Colombia

Así frustraron hurto en bodega de textiles en Fontibón, Bogotá: fueron capturadas trece personas, entre ellas un extranjero

Agentes de la Policía Nacional sorprendieron a un grupo de delincuentes dentro de una bodega textil, donde manipulaban rollos de tela y materia prima. Gracias a la oportuna intervención de las autoridades, el delito fue frustrado

Daniela Beltrán

Por Daniela Beltrán

La Policía Nacional frustró un
La Policía Nacional frustró un robo a una bodega textil en Fontibón y capturó a trece personas en flagrancia - crédito Policía Bogotá

En medio de un operativo, la Policía Nacional logró la captura en flagrancia de trece personas cuando intentaban hurtar una bodega textil en la localidad de Fontibón.

Durante la acción policial realizada en el sector de Granjas de Techo, durante el desarrollo de la estrategia Seguros, cercanos y presentes.

De acuerdo con información oficial, uniformados de la Estación de Policía Fontibón y el Grupo de Operaciones Especiales (Goes) detectaron primero a dos individuos afuera del establecimiento cuyos sistemas de seguridad estaban violentados. Al notar la presencia policial, ambos intentaron darse a la fuga, motivo por el cual los agentes ingresaron al inmueble.

Dentro de la bodega, ubicada en el sector Granjas de Techo, los policías hallaron a once personas que apilaban y manipulaban rollos de tela y materiales, con la aparente intención de sustraerlos del lugar.

Los detenidos fueron sorprendidos manipulando rollos de tela y materia prima, con la aparente intención de hurtarlos - crédito Policía

Así lo explicó el mayor Andrés Beltrán, comandante Estación de Policía Fontibón, “a través de una llamada al dispositivo PDA, la zona de atención es advertida por la comunidad de la comisión de un posible hurto a una de las bodegas en esta jurisdicción. Realizando actividades de patrullaje, se logran identificar unos ciudadanos en actitud sospechosa, pidiendo el apoyo del grupo de operaciones especiales de la Policía Metropolitana de Bogotá”.

Los agentes indicaron que las dos personas que se encontraban afuera fungían como vigilantes para dar aviso a los demás participantes durante el intento de hurto.

Al llegar al lugar de los hechos, se evidencia la comisión de la conducta punible, logrando con esto la captura de doce ciudadanos de nacionalidad colombiana y uno de nacionalidad extranjera”, agregó el oficial.

En el escenario de los hechos también se halló un inhibidor de señal, posiblemente empleado para interferir las comunicaciones e impedir que las autoridades pudieran reaccionar a tiempo.

Se incautó un inhibidor de señal que habría sido utilizado para bloquear comunicaciones durante el intento de robo - crédito Policía Bogotá

Los detenidos quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación y enfrentarán cargos por el delito de hurto, según la Policía Nacional.

Asimismo, la institución reportó que en lo corrido del año 2025, la Estación de Policía Fontibón ha reducido en 27% los casos de hurto a comercio, es decir, 149 hechos menos que en el mismo periodo de 2024.

Además, señaló que hasta el momento se han realizado 959 capturas por diferentes delitos en la localidad, como parte de los esfuerzos por fortalecer la seguridad y la convivencia ciudadana.

“Logramos la reducción de un veintisiete por ciento del hurto a comercio, un total de ciento cuarenta y nueve casos menos frente al año inmediatamente anterior. Invitamos a toda la comunidad en general a continuar denunciando, a que nos sigan informando a través de la línea 123 cualquier situación irregular o anómala”, finalizó diciendo el mayor Andrés Beltrán.

El operativo se realizó en
El operativo se realizó en el marco de la estrategia “Seguros, cercanos y presentes” para fortalecer la seguridad en la localidad - crédeito Policía Bogotá

Policía de Bogotá frustró robo de más de 50 celulares avaluados en cerca de $100 millones de pesos

El operativo policial en el centro de Bogotá concluyó con la captura de tres hombres señalados de robo, luego de que un grupo de uniformados de la Estación de Policía de Los Mártires desplegara un plan candado y lograra interceptar un taxi en el que se transportaban 50 celulares y 89 datáfonos, bienes valorados en aproximadamente $100 millones de pesos.

La intervención se inició tras un reporte ciudadano recibido en la central de radio, lo que permitió activar mecanismos de búsqueda apoyados en tecnología de localización satelital para rastrear el vehículo utilizado por los presuntos delincuentes.

El procedimiento llevó a la identificación y persecución del taxi en el sector de La Favorita, zona céntrica de la capital.

El Teniente Coronel Edward Vargas, comandante de la estación policial involucrada, explicó el desarrollo del operativo: “Gracias a la denuncia ciudadana y labores de búsqueda, nos permitió ubicar mediante seguimiento satelital el vehículo en el que era transportada esta mercancía. En el procedimiento fue desplegado un plan candado, logrando interceptar un vehículo tipo taxi y gracias a la oportuna reacción de los uniformados, logramos la captura de estos hombres”, aseguró al detallar la coordinación interinstitucional que facilitó la recuperación de los artículos robados.

Las autoridades informaron que los detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación y enfrentarán cargos por el delito de hurto. Las verificaciones judiciales realizadas indicaron que los capturados ya tenían antecedentes por hurto, lesiones personales y estafa.

