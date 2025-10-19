Colombia

Trump impondría aranceles a Colombia “hoy o mañana”, confirmó un senador republicano: “Va a atacar a Colombia dónde más le duele, el bolsillo”

El choque bilateral entre Colombia y Estados Unidos no se quedó en las palabras de Trump contra Petro, que lo acusó de ser un “líder del narcotráfico”

William Cortés Cañón

Por William Cortés Cañón

Guardar
El senador republicano Lindsey Graham
El senador republicano Lindsey Graham aseguró que Trump anunciará aranceles contra Colombia - crédito Juan Cano/Presidencia y Alex Brandon/AP

La tensión diplomática entre los ejecutivos de Colombi y Estados Unidos alcanzó un punto álgido este domingo 19 de octubre de 2025, luego de que el presidente Donald Trump acusara a su homólogo colombiano, Gustavo Petro, de ser un “líder del narcotráfico”.

El choque bilateral no se quedó en las palabras de Trump contra Petro: de acuerdo con el senador republicano Lindsey Graham, el presidente estadounidense anunciará “importantes aranceles” contra Colombia.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“Tuve una muy buena conversación hoy con el presidente Trump sobre su compromiso de perseguir a los países que apoyan el narcotráfico contra nuestra gran nación. El presidente Trump es más duro que cualquier otro presidente en nuestra historia, y me informó que va a atacar a Colombia, no solo a sus narcotraficantes, también donde más le duele: el bolsillo. Anunciará importantes aranceles contra Colombia, hoy o mañana“, aseguró el senador republicano en X.

EN DESARROLLO...

Temas Relacionados

Donald TrumpGustavo PetroArancelesNarcotráficoColombia-Noticias

Más Noticias

Colombia vs. España - EN VIVO: la Tricolor debuta en la fecha 1 del grupo E de la Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA

La Tricolor femenina, subcampeona en la edición 2022 del certamen, enfrenta un duro grupo junto a Costa de Marfil y Corea del Sur

Colombia vs. España - EN

Luisa Fernanda W opinó de la polémica pelea entre Yina Calderón y Andrea Valdiri: “El verdadero triunfo está en asumir”

Para la creadora de contenido paisa, lo sucedido en el ‘Stream Fighters 4′ no fue una simple estrategia, sino una muestra de inseguridad y falta de compromiso por parte de la exparticipante de ‘La casa de los famosos Colombia 2′

Luisa Fernanda W opinó de

Entrenador del Deportivo Pasto criticó el arbitraje e insinuó favorecimientos a Atlético Nacional: “Le pitan penales fijos por partido”

Atlético Nacional con el empate 2-2 está en la cuarta casilla de la clasificación, mientras que Deportivo Pasto resignó toda posibilidad de clasificar a los cuadrangulares semifinales

Entrenador del Deportivo Pasto criticó

De ser abucheado por su propia hinchada a celebrarles a rabiar el triunfo agónico del Junior: el tenso momento que protagonizó Alfredo Arias

El entrenador del equipo Tiburón no se guardó su molestia con la hinchada, que minutos antes le reprochó por la derrota transitoria, y celebró con fogosidad el gol de la victoria mientras miraba a sus hinchas

De ser abucheado por su

Juicio contra exsubdirector del DAS José Miguel Narváez se complica: exparamilitares clave contradijeron sus versiones y hasta alegaron amnesia

Declaraciones contradictorias de exjefes de las AUC y dudas sobre la veracidad de los relatos complican la decisión judicial sobre el papel de Narváez en crímenes emblemáticos y adoctrinamiento de comandantes

Juicio contra exsubdirector del DAS
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Video: hallan dos cuerpos con

Video: hallan dos cuerpos con heridas de bala tirados en la carretera en la vía Medellín-Anorí

Director de medio alternativo amenazado de muerte vuelve a irse del país: “Volví de mi primer exilio pensando que con Petro iba a ser diferente”

Así cayó en Colombia ‘Adriancito’: el cabecilla del Tren de Aragua era uno de los 10 criminales más buscados en Venezuela

Destruyen millonario cargamento de cocaína de las disidencias en el Cauca: iba camuflada en bultos de café

Amenazaron de muerte a director de medio alternativo tras denuncias por narcotráfico en contra del rector de la Universidad de La Guajira: “Deje de ser sapo”

ENTRETENIMIENTO

Luisa Fernanda W opinó de

Luisa Fernanda W opinó de la polémica pelea entre Yina Calderón y Andrea Valdiri: “El verdadero triunfo está en asumir”

Andy Rivera confirmó su romance con una creadora de contenido: lo reveló con romántico beso en pleno concierto

La respuesta viral de Yina Calderón tras perder ante Andrea Valdiri: “Yo no vivo del boxeo, yo vivo del show”

Karen Sevillano celebró con humor la victoria de Andrea Valdiri frente a Yina Calderón en el ‘Stream Fighters 4’

Estuvo mejor la pelea entre la mamá de Andrea Valdiri y Juliana Calderón en el ‘Stream Fighters 4’: los gestos de las dos son tendencia en redes sociales

Deportes

Colombia vs. España - EN

Colombia vs. España - EN VIVO: la Tricolor debuta en la fecha 1 del grupo E de la Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA

Entrenador del Deportivo Pasto criticó el arbitraje e insinuó favorecimientos a Atlético Nacional: “Le pitan penales fijos por partido”

De ser abucheado por su propia hinchada a celebrarles a rabiar el triunfo agónico del Junior: el tenso momento que protagonizó Alfredo Arias

Dos equipos ya están clasificados a las semifinales de la Liga BetPlay: este es el número de puntos que se necesitan

Así se enteró el ‘Pibe’ Valderrama del asesinato de Andrés Escobar de boca de una azafata: “Asesinaron a un compañero tuyo”