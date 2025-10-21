En video quedó el momento en el que conductor de Medellín atropelló a presuntos fleteros tras persecución

El conductor chocó a los fleteros tras presencial el hurto, uno de los ladrones falleció - crédito @conmunme / TikTok

Un video de seguridad que circula en redes sociales muestra a un conductor arrollando a dos presuntos delincuentes tras un robo en el barrio Guayabal.

El incidente, ocurrido la tarde del viernes 17 de octubre, sigue generando polémica en redes.

La secuencia de los hechos comenzó cuando dos hombres, que se desplazaban en motocicleta, despojaron a dos mujeres de tres cadenas de oro valoradas en cerca de nueve millones de pesos. Las víctimas fueron amenazadas con un arma de fuego mientras los asaltantes cometían el hurto.

Tras el robo, los delincuentes intentaron huir en una motocicleta, pero un ciudadano los siguió en su vehículo particular.

Las cámaras de seguridad del sector captaron los momentos previos al impacto: el conductor del automóvil aceleró en dirección a la moto, que avanzaba rápidamente, y en la maniobra un transeúnte con una bolsa plástica logró esquivar el choque por escasos centímetros.

El automóvil terminó arrollando a los dos ocupantes de la motocicleta, quienes colisionaron con otro vehículo que circulaba delante de ellos.

Debido al choque uno de los ladrones falleció y el otro fue internado bajo custodia de la policía - crédito @comunme /TikTok

El fuerte impacto provocó la muerte inmediata de uno de los presuntos fleteros, identificado como Santiago Leal Cardona, de 28 años. Su acompañante resultó gravemente herido y fue trasladado por la policía a un hospital.

El coronel Gustavo Adolfo Rodríguez Hernández, subcomandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, confirmó que el presunto criminal herido fue capturado por oficiales y que las joyas robadas fueron recuperadas, además de incautarse un arma de fuego en poder del parrillero.