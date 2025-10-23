Colombia

“Los narcos siempre se han escondido en Miami”: Petro a congresista de Florida María Elvira Salazar por respaldar ataques a embarcaciones

La representante estadounidense afirmó que los narcotraficantes se están quedando sin “escondites”, pero Petro le argumentó que están “escondidos en Miami”

Juan Sánchez Romero

Por Juan Sánchez Romero

María Elvira Salazar apoyó las ofensivas de Trump contra embarcaciones que presuntamente llevan droga - crédito Colprensa/Lenin Nolly/EFE

Toda una polémica fue el bombardeo por parte de Estados Unidos a una embarcación con aparente carga de cocaína, en aguas internacionales de América del Sur, en el océano Pacífico.

Uno de los mayores oponentes a la medida ofensiva de Estados Unidos para contrarrestar las rutas del narcotráfico en los océanos es el presidente colombiano Gustavo Petro, que afirma que esos bombardeos son “asesinatos”.

Sin embargo, hay sectores políticos que defienden las determinaciones del Ejecutivo estadounidense.

Por ejemplo, la representante por el sur de la Florida, María Elvira Salazar, que escribió que “desde el Caribe hasta el Pacífico, ningún narco tiene dónde esconderse. Los narcotraficantes que envenenan nuestras calles están bajo aviso. Con mano firme y liderazgo, el Presidente Trump está defendiendo a Estados Unidos y a todo el hemisferio".

Gustavo Petro le contestó mensaje a María Elvira Salazar - crédito @petrogustavo/X

Esta declaración fue contestada por Gustavo Petro, en línea con su discurso que asegura que los narcotraficantes están en las ciudades y que los tripulantes de estas embarcaciones que, según EE. UU llevan droga, solo están al servicio de los verdaderos narcotraficantes. Petro le dijo a Salazar: “Los narcos siempre se han escondido en Miami”.

Gustavo Petro y sus mensajes en redes tras el lanzamiento de un misil contra embarcación en el Pacífico

El presidente colombiano, durante la jornada del 23 de octubre de 2025, ha emitido numerosos mensajes en sus redes sociales para condenar el ataque estadounidense a la embarcación en el Pacífico, que dejó un saldo de dos personas fallecidas, cuyas identidades no han sido reportadas.

De hecho, en uno de esos mensajes le contestó a Donald Trump, que dijo que era “un matón que está fabricando muchas drogas. Tienen fábricas de cocaína. Será mejor que tenga cuidado o tomaremos medidas muy serias contra él y su país”.

Petro replicó: “Le informo al mundo que llevo 17.000 fábricas de cocaína destruidas en mi gobierno”.

Petro respondió a acusaciones de Trump sobre los cultivos de droga en Colombia - crédito @petrogustavo/X

Otro de los mensajes del presidente para condenar el ataque indicó que “El ataque a otra lancha en el Pacífico, no sabemos si ecuatoriano o colombiano, dejó muertos. Igualmente es un asesinato. Sea en el Caribe o en el Pacífico la estrategia del gobierno de EEUU, rompe las normas del derecho internacional. Colombia respeta el derecho internacional y en mi caso, lo considero el resumen de la civilización humana y el único camino para escapar de la barbarie. Creo que el camino de la humanidad es una democracia global. La estrategia estadounidense, al menos comienza a aceptar que la mayor parte de la cocaína no sale por el Caribe sino por el Pacífico”, alegó.

Gustavo Petro sobre los recientes ataques de Estados Unidos - crédito @petrogustavo/X

También dijo que “el éxito relativo de la fuerza pública colombiana en la incautación de cocaína en el Pacífico y el control de los puertos, ha desplazado las rutas a Ecuador, pero eso también provoca que aumente la violencia en Ecuador y el narco utiliza los puertos de Ecuador En pasado trino, dije que era necesario transferir la experiencia colombiana en control de puertos y ensenadas hacia Ecuador”.

Incluso, agregó que “el Pacífico no es abordable por lanchas de motor fuera de borda. Es inmenso. En esto se equivoca el gobierno de Trump. El Pacífico desde el sur de Colombia, hasta Panamá, Centro América o México y EEUU, no es abordable por lanchas rápidas, sino en barcos, y los barcos sirven para el tráfico de cocaína si la cocaína viaja en los contenedores comerciales o si se coloca por fuera del casco sumergido del barco”.

