los exportadores de Colombia ante los rumores sobre la posible implementación de aranceles - crédito Sue Ogrocki/AP Foto

Bernie Moreno pidió más sanciones para Petro: “Es un presidente que fue elegido por los carteles de droga”

El senador republicano Bernie Moreno, uno de los aliados cercanos de Donald Trump, propuso nuevas medidas de presión contra el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y su entorno.

Moreno anunció su intención de promover sanciones personales y la inclusión de Petro y su familia en la llamada “lista Clinton”, gestionada por la Office of Foreign Assets Control (Ofac) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

Durante una entrevista con Fox News, el senador colombo-estadounidense afirmó: “Y lo que tenemos en Colombia es un presidente que fue elegido gracias a la ayuda de los carteles de la droga. Vamos a continuar investigando eso. De hecho, vamos a acelerar esa investigación. Mientras tanto, vamos a incluirlo a él, a su familia extendida y a sus cómplices en la lista Ofac, y vamos a designar a carteles adicionales en Colombia como organizaciones terroristas extranjeras”.

El anuncio del legislador estadounidense surge en un contexto de tensión comercial en la región, aunque Estados Unidos descarta ahora medidas restrictivas para los productos colombianos - crédito Mike Segar/REUTERS

La Ofac, conocida como lista Clinton, es un registro oficial que impide a ciudadanos y empresas estadounidenses realizar transacciones financieras con personas y entidades allí incluidas.

Esta iniciativa surge tras el anuncio de Trump de suspender la ayuda económica a Bogotá. El presidente estadounidense acusó a Petro de ser un “líder narcotraficante”, incrementando la tensión existente en la relación bilateral.

Frente a la ofensiva política, el gobierno colombiano reaccionó con la llamada a consultas de su embajador en Washington, al tiempo que el presidente Petro denunció amenazas de “invasión”.

El contexto se agravó luego de que Trump exigió la eliminación de los cultivos ilícitos en Colombia e insinuó posibles represalias si no se cumplían sus demandas.

Moreno, advirtió que la administración de Trump no tolerará gobiernos que envíen “veneno para matar a nuestros ciudadanos”, haciendo referencia al tráfico de fentanilo y cocaína hacia Estados Unidos.

El senador expresó además su confianza en que las próximas elecciones determinarán el rumbo de la relación bilateral: “La buena noticia es que en Colombia la gente apoya a Estados Unidos, y Estados Unidos apoya al pueblo colombiano. Solo tienen un líder morónico al mando en este momento. Pero hay elecciones el próximo año, y creo que eso cambiará completamente nuestra relación con Colombia. Estaremos de nuevo en el camino correcto cuando este tipo se haya ido”.

Bernie Moreno se despachó contra Gustavo Petro - crédito Sue Ogrocki/AP - Mauricio Dueñas Castañeda/EFE

La relación diplomática entre ambos países ha mostrado signos de deterioro. En agosto, durante una visita oficial a Bogotá, Moreno ya había sentenciado que el vínculo bilateral dependería de la erradicación total de cultivos ilícitos.

Insistió en que Estados Unidos respaldaría “a un gobierno que tome eso muy, muy en serio”, objetivo compartido con sectores tanto republicanos como demócratas en el Senado.

Moreno también se refirió a la política exterior de Colombia respecto a China, señalando que la adhesión colombiana a la iniciativa Nuevas Rutas de la Seda representa una elección geoestratégica definitiva.

Así lo afirmó: “O eres aliado de los Estados Unidos o eres aliado de China, pero no vas a ser ambos”, declaró el senador. Para el legislador, el futuro político será clave para definir el tipo de relación que mantendrán ambas naciones.