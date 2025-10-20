Publicaron audios del VAR del partido de Pasto vs. Nacional, luego de que entrenador insinuara favorecimientos para el Verdolaga

En medio de la controversia generada por el penalti sancionado en el tiempo de descuento, Deportivo Pasto y Atlético Nacional empataron 2-2 en un partido que dejó en el centro del debate la intervención del VAR y la actuación arbitral, según las declaraciones posteriores del entrenador del cuadro Volcánico, René Rosero.

La Federación Colombiana de Fútbol hizo públicos en su canal de Youtube los audios de las conversaciones entre árbitros y VAR correspondientes al encuentro de la fecha 16, como parte de su política para fortalecer la transparencia en la aplicación de la tecnología arbitral.

El organismo enfatizó que “el VAR ha tenido un efecto altamente positivo en los campeonatos del Fútbol Profesional Colombiano”, argumentando que esta medida contribuye “a la justicia deportiva y permite una mayor transparencia en el trabajo arbitral”, según el comunicado oficial.

El partido, disputado en el estadio departamental Libertad el sábado 18 de octubre, presentó un cierre dramático.

Cuando el marcador era 2-1 en favor del equipo local y se jugaban los minutos adicionales, un choque entre el arquero de Deportivo Pasto, Víctor Cabezas, y el atacante de Atlético Nacional, Facundo Batista, detonó la intervención del VAR.

Atlético Nacional está cerca de confirmar su clasificación a los cuadrangulares semifinales - crédito Colprensa

En los audios revelados, los asistentes de video le indicaron al árbitro central, Wilmar Montaño, la necesidad de revisar la jugada en campo: “El jugador #12 (arquero) no juega el balón, salta y va y lo choca con la rodilla en el rostro”, se escucha decir a los asistentes, quienes agregaron: “Tengo un golpe temerario con su pierna. Tiro penal, vamos a revisar la APP”.

En ese momento, según se detalla en las grabaciones, Montaño admitió tras ver las imágenes que su percepción en campo había sido distinta.

Tras la revisión, dictaminó: “Sale y golpea con la rodilla en la espalda. Tengo un tiro penal con tarjeta amarilla”, cambiando así su decisión inicial y otorgando la pena máxima que ejecutó Jorman Campuzano en el minuto 90+8, picando el balón y sellando el empate para la visita.

René Rosero insinuó favorecimientos a Atlético Nacional

Deportivo Pasto quedó eliminado de la Liga BetPlay II-2025 - crédito Colprensa

El final del encuentro provocó fuertes cuestionamientos desde el cuerpo técnico local. En rueda de prensa, René Rosero, entrenador de Deportivo Pasto, manifestó sus inconformidades respecto a los criterios arbitrales: “En tres o cuatro ocasiones le reclamé al línea porque hubo jugadas donde él estaba muy cerca y él era el que tenía que tomar la decisión de ayudarle al central, pero era el central el que lo decidía cuando el línea no lo marcaba y es respetable”, explicó Rosero.

Rosero, sin acusar directamente de favoritismos, puso de relieve una tendencia que percibe alrededor de Atlético Nacional: “No estoy diciendo que están favoreciendo a Nacional, pero en el fútbol se ha generado una polémica de que le pitan penales fijos por partido; esto es un tema a revisar. Con esto no estoy condenando a los jueces ni mucho menos”, resaltó el entrenador, subrayando la necesidad de revisar la imparcialidad arbitral en la Liga BetPlay II-2025.

La molestia también incluyó el manejo disciplinario durante el compromiso: “Nos cobró faltas donde nos condicionó con amarillas, pero el rival también cometió faltas que no condicionó con ninguna amarilla”, aseguró Rosero, sumando a sus críticas por el desarrollo del encuentro. Finalizó exigiendo que “ante la duda tiene que prevalecer la imparcialidad y no favorecer al equipo más grande. Tienen que analizar y revisar. Considero que hoy, el arbitraje ante la duda no nos favoreció a nosotros, sino que fue al rival”.

Deportivo Pasto buscará poner fin a su mala racha en su visita a Fortaleza, en tanto que Atlético Nacional se preparará para disputar el clásico ante Independiente Medellín el próximo domingo 26 de octubre en el estadio Atanasio Girardot.