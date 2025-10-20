Colombia

Congresista estadounidense María Elvira Salazar aseguró que Petro “es lo peor que le ha pasado a Colombia en su historia reciente”

María Elvira Salazar afirmó en su cuenta en X que el proyecto social del mandato de Gustavo Petro “es de poder, corrupción e impunidad para criminales”

Yeison Andrés López Romero

Gustavo Petro recibió fuertes señalamientos
Gustavo Petro recibió fuertes señalamientos por parte de la congresista estadounidense Maria Elvira Salazar - crédito Colprensa/Lenin Nolly/EFE

Tras la fuerte crisis diplomática entre el actual gobierno colombiano y la administración de Donald Trump, la congresista estadounidense María Elvira Salazar le tiró a Gustavo Petro y respondió a señalamientos sobre su papel en el escenario político colombiano, aclarando que no es “vocera” de la oposición, sino defensora de la libertad y la democracia en la región.

En un pronunciamiento divulgado en sus redes sociales, la legisladora reafirmó su postura frente a los desafíos del narcotráfico en Latinoamérica y se refirió a la gestión del presidente Gustavo Petro.

Salazar calificó de “aplastante” la evidencia sobre los efectos del gobierno Petro y aseguró que representa un retroceso para Colombia.

Según sus palabras, “Gustavo Petro es lo peor que le ha pasado a Colombia en su historia reciente. Su proyecto no es de justicia social, es de poder, corrupción e impunidad para criminales”.

La congresista insistió en que su labor se centra en apoyar a los pueblos que enfrentan el avance del narcoterrorismo en la región.

María Elvira Salazar se despachó contra el presidente Gustavo Petro en una entrevista: “Insiste en ser enemigo de los Estados Unidos”

En una entrevista el 20 de octubre de 2025 con Mañanas Blu de Blu Radio, la representante María Elvira Salazar, republicana por el sur de la Florida y experiodista, advirtió que Colombia está bajo “la mirilla de la Casa Blanca” debido al agravamiento de la crisis bilateral con Estados Unidos.

En entrevista para el medio citado, Salazar expuso que, dadas las actuales circunstancias, “todo es posible” respecto a eventuales acciones drásticas por parte del gobierno estadounidense en territorio colombiano.

Durante su diálogo, la funcionaria destacó que la tensión nace principalmente del crecimiento de los cultivos de coca y la postura de confrontación del presidente Gustavo Petro.

Salazar precisó que, desde hace tres años, tanto ella como otros líderes políticos han advertido a la administración de Estados Unidos sobre la necesidad de que Petro “enmiende su camino” y deje de jugar con la estabilidad democrática de Colombia.

La congresista afirmó que la prioridad de Washington es la cooperación en beneficio del “colombiano promedio”, pero consideró que Petro “insiste en ser enemigo de los Estados Unidos”.

Salazar recordó un episodio en el Capitolio donde Petro calificó de manera “despótica” la ayuda económica de Estados Unidos, lo que, en palabras de la representante, evidencia un distanciamiento respecto a la tradición de agradecimiento diplomático.

Destacó, que se espera respeto y aprecio hacia la cooperación, a diferencia de su percepción sobre la actual administración. Añadió que muchos colombianos en Florida desean una relación bilateral fortalecida, similar a la que mantiene el presidente Javier Milei en Argentina con Estados Unidos.

En el análisis de las causas del conflicto, Salazar enfatizó que la triplicación de los cultivos de coca bajo el actual gobierno revierte los logros históricos obtenidos durante otras administraciones, como la de Álvaro Uribe.

Calificó el auge del narcotráfico como un “lastre” para Colombia y lamentó que el país mantenga su posición como uno de los mayores productores de cocaína a nivel global.

Consultada sobre el reciente trino de Donald Trump que calificó a Petro como “líder del narcotráfico”, la congresista respaldó la afirmación y explicó que, al permitir el aumento de los cultivos ilícitos, el mandatario termina, en su visión, liderando indirectamente esas actividades ilegales.

Además, recordó declaraciones anteriores de Petro en las que supuestamente defendió la cocaína respecto al petróleo.

Finalmente, Salazar puso de relieve que la administración estadounidense considera que “se acabó el juego” con los países productores de drogas y mencionó el caso del fentanilo como precedente de la postura más rígida adoptada en Washington.

La representante descartó la idea de que Trump esté mal informado, como dijo el ministro del Interior, Armando Benedetti, alegando que existe “evidencia empírica aplastante” de la situación actual en Colombia según la interpretación de los asesores y líderes políticos estadounidenses.

