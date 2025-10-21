Colombia

Estas son las tendencias alternativas que se imponen en redes para decorar los hogares en esta navidad

Este año se prefieren los espacios elegantes aunque luminosos y con un toque moderno, también es tendencia la decoración personalizada con estilo propio

Este año se dejan a un lado los árboles verdes tradicionales y se prefieren los colores llamativos - crédito @jorgezapataev / Instagram

El cierre de 2025 trae una transformación visible en la decoración navideña del hogar, donde la fusión entre la tradición y las nuevas influencias ocupa un lugar central.

Este año, la creatividad y lo diferente sobresalen como los principales motores de las propuestas decorativas, en las que se mezclan elementos artesanales, la nostalgia y enfoques contemporáneos, todo para componer lugares más cálidos, sofisticados y personales.

Una de las principales novedades se observa en las paletas de colores, que muestran una mayor variedad y profundidad que en años anteriores.

Los tonos rojos, desde el cereza hasta el carmesí y el rubí, se destacan por su intensidad y aportan una atmósfera elegante. Junto a ellos, emergen los marrones tipo café o “mocha” y verdes oscuros inspirados directamente en la naturaleza, propuestas pensadas para quienes desean ambientes envolventes y cómodos.

Los tonos azules, particularmente en versiones hielo y marino, evocan paisajes invernales y transmiten una sensación de serenidad y recogimiento; tanto el azul profundo como el morado o el negro se cuelan en la escena, proponiendo espacios íntimos y sofisticados.

La apuesta por el azul sobresale particularmente en quienes buscan integrar un estilo nórdico o escandinavo, marcado por su serenidad y elegancia atemporal.

En esta misma temporada, el cambio de tendencia también se aprecia en los materiales y adornos que protagonizan las casas. Las pequeñas bolas de cristal ocupan un lugar privilegiado, al igual que las guirnaldas construidas con materiales reciclados y los textiles de texturas para dar calidez.

Ganan espacio los ornamentos de antaño como caramelos decorativos o patrones de rayas, logrando una ambientación divertida. Los adornos de vidrio y los detalles en acabado plateado, junto a bolas transparentes, consolidan una estética delicada que resulta ideal para quienes prefieren una atmósfera sofisticada y sutil.

Si bien los colores emblemáticos como el rojo, verde, dorado, plateado y blanco se mantienen como base tradicional por su simbolismo y carga emocional, este año la propuesta cromática se amplía con nuevos tonos extraídos del mundo natural.

Colores tierra como café, beige, dorado envejecido y matices de verde, logran conectar los ambientes interiores con la serenidad y la rusticidad del exterior. Estas tonalidades funcionan especialmente bien cuando se integran elementos como ramas secas o pinos naturales en la decoración navideña.

El rojo burdeos se recomienda combinar con textiles aterciopelados, superficies de acabado mate y detalles lujosos en oro o champagne.

Por otro lado, los colores pastel en versiones heladas (rosa, lavanda, verde menta) consolidan su presencia, impulsados por las tendencias en redes sociales, consiguiendo espacios más luminosos, vitales y mágicos para quienes buscan salirse de lo convencional.

Los influencers han recordado en que estas fiestas se ven definidas por la mezcla de estilos híbridos y el uso de materiales hechos a mano, así como por la atención puesta en pequeños detalles que individualizan cada espacio.

