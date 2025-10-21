Colombia

Hermano de Darío Gómez anunció que demandarán a la exesposa del artista por los derechos de sus canciones: “Quiere prohibirnos y eso solo lo hace Dios”

La batalla legal entre Hernán Gómez, junto a sus hermanos, y Olga Lucía Arcila suma tensión al legado del artista, mientras se cancelan presentaciones y crecen las diferencias por el uso de sus canciones

Iván Gaitán

Por Iván Gaitán

Hernán Gómez aseguró que esposa
Hernán Gómez aseguró que esposa de Darío Gómez impide que canten los temas del fallecido artista a sus hermanos

Las tensiones familiares en torno al legado musical de Darío Gómez han escalado a un nuevo nivel, luego de que Hernán Gómez, su hermano, anunciara que junto a sus hermanos Wilson y Nelson planean iniciar acciones legales contra Olga Lucía Arcila, la primera esposa del fallecido cantante.

En declaraciones a Cómo amaneció Bogotá, de la emisora Tropicana, Hernán Gómez detalló que la disputa se centra en la interpretación pública de las canciones de Darío Gómez, conocidas en todo el país y fuente de regalías para la familia.

Hernán Gómez expresó preocupaciones sobre
Hernán Gómez expresó preocupaciones sobre la muerte de la madre del artista y anunció medidas legales

El intérprete, que ha consolidado su carrera en la música popular tras el éxito del remix de La cantina, junto a Luis Alfonso y Pipe Bueno, explicó que la controversia surgió cuando Olga Lucía Arcila intentó impedir que los hermanos de Darío Gómez interpretaran en conciertos, festivales y otros eventos públicos los temas que hicieron famoso al llamado “Rey del despecho”.

Según Hernán Gómez, la exesposa del artista ha buscado restringir exclusivamente a los familiares el uso del repertorio.

Todo el mundo canta la música de Darío y la seguirá cantando, solamente es contra nosotros, contra los hermanos. Todo lo que nosotros producimos cantando la música de mi hermano son regalías para ella”, afirmó en la entrevista con el programa antes mencionado.

Se conoce el parte médico
Se conoce el parte médico sobre el estado de salud de Hernán Gómez, hermano de Darío Gómez

La situación se ha agravado por las presuntas acciones de Olga Lucía Arcila ante empresarios y organizadores de eventos. Hernán Gómez relató que ella habría advertido a promotores que, si contrataban a los hermanos del artista, podrían enfrentar demandas legales.

Esta estrategia, según el cantante, ha provocado la cancelación de presentaciones y la pérdida de oportunidades laborales para él y sus familiares.

Ella no es sino demandas. Entonces ahora con mis hermanos Wilson y Nelson le vamos a poner una demanda a ella. Porque eso es perjudicarnos por trabajo, hay empresarios que han dejado de contratarnos o nos han cancelado eventos porque ella les mete miedo”, expresó Gómez.

La figura de Olga Lucía Arcila ha sido relevante en la historia de Darío Gómez, ya que participó en la consolidación de su carrera y en la creación del sello discográfico Discos Dago.

Hernán y Nelson Gómez muestran
Hernán y Nelson Gómez muestran desaprobación por la serie de Amazon sobre Darío, destacando inexactitudes

No obstante, tras el fallecimiento del cantante, los conflictos familiares han girado principalmente en torno a los derechos de interpretación y las regalías generadas por el repertorio del artista.

Mientras Hernán Gómez continúa presentando nuevos sencillos y sumando presentaciones en vivo, la disputa legal con la exesposa de su hermano añade un nuevo capítulo a la compleja relación entre los herederos y quienes participaron en la trayectoria de Darío Gómez.

“Tú no eras nada”, la arremetida de Hernán Gómez a la viuda de Darío

Cuando se conoció la novela inspirada en la vida del llamado “rey del despecho”, sus familiares y su viuda, salieron a hablar sobre los hechos que marcaron la producción desmintiendo situaciones.

Esto llevó a que entre Olga Lucía Arcila y Hernán Gómez, escalara a tal punto que el también cantante arremetió contra la viuda.

“Supuestamente, ahora sale la novela más falsa del mundo entero, con una mano de mentiras, que tú eras hasta empresaria. ¡Ave María! Cuando te conociste con Darío, tú no eras nada, nadie. Prácticamente, cuando uno ve ese capítulo que se muestra como la más rica del mundo y la más estudiada. Vos no manejabas ni bicicleta, ¿cuándo te vimos manejando carro? Nunca, yo nunca te vi. Lo único que decías tú era: ‘Yo no sé manejar carro porque me da miedo manejar carro’. Entonces ahora va a venir a dárselas de la mejor, que vos no sos la mejor ni la que dio la ayuda”, expresó Hernán Gómez con evidente molestia.

Temas Relacionados

Darío Gómez Hernán Gómez Olga Lucía Arcila Discos Dago Legado musical Música popularColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

