Trump impondría aranceles a Colombia “hoy o mañana”, confirmó un senador republicano: “Va a atacar a Colombia dónde más le duele, el bolsillo”

El senador republicano Lindsey Graham aseguró que Trump anunciará aranceles contra Colombia - crédito Juan Cano/Presidencia y Alex Brandon/AP

La tensión diplomática entre los ejecutivos de Colombi y Estados Unidos alcanzó un punto álgido este domingo 19 de octubre de 2025, luego de que el presidente Donald Trump acusara a su homólogo colombiano, Gustavo Petro, de ser un “líder del narcotráfico”.

El choque bilateral no se quedó en las palabras de Trump contra Petro: de acuerdo con el senador republicano Lindsey Graham, el presidente estadounidense anunciará “importantes aranceles” contra Colombia.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“Tuve una muy buena conversación hoy con el presidente Trump sobre su compromiso de perseguir a los países que apoyan el narcotráfico contra nuestra gran nación. El presidente Trump es más duro que cualquier otro presidente en nuestra historia, y me informó que va a atacar a Colombia, no solo a sus narcotraficantes, también donde más le duele: el bolsillo. Anunciará importantes aranceles contra Colombia, hoy o mañana“, aseguró el senador republicano en X.

EN DESARROLLO...